100% пошлины для Китая: Трамп готовится к радикальному пересмотру торговли

Трамп может ввести "универсальные пошлины" на импорт для всех стран мира.

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Дональд Трамп / Фото: скриншот из видео

Дональд Трамп планирует восстановить промышленный потенциал США за счет протекционизма и защиты внутреннего рынка от дешевого импорта, прежде всего импорта потребительских товаров из таких стран, как Китай, Мексика, Вьетнам, и инвестиционных высокотехнологичных товаров - из ЕС, Японии, Южной Кореи, а также сырьевых товаров, аграрной продукции и полуфабрикатов - из Канады.

Что касается тарифов, то Трамп обещает не только введение пошлин на товары из Мексики и Канады (с которыми США связывает соглашение о североамериканской зоне свободной торговли, которое уже пересматривалось во время первой каденции Трампа на посту президента), но и настоящую торговую войну с ЕС и Китаем.

И если пошлины на товары из Мексики и Канады рассматриваются еще на уровне ограничительных - от 10 до 25%, то пошлины на товары из Китая согласно "угрозам" Трампа (если Китай не согласится на требования США) могут вырасти до уровня блокирующих, то есть до 100%.

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Более того, по данным Reuters, Трамп может ввести "универсальные пошлины" на импорт для всех стран мира.

Эти пошлины будут рассматриваться как некая плата за вход на премиальный американский рынок, своеобразная торговая глобальная рента, которую США будут собирать со стран мира за право торговать на своей территории.

Цитируем 47-го президента:

"...вы устанавливаете общие пошлины для всех, кто ведет бизнес в Соединенных Штатах, потому что они приходят и воруют наше богатство, они воруют наши рабочие места, они воруют наши компании, они наносят ущерб нашим компаниям.

Поэтому вы устанавливаете тарифы, чтобы они не делали этого".

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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