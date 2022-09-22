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Возможность нашей победы наконец осознали в Кремле

Евгений Дикий

Бывший командир второй роты 24 батальона «Айдар», глава Национального антарктического научного центра 

22 сентября 2022, 06:21

Готовимся достойно прожить осень и зиму "нашего 1944–го" – а там впереди весна, и наш "флаг над Рейхстагом".

Возможность нашей победы наконец осознали в Кремле
Возможность нашей победы наконец осознали в Кремле, считает Евгений Дикий / Коллаж УНИАН

Ну что, мои котики и зайчики, послушали бункерного деда? Поздравляю нас всех в новом 1944-м году.

Любые исторические аналогии всегда очень относительны. Но "исторические реконструкторы" из-за паребрика настолько точно воспроизводят историю "Тысячелетнего Рейха", что сравнения с советско-германской войной сейчас наиболее пригодны для краткого объяснения ситуации.

Итак, после "чуда на Харьковщине" мы за какие-то неделю-две перепрыгнули с условного 1943-го (то есть со времени противостояния армий, в котором нам уже были очевидны проблески будущей победы и то, что время в целом работает на нас, но это все еще не было очевидным ни нашим оппонентам, ни даже значительной части наших союзников) в очевидный и общепризнанный (последнее возможно самое важное) 1944-й - год, когда "рейх" еще сопротивляется, отчаянно ищет пути переломить ситуацию, способен еще создать много проблем, но общий итог войны уже очевиден всем и не вызывает сомнений по обе стороны фронта.

Психологически и политически конец сентября отличается от середины августа не меньше, чем март от апреля.

Весной после "чуда под Киевом" мир поверил в то, что мы можем не проиграть России. Но только теперь большая часть мира наконец приняла для себя возможность нашей победы, в которую до недавнего времени верили почти исключительно сами украинцы.

Также возможность нашей победы наконец осознали в кремле.

Теперь действия и наших врагов, и наших союзников будут определяться именно этой перспективой. И это огромное достижение ВСУ, вопреки тому, что за него нам всем придется заплатить отдельную дополнительную цену.

Объявление мобилизации на России - новость на самом деле хорошая, а не плохая.

Начнем с того, что это признание. Даже "частичная" мобилизация в СССР и РФ не объявлялась НИ разу после Второй мировой. И признать, что выиграть войну против Украины без мобилизации рашка неспособна – это самый большой респект, который нам когда-то произносили.

Также это публичное признание "желания" россиян воевать - ведь если озвученную шойгой цифру в три сотни тысяч солдат невозможно навербовать без мобилизации, несмотря на всю полугодовую работу пропагандонского аппарата и обещанные денежные выплаты, то всю "народную поддержку спецоперации" можно занести в список забавных московских сказок.

Собственно, то, что одновременно с мобилизацией в россии ввели неслыханное со сталинских времен уголовное наказание за "добровольную сдачу в плен", лишний раз доказывает, что с мотивацией у оккупантов мягко говоря большие проблемы.

Но главное, что это выстрел себе если еще не в висок, то, по меньшей мере, в ногу.

Начнем с радикальной смены общественных настроений - ведь даже тупой рашкованский лохторат способен сообразить, что мобилизацию объявляют не от хорошей жизни, а именно вследствие разгрома "второй в мире" "профессиональной" армии.

Продолжим массовым "свалом" от мобилизации (билеты из Москвы в Стамбул только за вчерашний день подорожали вдвое) и возможным появлением в россии реального антивоенного движения (которое до сих пор было чисто виртуальным).

Ну и в конце концов оценим последствия для экономики, которая и так трещит под санкциями, и вполне понятно как отреагирует на изъятие из производства трехсот тысяч трудоспособных мужчин (плюс на побег за границу возможно где-то такого же их количества).

Еще лучшей новостью для нас являются анонсированные "референдумы" и аннексия наших территорий.

С военной точки зрения это никоим образом ничего не изменит, и наши бойцы будут освобождать украинские города и села не зависимо от того, обозначены ли они на картах России как "исконная" территория. У нас другие карты, с международно признанными границами, и именно по ним планируются контрнаступления.

А вот на "западном фронте" нашей войны это решение рашки радикально меняет обстановку в нашу пользу. Даже случайно становится немного жалко всяких Орбанов, чьи титанические усилия по подрыву санкционного режима и в целом единства Запада пуйло перечеркнуло одной своей речью.

Аннексия новых территорий гарантирует не только сохранение действующих санкций, но и значительное усиление санкционного режима. И все голоса, которые попытаются что-то тявкнуть против этого, будут объявлены соучастниками преступлений кремля.

А еще гораздо важнее, что новая порция псевдореферендумов наконец сдвинет с места важнейший процесс, которого мы не могли добиться все эти полгода – переход от замораживания российских активов к их конфискации. Нас наконец будут вооружать не за счет западных налогоплательщиков, а за счет российских – и это разительно изменит как объемы помощи, так и отношение к ней в странах-донорах.

Само собой разумеется, что военным ответом на российский "мобилизец" станет "полный Рамштайн" и настоящий полноценный ленд-лиз.

Ну и в конце концов, "референдумная лихорадка" на оккупированных территориях окончательно снимает вопрос о статусе Крыма.

