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Москве нужен повод для войны, или Зачем Россия жжет камыш в Белгороде

Гела Васадзе

эксперт Грузинского центра стратегического анализа

15 апреля 2022, 15:06

В России до сих пор официально не объявлена война с Украиной. Потому теперь РФ ищет более серьезные основания для объявления войны.

Белгород, взрывы
Россия продолжает проводить провокации в Белгороде / Соцсети

Сегодня ночью Украину опять бомбили, по городам стреляли ракетами, жители городов скрывались в укрытиях и бомбоубежищах. Это уже не новости, это повседневность. А в Белгороде горел камыш и это было событием. В российских телевизорах грозят объявить войну Украине. Войну, Карл! Ведь Россия до сих пор не воюет с Украиной. Харьков, Буча, Бородянка, Мариуполь, всё это спецоперация.

И все-таки, почему в Белгороде загорелся камыш? В то, что украинские спецы подорвали мост верю, грохнули склад горючего и аэродром, верю, а вот то, что подожгли камыш и разрушили пять домов в приграничном селе, не верю. Не верю, потому что читал сообщение американцев о том, что они будут активно делиться разведывательной информацией на территории Украины, но не на территории России, так как хотят избежать разрастания конфликта. Странное заявление, учитывая, что это решительно невозможно. Бои идут в приграничных с Россией областях, поэтому информация разведки должна быть полной. Но в Вашингтоне на всякий случай сняли с себя ответственность. Бывает.

Так вот, камыш и поврежденные дома - это о том, что злые хохлы таки напали на Россию. Учитывая природу российской власти, угроза гражданскому населению России возрастает не по дням, а по часам. За Москву, им конечно обидно, но Москва это русский военный корабль. Ну не объявлять же войну за то, что он утонул. Нужен повод посерьезнее, чтоб ярость благородная вскипала как волна. Вспоминаем Буйнакск и Москву 99.

Кстати про русский военный корабль. Дня три назад я все пытался понять, про что заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, когда вдруг вспомнил о том, что Турция будет неукоснительно соблюдать доктрину Монтрё, то есть не допустит проход новых военных кораблей в Черное море.

Напоминаю, Турция закрыла проливы 27 февраля и после этого про Босфор и Дарданеллы никто не вспоминал. И вдруг заявление министра. Но британские ракеты Гарпун - это ракеты морского базирования. Кораблей, на которых можно было бы разместить эти ракеты, у Украины нет. Оригинальное решение было найдено с помощью турок, которые помогли разместить ракеты Гарпун на специальных автомобилях. И об этом министр обороны Турции не мог не знать. Впрочем, вполне возможно, что это всё совпадения и конспирология.

Читайте такжеКровавый путь России: почему Кремль обрушится, но тушку Путина не потащат даже в мавзолейГлавное, Москва утонула, других кораблей такого класса у России на Черном море нет, и если верить туркам (а тут я им почему то верю) не будет. Впрочем, другого смертоносного дер...ма у них в Черном море более достаточно. Поэтому верим в ВСУ и слава Украине!

viber
война в Украине стрельба в Белгороде
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