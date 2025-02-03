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Москалькова в деле: как Кремль готовит народ к переговорам

Александр Коваленко
3 февраля 2025, 09:47
383
Относительно заявлений военной преступницы Москальковой…
Москалькова
Татьяна Москалькова / Фото: ombudsmanrf.org

Я не понимаю, с какой стати все так рьяно цитируют слова субстанции, напрямую отвечающей за страдания и смерти наших пленных? Видите ли, она высказалась в положительном свете о наших военных и все сразу же увидели в этом некое "восхищение" от врага? Серьёзно?

Давайте я вам кое-что поясню, кроме того, что у Москальковой руки по локоть в украинской крови.

В настоящее время путину крайне необходимо "перемирие", любые "мирные" переговоры, чтобы получить передышку, восстановить боеспособность армии. Но любые переговоры будут проходить под несколько крайне диссонирующих факторов, а именно:

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-Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская области, занесённые в изнасилованную путиным российскую Конституцию как "новые российские территории" так полностью и не оккупированы;

-Курская область как не контролировалась полностью российской властью, так и не контролируется;

-Денацификация и демилитаризация, которые поначалу назывались целями так называемой "СВО", судя по всему не достигнуты, ведь СОУ уверенно держат оборону.

И на фоне всего этого путин будет готов на некие переговоры? У глубинного народа точно хрустнет некая скрепа, при осознании всего этого, а потому, морально и психологически его следует подготовить к принятию будущих событий.

Сейчас, через разных там Москальковых, Гурулёвых, военкоров и прочей путинской шушеры будут вбрасывать в информационное пространство умеренно позитивные нарративы про ВСУ, признающие, что враг достойный и победить за 3 дня его никак не получится. Иными словами, в российском информационном пространстве стартовала внутренняя ИПСО, призванная смягчить углы восприятия глубинным народом, возможного, будущего переговорного процесса, какой бы он не имел результат. Россиян, после гипертрофированной дрессуры ненавидеть лютой ненавистью украинцев, умеренно начинают дрессировать временно считаться с противником.

А потому, военная преступница просто выполняет поставленную задачу. Ни больше, ни меньше. Не впадайте в омут заблуждений.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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