Хотя и так уже большинство наших союзников в последние месяцы (да, не раньше) начали признавать за нами право на военное освобождение полуострова, все же вопрос оставался дискуссионным, и при рассмотрении возможных условий будущего мира Крым регулярно пытались "вынести за скобки", так как это, видите ли, "очень чувствительный вопрос" для России. Отныне Крым ничем не особенный – кремль показал, что готов аннексировать любую территорию, на которой временно стоит сапог русского солдата, и тем нивелировал всю "уникальность" и "сложность" крымского прецедента. Освобождение Севастополя отныне ничем не отличается от освобождения Херсона или Мелитополя, и становится непростой, но исключительно военной задачей, безо всяких политических осложнений вокруг.

Так что в целом истерическая реакция кремля на "чудо под Харьковом" вполне соответствует безнадежным потугам Рейха переломить ход войны летом 1944-го. Да, это еще не весна 1945-го, мы еще увидим и "призыв фольксштурму и гитлерюгенда", и попытки организовать сепаратные "мирные соглашения" с нами и с разными нашими союзниками на самых причудливых условиях, и еще много чего, на что хватит фантазии в бункере плєшфюрера.

Но в целом коллапс российского режима отныне стал окончательно неотвратимым, и отсчет запущен именно 21.09. Последние шансы "пропетлять" и выйти из этой войны с сохранением путинского режима окончательно испорчены, и для нас это отличная новость.

Конечно, как и в 1944-м, до Победы еще долгий и очень непростой путь. Для эйфории к сожалению нет оснований - ровно так же, как и для испуга или отчаяния. Впереди и очень тяжелые бои на фронте, и значительные потери, и неслыханно тяжелая зима в тылу.

Такого эффектного разгрома, как на Харьковщине, ожидать больше не стоит. Враг учится на ошибках, и скорее всего дальнейшее наступление будет происходить не как под Балаклеей и Изюмом, а как на Херсонщине – с очень тяжелыми боями против хорошо окопанного врага, за спиной которого стоят кадыровские "заградотряды", мотивируя к ожесточенному сопротивлению. В лучшем случае на Луганщине и Запорожье может получиться нечто среднее между Харьковским прорывом и Херсонским медленным протискиванием. Буду очень рад ошибиться в этом прогнозе, но лучше переоценить врага, чем недооценить (пример россиян в этом смысле очень показателен).

Возможность стремительной победы ограничивают также два другие факторы – отсутствие "тяжелого железа", которое только сейчас, ПОСЛЕ Харьковской победы, наконец начнет поступать в нужных масштабах (ведь до того его очень "дозировали" в расчете скорее на сдерживание РФ, чем на тотальный разгром) – и крайне неблагоприятная погода. Осень ожидается дождливая, а мало что так мешает продвижению вперед, как грязь, непроходимая для бронетехники.

Сама по себе российская мобилизация совсем не сразу отразится на ситуации на фронте.

От раздачи повесток до появления новых частей на фронте пройдет по меньшей мере 3-4 месяца. И это еще при условии, что в рф реально хватает во что одеть новобранцев (еще и на зиму), чем их вооружить, и главное – на какую броню посадить и каким тяжелым железом из БК до него обеспечить их боеспособность.

Учитывая, что у россиян уже вылезают проблемы даже с обеспечением того контингента, который сейчас воюет в Украине (вспомним закупку снарядов в КНДР), их способность одновременно вооружить и обеспечить еще 300 тысяч новобранцев выглядит несколько сомнительной. Скорее речь идет о формировании резерва для оперативного заполнения "дыр", которые возникают вследствие огромных потерь оккупационной армии, то есть о ресурс для поддержания ее постоянной нынешней численности, а не о радикальном увеличении. Однако в случае успеха мобилизационных мероприятий это может продлить время войны на дополнительные несколько месяцев.

А нам, тыловикам, следует готовиться к очень нелегкой зиме.

Недавний удар по ТЭЦ под Харьковом – репетиция того, что будет скоро масштабировано в разы по всей территории страны.

Ракеты у россиян понемногу заканчиваются, их военная эффективность оказалась крайне низкой, поэтому последний "салют" ими будет именно по гражданской инфраструктуре.

Не стоит недооценивать возможности врага по уничтожению критической инфраструктуры. Вполне возможно, что значительную часть зимы мы с вами проведем без света, тепла, газа и воды в квартирах. Ну то есть иногда на какие-то дни и может даже недели поживем так, как все это время живут наши защитники и защитницы на фронте.

Как технически готовиться к такой зиме - поговорим отдельно, это стоит специального поста. Пока же главное – соответственно настроиться, и помнить: если армейцы выдерживают такой быт, да еще и одновременно с артой на голову и боями – то и мы, тыловики, просто не имеем права быть слабым звеном (на что надеется враг), "посыпаться" и начать стонать и плакать от бытовых неудобств. Да, то что нас ожидает - это всего лишь бытовые неудобства, хоть возможно и очень масштабные. Кто считает что это "невыносимо" – вспомните оборону Мариуполя и имейте совесть.

В целом же ожидаемые проблемы - плата за победу, которая с сегодняшнего дня стала еще ближе и неотвратимее. Мы продолжаем жить по канонам страшной компьютерной игры, где победа на каждом "левеле" дается очень дорого и непросто, и в качестве "вознаграждения" открывается следующий "левел", с еще более страшными монстрами.

Поэтому готовимся достойно прожить осень и зиму "нашего 1944–го" – а там впереди весна, и наш "флаг над Рейхстагом".

Слава Украине!

мобилизация война в Украине Владимир Путин Евгений Дикий
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