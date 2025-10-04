Может ли Украина стать "новым Китаем" по производству дронов для НАТО?

Наше преимущество - мобильность, приспособленность к новым условиям войны и цена.

У нас почти незамеченным прошел визит делегации украинского Минобороны в США.

"Переговоры делегации с американскими партнерами были сосредоточены на покупке беспилотников украинского производства, соглашении о совместном производстве с США, а также поставке американского оружия в Украину через механизм PURL". За скупыми сообщениями Украинского посольства в США, которое было, как я понимаю, организатором встреч, кроется несколько важных моментов.

1. По сути, подобные договоренности - это шанс для нашего ВПК (для производителей дронов прежде всего) выйти на новый уровень. Ведь не секрет, несмотря на то, что мы во многих аспектах круче западных производителей, мы имеем ряд технологических проблем (частично утрачена инженерная школа) и имеем проблемы с выходом нашей продукции на рынки НАТО.

2. Наше преимущество - мобильность, приспособленность к новым условиям войны и цена. Наша проблема. - масштабирование и нежелание других игроков допустить нас на рынок.

3. Непосредственно по США, то тут есть еще один важный аспект: американцам может быть выгодна такая кооперация, учитывая то, что потом за это заплатят европейцы (вопрос даже не в войне, а в необходимости увеличивать расходы на оборону до 5% ВВП и обязательные закупки дронов для обороны стран ЕС).

Пока у нас никто не сформулировал идею "быть новым Китаем по производству дронов для НАТО". Но это наш шанс. И здесь ключевую игру может сыграть наше сотрудничество с США. Проще говоря, работа посольства в Вашингтоне становится архиважной в развитии этого аспекта наших отношений. Это, наверное, один из главных вызовов, который будет стоять перед послом Украины в США Ольгой Стефанишиной.

Правда, здесь не менее важно, чтобы эту формулу не просто взяли на щит в Киеве, а, чтобы в Киеве была открыта зеленая дорога для этого направления. Ведь пример трех лет мытарств компании Archer с НАБУ, показывает, как подобные вещи перечеркивают все самые лучшие договоренности в Вашингтоне.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

