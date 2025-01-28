Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Может ли Путин остановить войну

Владимир Огрызко
28 января 2025, 08:00
160
Российские ура-патриоты, фсбшники и армейская верхушка РФ будут против прекращения огня.
Война не закончится после звонка Трампа Путину и продлится весь 2025 год
Путин будет пытаться затянуть войну и может превратить Трампа в самого активного союзника Украины / Коллаж: Главред

После первых заявлений и "нефтяных" угроз Трампа возникает вопрос, может ли Путин на данном этапе остановить войну и согласиться на прекращение огня, учитывая то, как российское население накручивалось пропагандой на продолжение войны. Но на самом деле Путину плевать на то, что будет думать российское "народонаселение". Мнение россиян – это последнее, на что он будет обращать хоть какое-то внимание. Потому этот аргумент сразу может быть списан.

Что точно не будет списано Путиным, так это угроза потерять власть в случае, если Трамп сделает обещанное. Ведь если российская экономика развалится, и людям в России не за что будет жить, а цены ежедневно будут прыгать выше головы, к Путину придет не рабское население, а "товарищи по службе" и в лучшем случае скажут, что ему надо бежать, а в худшем – просто уберут. Поэтому, если Трамп реализует угрозы, у Путина шансов не будет. И Путин, несмотря на свою имперскую спесь, начинает лучше понимать угрозы, которые сейчас на него надвигаются.

Как по мне, наша задача сейчас – объяснить американцам, в частности Трампу и его администрации, что сейчас у Трампа уникальный шанс показать, что он является лидером, что он может, не используя ни единого собственного патрона, своего конкурента и врага если не уничтожить полностью, то ослабить настолько, что он перестанет быть актором внешней политики.

видео дня

Если Путин согласится на условия американского президента, в частности пойдет на прекращение огня, до того, как Трамп обрушит цены на нефть, у российских элит и окружения Путина могут возникнуть вопросы – мол, зачем тогда все это было вообще. Крыло наиболее оголтелых патриотов России будет руководствоваться именно такой логикой. Они будут спрашивать у Путина: чего же мы достигли, если продолжается война, сплошной позор на всех фронтах, не достигнуты никакие поставленные цели, о которых так громко объявляли. Эта часть его окружения, безусловно, будет протестовать и пытаться продолжать войну.

Но вопрос – насколько эта часть российских элит является сильной, и будет ли она решающей в своем влиянии на то, что будет происходить.

Впрочем, есть и другая часть окружения Путина, которой надоели все эти ограничения, санкции и все то, что не позволяет жить так, как раньше.

Какая из этих групп все-таки победит – пока вопрос. Я почему-то думаю, что на фоне экономического тупика и очень печальной перспективы "экономическая группа" будет объяснять всем, что лучше все-таки отказываться от этой авантюры, потому что, если экономически Россия рухнет, там не будет места ни для бизнесменов, ни для военных, потому что военные не могут жить, когда экономика дохлая. В таком контексте они могут сыграть в пользу прекращения огня.

Важен и психологический или имиджевый момент. Ведь, если Путин сейчас выполнит требования Трампа, он будет выглядеть слабым в глазах его окружения и таким, которого Трамп просто прижал к стенке. Безусловно, это Путина не устроит. Но, как видим, Путин уже заявил, что Россия уже всего достигла: пробила коридор в Крым, захватила 20% украинской территории. До конца РФ не дошла, но серьезных результатов достигла, а объяснять это Путин будет тем, что Россия воевала не против Украины, а против целого НАТО. И Путин будет успокаивать: ничего, Россия соберет силы и доконает Украину.

В таком случае население, которое еще вчера кричало "Дойдем до Парижа!", завтра скажет: "Все прекрасно и замечательно, мы победили! Путин – молодец!". Мы должны понимать психологию российского "народонаселения", которое совершенно спокойно будет воспринимать все, что ему будут говорить. И та лапша, которая традиционно развешивается на уши россиянам, будет развешена в очередной раз. Поэтому, убежден, Путин будет обращать на мнение своего народа наименьшее внимание, потому что мнение его вассалов и рабов ему совершенно не интересно.

Путин, конечно, будет бояться реакции окружения. Но если он объяснит "экономической группе", что Россия вернется к определенной норме, а потом восстановит все, как было, такая логика вполне может быть воспринята. Ура-патриоты, фсбшники и армейская верхушка будут против прекращения огня. Кто кого победит, мы и увидим.

