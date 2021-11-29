Может ли журналист стрелять на войне

Бутусов стреляет с гаубицы / Скриншот

Я вот все никак не могу понять - почему к сантехникам таких вопросов не применяют. Все эти разговоры о том, что теперь орки будут убивать журналистов, потому что они будут думать, что журналисты стреляют из пушек… А до этого-то орки журналистов в попку целовали, соблюдали по отношению к некомбатантам нормы международного права и препровождали их в офис ООН и ОБСЕ с чаем и пряниками.

Нигде. Никогда. Ни разу. Никого. Ни одного журналиста. Никакая пресс-карта еще ни от чего не защитила. Нарвешься на адекватных - тебе повезло. Нарвешься не неадекватных, или в состоянии аффекта, или только что вышедших из боя, или потерявших друзей - будь ты хоть сто раз безоружным журналистом, тебе конец. Спросите хоть Станислава Асеева, хоть Романа Сущенко хоть кого угодно. Уедешь на подвал на раз два.

Читайте такжеБутусов зашкварился странным видео с "обстрелом" Донбасса и нарвался на уголовное делоЯ вот был абсолютно безоружным, в гражданской одежде, гарматы обходил за сто километров - и все равно был избит до состояния переломанных костей, засунут в мешок и выкинут голым в серую зону подыхать, откуда выползал долго и кинематографически красиво. Если ты журналист - ты априори шпион. Ты априори вынюхиваешь, снимаешь расположение, ставишь ГПС-маячки, сливаешь данные, подставляешь наших воинов, пиаришься на чужой крови и прочая, и прочая, и прочая. Причем, для обеих сторон. Ты всегда будешь инородным телом.

Нынешний кейс с Юрием Бутусовым - отличный тому пример. Минобороны уже выпустило заявление, что этим роликом журналист Бутусов подставил наших воинов. Как? Каким образом? Начнется обострение? Разве для обострения ИПСО в виде распятого мальчика в трусиках уже не достаточно? Обязательно нужен Бутусов? Разве им для обострения вообще хоть когда-то было нужно хоть что-то? К чему это притягивание за уши высосанного из пальца…

И реальность - она такова. Едешь журналистом на войну? Готовься выгребать. Зачастую - от обеих сторон. Что бы ты ни сделал. Как бы себя не вел. Повод найдется всегда.

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Вот лично мне совершенно плевать, стрелял ли Юрий Бутусов из гарматы, не стрелял ли Юрий Бутусов из гарматы… Я знаю, что моя безопасность в этой войне зависит не от этого. Я знаю, что моя безопасность от этого не зависит совершенно. Я знаю, что я выгребу в любом случае - существует ли Юрий Бутусов на свете вообще, или не существует.

Не Бутусов является источником моих проблем на войне, как журналиста. Вот вообще не он. Поэтому все эти разговоры - подставил, теперь будет плохо, остальных будут сразу расстреливать - это все из сферического вакуума про гипотетического коня. Всегда расстреливали. За сто лет и сто войн до Бутусова. И через сто лет и сто войн после.

И вопрос здесь только в одном - зачем? Для чего это делать? С какой целью?

Мне стрелять предлагали неоднократно. То есть, не то, что неоднократно - а каждый раз. Ты людям интересен. К тебе повышенное внимание. Они хотят завязать разговор, знакомство, скрасить быт войны. О, журналист? Хочешь стрельнуть?

В том числе и из гарматы. На том же самом Карачуне. Подошло пьяное аватарское тело из артиллеристов - о, журналисты, пошли, дам вам из пушки бабахнуть.

Нет. Не пойдем. Не дашь. Почему? Потому что мы - журналисты. И у нас попросту совершенно другая задача. У нас нет сейчас задачи убивать противника. Убивать - это сейчас твоя работа.

Делать фарш из тех, кто пришел на твою землю с оружием убивать тебя - это твоя обязанность сейчас.

А наша - писать об этом. Вот и все.

И подойти дернуть за веревочку, чтобы выложить селфи - мне это не нужно. И тебе это не нужно. Я от этого артиллеристом не стану. И ветераном не стану. И солдатом не стану. А вот твою работу это нивелирует. Это не селфи-парк.

Я вот тебе не дам свою камеру снимать все подряд, не понимая, что ты делаешь. Так зачем ты мне даешь свою пушку? Ты профессионал, тебя этому учили, у тебя есть таблицы, ориентиры, азимуты, скорость и направление ветра, баллистические данные - делай свою работу профессионально.

А я буду делать свою.

Но. Вопроса "может ли журналист в принципе брать оружие ин дженерал, в целом" - для меня больше не существует. Вообще. Если начался жопорез, половина расчета ранена, а в ложбинке сосредотачивается штурмовая группа для прорыва - бросай к чертям свою камеру, становись к орудию и стреляй.

Журналист ты. Сантехник. Провизор ли в аптеке.

Становись и стреляй.

Твой долг противостоять агрессии важнее, чем твой долг снимать это на камеру.

Снимаешь бой, пулеметчику прилетело в ключицу, его унесли в тыл и рядом больше никого? Засунь камеру с журналисткой пресс-картой себе… в вещмешок, становись к пулемету и стреляй.

Здесь и сейчас важнее стрелять, чем снимать. А все остальное - потом. Потом достанешь камеру. Потом будешь снимать. После боя.

Лично у меня таких ситуаций не было. Пока еще не было. Я знаю людей, у которых были. Но меня, слава богу, жизнь к этой развилке еще не подводила. И, даст бог, не подведёт.

Но если вдруг подведет - я для себя все решил.

И все эти стоны про журналистскую этику и мораль - все это для белошвеек в киевском кафе во время гипотетических разговоров под пиво как было бы правильно жить в идеальном сферическом вакууме.