Для поражения танка достаточно боевой части весом в 1-2 кг - столько весит кумулятивный заряд или "ударное ядро".

Юрий Касьянов говорит, что мы можем устроить в глубоком тылу противника Армагеддон / Коллаж фото УНИАН, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Этой ночью Украину атаковали 15 "шахедов"; 13 из них были сбиты. Силы ПВО научились бороться с этими, достаточно крупными, шумными, заметными в радиолокационном и инфракрасном диапазонах, целями.

Шахеды были грозным оружием в начале, когда ещё не была выработана тактика противодействия им, и когда этих дронов у противника было много - он мог одним массированным запуском буквально парализовать систему ПВО.

Теперь, вероятно, Иран не способен производить нужное роисии количество, а собственное производство враг ещё не наладил.

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И мы научились сбивать. А самое главное - такой дрон, такого "калибра" (размера), с такими характеристиками заметности, обнаружить, а, значит, уничтожить не так сложно.

Казалось бы, опыт применения противником больших ударных дронов, и наш опыт противодействия им должны были чему-то нас научить. Но многих наверху - в государственных, бюрократических, военных и волонтерских кругах не оставляет идея "создать наш украинский шахед".

Не учесть опыт, не провести анализ, не сделать лучше, а просто повторить - "чтобы он нёс хотя бы пятьдесят килограмм на тыщу километров!" - И на выходе, как не крути, получается тот же "шахед", пусть даже внешне не схожий, но такой же большой, тяжелый, заметный на радарах, шумный и легко сбиваемый обычным "стингером".

Большим людям невдомёк, что для поражения танка достаточно боевой части весом в 1-2 кг - столько весит кумулятивный заряд или "ударное ядро", а для уничтожения вражеских самолетов на аэродромах, зенитно-ракетных комплексов вообще достаточно 1 килограмма осколочного боеприпаса направленного действия.

Главное не вес взрывчатки, а точность попадания, потому что даже 100 кг авиационная бомба опасна только на расстоянии 120 метров, дальше осколки уже не поражают.

Нам надо иметь массовое производство дешевых, точных, небольших, незаметных для противника дронов, сотни которых, запускаемых в сутки, могут устроить в глубоком тылу противника Армагеддон.

Но дилетанты и всезнайки думают иначе. И вкладывают огромные деньги в то, что будет сбиваться противником так же, как мы сбиваем "шахеды".

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