Конечно, такой вариант предполагает, что война рано или поздно возобновится. Чтобы этого не произошло, понадобятся эффективные гарантии. И этот вопрос уже давно стоит на повестке дня. Если американцы и европейцы вместе предложат такой механизм и такие гарантии, которые не позволят России даже думать о будущей агрессии, у Путина не будет никаких других шансов. Если на территории Украины будут размещены войска стран НАТО, то какая может быть война?

Но я не знаю, устроит ли это нас. Сегодня есть руководители стран НАТО, которые соглашаются на такой вариант – размещение своих войск в Украине. Кто-то готов дать больше людей, кто-то – меньше. Мы не знаем деталей, но они будут прописаны. И представьте себе, что через некоторое время власть во Франции, например, меняется, Макрон отойдет от дел. Страны, которые готовы нам предоставить военные гарантии в виде контингентов своих сил, так же отзовут определенные свои решения. С чем мы тогда остаемся? Со вторым Будапештским меморандумом? Мы уже одного наелись досыта.

Поэтому даже такие гарантии стопроцентными гарантиями не являются.

Следовательно, нам нужно ставить вопрос ребром о полноправном членстве в НАТО, а на пути к этому – двусторонние соглашения по безопасности с тремя ядерными странами: США, Британией и Францией. В конце концов, они были теми, кто подписывал Будапештский меморандум.

Так или иначе, но я скептически настроен относительно вероятности прекращения горячей фазы войны в 2025 году. Путин будет цепляться до последнего, чтобы выторговывать себе максимум возможного. Он может тактически согласиться на переговоры – мол, рамки у них уже прописаны, и они готовы обсуждать детали. Но по собственному опыту я знаю, что, если сторона не хочет получить результат, его не будет никогда, потому что всегда найдется 1500 причин, почему договориться невозможно. И тогда снова начнутся звонки и угрозы, в том числе того же Трампа. А все это время.

Поэтому Россия будет вести войну до тех пор, пока у нее для этого есть силы. А когда Путин увидит, что уже все, конец, что через месяц у него начнутся такие изменения в государстве, которые приведут к краху всей системы, можно будет думать, что он начнет реальные переговоры. А все это займет минимум 6, а то и все 12 месяцев. Поэтому пока я, исходя из своих знаний относительно России, не могу предсказать, что война закончится после того как, Трамп позвонит Путину. Договариваться придется, но вопрос – когда и как.

Путин отмечал, что Россия еще может вести войну около года, поэтому, пока она может воевать, она будет воевать. За этот год Россия будет продолжать наступление и будет цепляться за все, если ей не дадут по зубам. Война для Путина – это форма сохранения своей власти, а, следовательно, и себя физически. Путин вне власти это труп – и политический, и физический.

Поэтому это прямой логический вывод: Путину война нужна, и он будет вести войну до тех пор, пока патроны не будут отстреляны.

Если ситуация будет развиваться таким образом, то мы получим в лице Трампа своего самого активного союзника, что нам, собственно, и нужно. Тогда Трамп скажет, что дает Украине вооружение в необходимом количестве и качестве, а Путину – убийственный пакет санкций.

Владимир Огрызко, дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, специально для Главреда

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года является проректором по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине санкции против России цены на нефть Владимир Огрызко Трамп новости Путин новости война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
ВСУ на подступах к городу: враг потерял позиции под Торецком - ISW

ВСУ на подступах к городу: враг потерял позиции под Торецком - ISW

08:08Украина
Может ли Путин остановить войну

Может ли Путин остановить войну

08:00Мнения
В Умани под удар дронов РФ попал инфраструктурный объект: что известно

В Умани под удар дронов РФ попал инфраструктурный объект: что известно

07:48Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Когда в Украину придет похолодание с осадками: синоптики назвали дату

Когда в Украину придет похолодание с осадками: синоптики назвали дату

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

Где 3 различия между изображениями девушки с козой: надо найти ответ за 12 секунд

Где 3 различия между изображениями девушки с козой: надо найти ответ за 12 секунд

Алина Гросу показала любимого мужчину

Алина Гросу показала любимого мужчину

Китайский гороскоп на завтра 28 января: Кроликам- стресс, Обезьянам - печаль

Китайский гороскоп на завтра 28 января: Кроликам- стресс, Обезьянам - печаль

Последние новости

08:45

"Все равно россиянин": Андрей Макаревич показал свою истинную позицию

08:45

Украинцев ждет аномально теплый февраль: что прогнозируют синоптики

08:08

ВСУ на подступах к городу: враг потерял позиции под Торецком - ISW

08:00

Может ли Путин остановить войнумнение

07:48

В Умани под удар дронов РФ попал инфраструктурный объект: что известно

Кровавый миротворец: чему учит опыт стран, куда однажды ступил русский сапог (лонгрид)Кровавый миротворец: чему учит опыт стран, куда однажды ступил русский сапог (лонгрид)
07:46

