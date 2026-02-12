Сделав десяток миллионов россиян нищебродами, режим получит отчаявшихся людей, для которых окопы будут единственным средством накормить своих детей.

Те россияне что не успеют разориться и полностью обнищать в 2026-ом году не должны "вешать нос". У них все впереди. Волшебное окно возможностей откроется в 2027-ом.

Этот год гарантирует бизнесу ту самую "суму" от которой "не надо зарекаться".Решение о введении НДС в 22% накроет медным тазом благополучие бессчетного количества семей. Уже сейчас можно готовиться к новой реальности и учить детишек не фигурному катанию, а грамотной сортировке мелочи в кепке и жалостным песням.

"Минпромторг предложил ввести полный НДС 22% на иностранные товары с 2027 года. Минпромторг предложил с 1 января 2027 года установить НДС в размере 22% на иностранные товары. Об этом глава ведомства Антон Алиханов поведал на заседании комитета Госдумы по промышленной политике.В министерстве заявили, что мера должна уравнять условия для российских и зарубежных продавцов. Ставку предлагается ввести сразу в полном объеме, без переходного периода".

Ход, надо сказать, грамотный и "далеко идущий". Сделав десяток миллионов россиян нищебродами, режим получит отчаявшихся людей, для которых окопы будут единственным средством накормить своих детей.

О персоне: Александр Невзоров Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Нвзоров - резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.



