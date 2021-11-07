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Может ли начаться мировая война из-за Украины

Андрей Головачев

политический эксперт

7 ноября 2021, 07:45

Само признание Россией ОРДЛО не решит проблемы Украины с Россией и России с Западом. Война продолжится.

Донбасс,война
Россия начнет войну с Украиной, когда согласует цели этой войны с США / УНИАН

США признали многополярный мир.

Что это означает для Украины?

Глава начальников штабов США Милли заявил о формировании миропорядка с тремя центрами силы: в Вашингтоне, Москве и Пекине.

"Мы входим в триполярный мир с Китаем и Россией в качестве больших сил", — отметил Милли на форуме по безопасности института Аспена.

Кстати, заметим, что Америка не относит ЕС к центрам силы. И это справедливо: ЕС это вассал, но это проблемный вассал, с которым Вашингтон вынужден все больше считаться. Будущее ЕС - неизбежный распад и фрагментация. В нынешнем виде это нежизнеспособное образование. Задача всех трёх центров силы - это отхватить как можно больший кусок от распадающегося ЕС. США уже оттяпали себе Великобританию, а Китай, похоже, Венгрию и Грецию.

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Чуть ли не впервые США на очень высоком официальном уровне признали, что Россия - это не просто региональный игрок, это не "бензоколонка с ракетами", а это один из равноправных центров силы на глобальном уровне, вместе с США и Китаем. Игнорировать этот факт себе дороже.

Читайте такжеЕсли Путин начнет войну, то его в Украине ждет "кровавая баня"Можно сказать, что США де-юре признали многополярный мир. То есть Америка признала, точнее, после бегства из Афганистана вынуждена была признать, что она потеряла свое геополитические лидерство. США по-прежнему остаются ещё самой мощной в военно-экономическом отношении страной, но уже не достаточно мощной, чтобы одной решать все мировые проблемы безопасности.

Что это означает для Украины и для мировой безопасности в целом?

Сразу скажем, что ничего хорошего.

Многополярный мир - это самая нестабильная система мировой безопасности. Самая нестабильная из трёх альтернатив:

- однополярный

- биполярный

- многополярный

Самой устойчивой конструкцией является биполярный мир, когда два центра силы как бы уравновешивают друг друга. Так было во время Холодной войны.

Читайте такжеРоссийский телеэкран готовит зрителя к войне с людоедами-украинцамиОднополярныйй мир неудачен, так как мировой гегемон быстро впадает в эйфорию, высокомерие, теряет связь с реальностью и начинает вести себя как слон в посудной лавке, разрушая все вокруг себя. Это и произошло с США после распада Советского блока, когда они полезли форсированными темпами строить демократию во всем мире. Через 40 лет гордыня была наказана.

Однако, однополярный мир все же более безопасный, чем многополярный, так как он исключает мировую войну по понятным причинам.

А вот многополярный мир как раз подразумевает именно мировую войну.

Можно сказать, что многополярный мир - это промежуточная фаза, которая быстро приведёт к мировой войне, на выходе которой, после периода хаоса, должен сформироваться новый мировой порядок: однополярный или биполярный.

Мировая война, как обычно, начнётся с какой-то региональной войны. Какой именно - предсказать невозможно.

Но можно с большой вероятностью предположить , что это может быть Ближний восток, Тайвань, Закавказье, Прибалтика.

Может ли начаться мировая война из-за Украины?

В принципе может, но вероятность этого невелика, потому, что Украина не представляет большого интереса для США и Китая. Мы очень переоцениваем свою значимость для мира и Европы. Европа нами занималась лишь, когда мы были транспортером российского газа. Этот статус мы потеряем через 1-1.5 года, и тогда мы получим холодный душ. В Украине США лишь занимаются сдерживанием России. Поэтому наиболее вероятный сценарий - это продолжение уменьшения суверенной территории Украины, когда Россия признает ОРДЛО.

Но тут необходимо понимать, что само признание Россией ОРДЛО не решит проблемы Украины с Россией и России с Западом. Об этом я неоднократно писал. Война продолжится. Например, потому что ОРДЛО предъявит территориальные претензии на всю территорию Донецкой и Луганской областей. И все возобновится по новой.

Читайте такжеОни провалили испытание войнойНа мой взгляд, среднесрочная (10-15 лет) перспектива Украины - это пребывание в состоянии перманентной войны с Россией, экономическая деградация, стремительное сокращение населения, превращения в серую зону и, возможно, дальнейшее сокращение суверенной территории.

Можно ли избежать столь печальных сценариев?

На теоретическо-логическом уровне, так сказать, умозрительно, наверно, можно найти более оптимистические сценарии. Но на практическом уровне - вряд ли, так как в Украине отсутствует политически ответственная элита с сильными державническими и национальными инстинктами. Вся наша элита продажна, тотально коррумпирована, безответственна и я бы сказал, примитивно- хуторянская, а сейчас еще и фриковая.

Поэтому я нарисовал далеко не самый плохой сценарий. Все может быть значительно хуже.

Ну, а для тех, кто все-таки не разобрался в моем посту, скажу предельно кратко и предельно ясно:

Если Украина будет проводить непрогнозируемую, фриковую, блефовую внешнюю и внутреннюю политики, то США вполне могут отказаться сдерживать Россию.

Теперь понятно?

А зачем директор ЦРУ встречается с директором ФСБ?

Напоминаю еще раз, что Россия начнет войну с Украиной, когда согласует цели этой войны с США и получит от них "добро". Пока такого согласования нет, но.....

viber
война на Донбассе третья мировая война Андрей Головачев
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