"О лишении гражданства Украины": у беглеца Потапа начались проблемы - причина

06:55

В Харькове – масштабный пожар после "прилета", среди пострадавших - ребенокФотоВидео

06:10

Трамп сильно разочаровалмнение

05:59

Новая магнитная буря приближается к Украине: когда она начнется

Реклама
05:31

Зачем водители ставили рулон туалетной бумаги под лобовое стекло: секрет раскрыт

05:00

Какой сегодня праздник 28 января 2025 года: как не потерять собственное счастье в доме

04:35

Как сказать "хліб" во множественном числе - "хліби" или "хліба": не все знают ответВидео

04:00

Поймают птицу счастья за хвост: каких ТОП-5 знаков зодиака осчастливит февраль

03:34

Украинский командир назвал срок, за который враг хочет дойти до Днепропетровщины

03:33

"Пиратская" головоломка: найдите 7 отличий за 21 секунду

03:04

Угроза штурма 300-тысячными резервами: прогноз прорыва РФ широким фронтом

02:26

Как сохранить овощи и зелень свежими дольше: лучшие способы

01:47

Накопительная пенсия: вырастут ли налоги для украинцев

01:30

Онкобольная супермодель после потери волос снялась в стильной фотосессии

01:12

"100-дневный план Трампа": посол Украины в США сделала важное заявление

Реклама
00:06

Зеленский встретился с Макроном: появились важные подробности переговоровВидео

27 января, понедельник
23:49

Соломка резко ответил Камалии, которая назвала его "обиженным мальчиком"

22:56

Ребус для Трампа и тысячи людей в плену: главное из интервью Зеленского

22:49

"Это фарс": в МИД осадили Лукашенко и "размазали" выборы президента в Беларуси

22:26

"Надо было сдаваться, Путин нас всех убьет": громкое заявление Зеленского о мобилизации

22:15

Звезде "По семейным обстоятельствам" диагностировали онкологию

22:02

"Прогноз" Буданова и игра Трампа с Путиным: главные новости Украины (дайджест)

21:48

Взорвано нефтехранилище и погрузочная техника: СМИ об ударах по Рязанскому НПЗ

21:28

Лосось и овес: диетологи назвали лучшие продукты для завтрака

21:08

"Его ничего не заставит": Приходько назвала причину развода Меладзе и Брежневой

20:58

"Тотальная оккупация": Зеленский раскрыл сценарий поражения Украины в войне

20:45

Диетологи назвали продукты, которые помогут человеку успокоиться

20:30

В один миг не стало звезды 2000-х: легендарный рэпер ушел из жизни

20:05

"Украину заставили": Зеленский сделал жесткое заявление о Будапештском меморандуме

19:58

Найдите отличия в картинках со скалолазом: только сверхразум увидит их за 15 сек

19:48

Угроза боев на Днепропетровщине: генерал ВСУ раскрыл новую цель россиян

19:44

Когда в Украину придет похолодание с осадками: синоптики назвали дату

19:40

Война забрала известного украинского поэта: на войне погиб талант из Тернополя

19:28

Снижение мобилизационного возраста в Украине: в 3 ОШБр назвали два условия

19:24

С зарплат ежемесячно будут отчислять 9%: что известно о накопительной пенсии

Реклама
19:21

Точно не туалетной бумагой: японцы удивили, чем протирать сиденье унитаза

19:10

Про Орешник в Беларусимнение

19:08

Прочь с Курщины: северокорейские войска могут вернуться домой - эксперт

19:00

Большинство людей неправильно загружали стиральные машины: в чем причинаВидео

18:58

Как правильно хранить водку и может ли она испариться

18:47

Трамп не сможет выполнить "хотелки" Путина: в Times назвали главную цель РФ

18:12

"Все решает один человек": Залужный назвал причину изменения ситуации на фронте

18:08

ВСУ может потерять юг Донецкой области: какие населенные пункты под угрозой

17:55

В семье не будет гармонии: с какой стороны от мужа нельзя спать - мольфарВидео

17:46

Пьяное ДТП и 4 пострадавших: главу РГА оштрафовали всего на 34 тыс. грн - суд

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять