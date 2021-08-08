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Может ли государство развивать украинский язык

Андрей Головачев

политический эксперт

8 августа 2021, 19:30

Чиновничий аппарат, административные и законодательные и репрессивные меры не в состоянии повлиять на языковые предпочтения людей.

украинский язык
Украинский язык заметно уступает русскому, как язык общения в быту / УНИАН

Самая, пожалуй, смешная мантра, которую, как попугаи, повторяют друг за другом, интеллигентные противники насильственного внедрения украинского языка, звучит примерно так:

"Государство не должно насильственно вытеснять русский язык, так как это нехорошо, не демократично, не по-европейски, нарушает права людей и все такое, а должно развивать украинский язык, не подавляя русский язык".

А почему вообще ставится цель развивать украинский язык?

Потому что украинский язык заметно уступает русскому, как язык общения в быту. По моим оценкам, на момент распада СССР на русском в Украине говорили 65-70%. И, как мне представляется, за годы независимости, эта пропорция существенно или вообще не изменилась. Подчеркиваю, речь идёт о бытовой сфере, а не официальной. А язык нации - это, в первую очередь, бытовой язык, а не язык, принятый в госучреждениях.

Ещё один примечательный факт: 80% всех запросов в поисковиках делается на русском языке. То есть русский в неформальных сферах доминирует и, мне кажется, что эта доминация усиливается, хотя могу и ошибаться.

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Разумеется, многих такое положение и такая тенденция тревожит, потому что одним из главных отличительных признаков любой нации, ее, так сказать претензии на свою государственность - это ее уникальный национальный язык. Хотя мне могут возразить, что в мире есть два государства с немецким языком, есть много государств с английским или арабским языками. Это верно, но подобные государства прошли, а может быть ещё и не до конца прошли, свою кровавую историю формирования государственности с одинаковым языком.

Читайте такжеНе знаешь украинского языка – до свиданияИтак, проблема существует, и, начиная с Ющенко, государственный аппарат, стал последовательно решать проблему репрессивными мерами, навязывая обществу насильственную украинизацию, чем вызывает протесты чувствительной интеллигенции, которая предлагает не репрессировать русский язык, а развивать украинский.

Но может ли государство мирно развить украинский язык?

Все недалёкие авторы подобной маниловщины свято верят, что государство, то есть чиновники и бюрократы, могут, по желанию, развить в обществе любой язык, какой государство захочет. Захочет и разовьёт украинский, а русский развивать не будет, и он постепенно умрет. А, например, Петр Ляксеевич неоднократно и потешно объявлял, что Украина вводит второй язык - английский, но украинцы на английский как то не перешли. А вот несколько сотен тысяч вполне успешно, добровольно, без всякого принуждения вполне сносно освоили польский и чешский языки, потому что это прагматично.

Но, давайте задумаемся, а как чиновники могут развить украинский язык? Какими методами?

Или ещё конкретнее: могут ли чиновники мирными, ненасильственными методами добиться того, чтобы украинский язык стал доминирующим в бытовой сфере?

Ответ совершенно однозначный: НЕТ.

Почему НЕТ?

Потому язык - это такая категория, которая формируется стихийно, как, например, рынок или право. Чиновничий аппарат, административные и законодательные и репрессивные меры не в состоянии повлиять на языковые предпочтения людей. Последние развиваются спонтанно под действием миллионов факторов и при этом, выбирая язык общения, люди руководствуются соображениями выгоды, удобства, комфорта и легко обходят любые препоны государства, если таковые будут иметь место.

Нигде в мире государство не смогло репрессиями решить языковые вопросы. И религиозные, кстати, тоже. Отравить жизнь людям государство может и постоянно это делает, а решить языковые проблемы - нет. Это чиновникам не под силу.

Чиновники могут только вводить запреты, репрессии или выделять бюджет на какие-то цели.

Как можно бюджетными средствами повлиять на языковые предпочтения в быту?

Напечатать миллионы экземпляров трудов Тараса Шевченко? Что это даст?

Перевести на украинский всю мировую классику? Ну и что? Кто читал на русском, так и будет читать на русском. Соотношение никак не изменится.

Открыть тысячи государственных театров по стране, где государственные артисты будут играть только на украинском и оплачивать их убытки? Ни на шаг не приблизит к цели.

Читайте такжеУкраинизация по-большевистски: чем чревато принуждение к украинскому языкуСубсидировать производство фильмов на украинском языке? Но пример " Сватов", снятых на частные деньги, легко доказывает, что это не даёт эффекта. Доминирующий язык всегда и легко будет побеждать.

Итак, чиновники не в состоянии изменить сложившийся статус-кво, не имеют никаких мирных возможностей повлиять на языковые предпочтения людей, которые уже исторически сложились.

Конечно, если Украина поднимет ВВП с нынешних 13 тыс. дол. на душу до 50 тыс., и половина России будет приезжать к нам заработки, то тогда украинский действительно начнет доминировать, но в такую перспективу как-то не верится, хотя это был бы самый правильный, самый надёжный и самый цивилизованный путь развития украинского языка. Ведь английский язык победил в мире, потому что США победили экономически.

А на каком языке общались недавно между собой президенты Грузии, Молдовы и Украины в неформальной обстановке?

А почему они выбрали русский, когда обсуждали, как противостоять России? Ответ очевиден.

Но проблема существует, и ее надо как то решать.

Значит, остаются только методы насильственного принуждения, насильственного вытеснения русского языка из публичной и даже частной сферы. Нет у бюрократии других путей. И они, видимо, будут продолжаться, потому что любое государство может решать проблему только насильственным путем, созидать оно не умеет. И тот же Зеленский шел на выборы под лозунгами мирного развития украинского языка, не в ущерб русскому, но вынужден был уступить государственной логике самозащиты и недавно докатился до "чемодан, вокзал, Россия". И преемник Зеленского будет вести себя аналогично. И в доску русскоязычный Порошенко стал государственником. И я вас уверяю, что даже если, не дай Бог, президентом станет Медведчук, то и он будет проводить такую же политику насильственной украинизации.

Никто, кстати, не знает, каковы будут последствия, — краткосрочные и долгосрочные,- такой насильственной и форсированной украинизации. В Крыму, например, такие методы вызвали негативную реакцию, чем не замедлила воспользоваться Россия, позорно забрав полуостров без единого выстрела с нашей стороны. И на Донбассе, мягко говоря, не все пошло гладко. Да и вообще тот факт, что более 40 % выступают против движения Украины в ЕС, говорит о многом. Потому что если не в ЕС, то куда?

А есть ли альтернатива форсированной насильственной украинизации?

Разумеется, есть, и она связана с европейскими подходами глубокой децентрализации гуманитарной сферы и политики терпимости и разнообразия.

Читайте такжеПочему язык – не главное мерило эффективности чиновникаНо украинцы сейчас не в состоянии воспользоваться европейским опытом, из-за крайне низкой политической культуры, тяжёлого исторического наследия, традиционной культурной нетерпимости и пребывания во власти ложных идей. Европа сама прошла через тяжелейшие гражданские войны, прежде чем пришла к ненасильственным методам решения гуманитарных различий. И Украине ещё придется пройти через все это! И совершенно не понятно, какой она выйдет из этого периода гражданских разборок. Во всяком случае, Путин однозначно дал понять, что собирается принять самое живое участие в решении языковых проблем Украины. И обязательно примет.

Ведь борьба за Украину, кто не понял, только начинается.

украинский язык Андрей Головачев украинизация
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