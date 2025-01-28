Может ли Путин остановить войну

Российские ура-патриоты, фсбшники и армейская верхушка РФ будут против прекращения огня.

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Путин будет пытаться затянуть войну и может превратить Трампа в самого активного союзника Украины / Коллаж: Главред

После первых заявлений и "нефтяных" угроз Трампа возникает вопрос, может ли Путин на данном этапе остановить войну и согласиться на прекращение огня, учитывая то, как российское население накручивалось пропагандой на продолжение войны. Но на самом деле Путину плевать на то, что будет думать российское "народонаселение". Мнение россиян – это последнее, на что он будет обращать хоть какое-то внимание. Потому этот аргумент сразу может быть списан.

Что точно не будет списано Путиным, так это угроза потерять власть в случае, если Трамп сделает обещанное. Ведь если российская экономика развалится, и людям в России не за что будет жить, а цены ежедневно будут прыгать выше головы, к Путину придет не рабское население, а "товарищи по службе" и в лучшем случае скажут, что ему надо бежать, а в худшем – просто уберут. Поэтому, если Трамп реализует угрозы, у Путина шансов не будет. И Путин, несмотря на свою имперскую спесь, начинает лучше понимать угрозы, которые сейчас на него надвигаются.

Как по мне, наша задача сейчас – объяснить американцам, в частности Трампу и его администрации, что сейчас у Трампа уникальный шанс показать, что он является лидером, что он может, не используя ни единого собственного патрона, своего конкурента и врага если не уничтожить полностью, то ослабить настолько, что он перестанет быть актором внешней политики.

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Если Путин согласится на условия американского президента, в частности пойдет на прекращение огня, до того, как Трамп обрушит цены на нефть, у российских элит и окружения Путина могут возникнуть вопросы – мол, зачем тогда все это было вообще. Крыло наиболее оголтелых патриотов России будет руководствоваться именно такой логикой. Они будут спрашивать у Путина: чего же мы достигли, если продолжается война, сплошной позор на всех фронтах, не достигнуты никакие поставленные цели, о которых так громко объявляли. Эта часть его окружения, безусловно, будет протестовать и пытаться продолжать войну.

Но вопрос – насколько эта часть российских элит является сильной, и будет ли она решающей в своем влиянии на то, что будет происходить.

Впрочем, есть и другая часть окружения Путина, которой надоели все эти ограничения, санкции и все то, что не позволяет жить так, как раньше.

Какая из этих групп все-таки победит – пока вопрос. Я почему-то думаю, что на фоне экономического тупика и очень печальной перспективы "экономическая группа" будет объяснять всем, что лучше все-таки отказываться от этой авантюры, потому что, если экономически Россия рухнет, там не будет места ни для бизнесменов, ни для военных, потому что военные не могут жить, когда экономика дохлая. В таком контексте они могут сыграть в пользу прекращения огня.

Важен и психологический или имиджевый момент. Ведь, если Путин сейчас выполнит требования Трампа, он будет выглядеть слабым в глазах его окружения и таким, которого Трамп просто прижал к стенке. Безусловно, это Путина не устроит. Но, как видим, Путин уже заявил, что Россия уже всего достигла: пробила коридор в Крым, захватила 20% украинской территории. До конца РФ не дошла, но серьезных результатов достигла, а объяснять это Путин будет тем, что Россия воевала не против Украины, а против целого НАТО. И Путин будет успокаивать: ничего, Россия соберет силы и доконает Украину.

В таком случае население, которое еще вчера кричало "Дойдем до Парижа!", завтра скажет: "Все прекрасно и замечательно, мы победили! Путин – молодец!". Мы должны понимать психологию российского "народонаселения", которое совершенно спокойно будет воспринимать все, что ему будут говорить. И та лапша, которая традиционно развешивается на уши россиянам, будет развешена в очередной раз. Поэтому, убежден, Путин будет обращать на мнение своего народа наименьшее внимание, потому что мнение его вассалов и рабов ему совершенно не интересно.

Путин, конечно, будет бояться реакции окружения. Но если он объяснит "экономической группе", что Россия вернется к определенной норме, а потом восстановит все, как было, такая логика вполне может быть воспринята. Ура-патриоты, фсбшники и армейская верхушка будут против прекращения огня. Кто кого победит, мы и увидим.

Конечно, такой вариант предполагает, что война рано или поздно возобновится. Чтобы этого не произошло, понадобятся эффективные гарантии. И этот вопрос уже давно стоит на повестке дня. Если американцы и европейцы вместе предложат такой механизм и такие гарантии, которые не позволят России даже думать о будущей агрессии, у Путина не будет никаких других шансов. Если на территории Украины будут размещены войска стран НАТО, то какая может быть война?

Но я не знаю, устроит ли это нас. Сегодня есть руководители стран НАТО, которые соглашаются на такой вариант – размещение своих войск в Украине. Кто-то готов дать больше людей, кто-то – меньше. Мы не знаем деталей, но они будут прописаны. И представьте себе, что через некоторое время власть во Франции, например, меняется, Макрон отойдет от дел. Страны, которые готовы нам предоставить военные гарантии в виде контингентов своих сил, так же отзовут определенные свои решения. С чем мы тогда остаемся? Со вторым Будапештским меморандумом? Мы уже одного наелись досыта.

Поэтому даже такие гарантии стопроцентными гарантиями не являются.

Следовательно, нам нужно ставить вопрос ребром о полноправном членстве в НАТО, а на пути к этому – двусторонние соглашения по безопасности с тремя ядерными странами: США, Британией и Францией. В конце концов, они были теми, кто подписывал Будапештский меморандум.

Так или иначе, но я скептически настроен относительно вероятности прекращения горячей фазы войны в 2025 году. Путин будет цепляться до последнего, чтобы выторговывать себе максимум возможного. Он может тактически согласиться на переговоры – мол, рамки у них уже прописаны, и они готовы обсуждать детали. Но по собственному опыту я знаю, что, если сторона не хочет получить результат, его не будет никогда, потому что всегда найдется 1500 причин, почему договориться невозможно. И тогда снова начнутся звонки и угрозы, в том числе того же Трампа. А все это время.

Поэтому Россия будет вести войну до тех пор, пока у нее для этого есть силы. А когда Путин увидит, что уже все, конец, что через месяц у него начнутся такие изменения в государстве, которые приведут к краху всей системы, можно будет думать, что он начнет реальные переговоры. А все это займет минимум 6, а то и все 12 месяцев. Поэтому пока я, исходя из своих знаний относительно России, не могу предсказать, что война закончится после того как, Трамп позвонит Путину. Договариваться придется, но вопрос – когда и как.

Путин отмечал, что Россия еще может вести войну около года, поэтому, пока она может воевать, она будет воевать. За этот год Россия будет продолжать наступление и будет цепляться за все, если ей не дадут по зубам. Война для Путина – это форма сохранения своей власти, а, следовательно, и себя физически. Путин вне власти это труп – и политический, и физический.

Поэтому это прямой логический вывод: Путину война нужна, и он будет вести войну до тех пор, пока патроны не будут отстреляны.

Если ситуация будет развиваться таким образом, то мы получим в лице Трампа своего самого активного союзника, что нам, собственно, и нужно. Тогда Трамп скажет, что дает Украине вооружение в необходимом количестве и качестве, а Путину – убийственный пакет санкций.

Владимир Огрызко, дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, специально для Главреда

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года является проректором по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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