Московская недоимперия зла терпит историческое поражение, считает Ярош / 93-я ОМБР Холодный Яр

Без лишней скромности скажу, что редко ошибался в своих стратегических прогнозах. Попробую снова предсказать ближайшее будущее…

Итак, несколько важных пунктов:

- Несмотря на болезненные потери, Украина обречена на Победу.

- Вся, без исключения, суверенная территория Украины будет освобождена от российской оккупации.

- Антибелорусский режим дегенерата лукашенко будет ликвидирован. Беларусь станет свободным национальным государством, присоединится к Балто-Черноморскому Союзу, будет одним из самых надежных союзников Украины.

- Украина будет в НАТО.

- Московская недоимперия зла потерпит историческое поражение - будет деимпериализована, демилитаризована, денуклеризована, сепарирована по национальному признаку.

- Украинцы получат Самостоятельное Соборное Государство и станут одним из определяющих факторов мировой геополитики на ближайшие 100 лет.

- Балто-Черноморский Союз национальных государств станет реальностью.

- Украина, Польша, Литва - состоятся как новое прогрессивное ядро традиционной европейской цивилизации.

- Украина будет развиваться как национальное инновационное, милитарное, духовно крепкое, высокоинтеллектуальное и образованное, экономически развитое Государство.

- Наши дети, внуки и правнуки будут гордиться своим государством, которое получили, в неравной борьбе, мы - современное поколение украинцев.

P.S. Украинская нация - это мертвые, живые и нерожденные земляки наши, в Украине и вне Украины сущие…

Победа будет за нами!

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