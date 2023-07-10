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Может ли Запад пойти на заморозку войны?

Владимир Огрызко
10 июля 2023, 06:54
23
Мы имеем этот баланс между тем, чтобы Украина не проиграла, вернее, чтобы теоретически выиграла, но чтобы и Россия теоретически не проиграла.
Флаг США
Для Запада рисковано идти на зоморозку войны / УНИАН

Может ли Запад пойти на заморозку войны? Если мы говорим о Западе как о странах, объединяемых определенными ценностями, то проигрывать Западу в Украине означает проигрывать все свои ценности. Если они действительно являются для них важными, то такого поражения быть не может. Что будет означать, если в условном мирном договоре будет записано, что захваченные земли остаются под российским контролем? Это будет означать, что система международного права, существовавшая после Второй мировой войны, прекратила функционировать. И это означает, что любой, где угодно - это может быть Азия, Африка, любая страна в любой точке мира - может напасть на своего соседа, захватить часть территории и сказать, что так и было. А это - катастрофа глобального характера.

Поэтому я думаю, что даже прикрываясь тезисами о мире и том, чтобы больше не гибли люди, нельзя объяснить и оправдать такой подход. Так или иначе, Запад с этим согласиться не может. Следовательно, не может быть прекращена поставка вооружений, предоставление Украине финансовой, экономической и другой помощи, потому что поражение Украины - это поражение Запада. Можно дать много и сразу, и переломить ход войны в пользу Украины, но тогда возникает вопрос о том, что Россия может после поражения в Украине рассыпаться. Потому что, скорее всего, после такого поражения рухнет путинский режим, а что дальше они не знают. Они не понимают и не хотят понимать, как действовать дальше. Они не хотят планировать, предвидеть, не хотят изучать возможные сценарии и готовиться к ним. Поэтому мы имеем этот баланс между тем, чтобы Украина не проиграла, вернее, чтобы теоретически выиграла, но чтобы и Россия теоретически не проиграла. И эти качели продолжаются.

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Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996), пишет Википедия.

Владимир Огрызко
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