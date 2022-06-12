Момент истины: получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС

23-24 июня ЕС будет рассматривать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз/ УНИАН, Reuters

Так получим мы в этом месяце статус кандидата на вступление в ЕС или нет? Это момент истины саммита ЕС 23-24 июня.

Евроинтеграция сама по себе положительно влияет на правовую систему Украины и экономическое развитие страны. А также на социальные и межкультурные процессы.

А сам процесс - это от подписания Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и ЕС в 1994 и Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли 2014 г., а теперь и дальше до получения статуса кандидата на вступление в ЕС. Собственно, саммит должен это и рассмотреть.

Первая рубежная дата - 17 июня, когда Еврокомиссия должна утвердить заключение готовности Украины к членству после того, как мы заполнили две части опросника.

Надо сказать, что украинская дипломатия, Президент Зеленский, профильный вице-премьер Стефанишина, министр Кулеба, другие чиновники действительно добились впечатляющих прорывов в консервативном среде евробюрократов и руководства отдельных государств. То, чего не удавалось длительное время Ющенко и Порошенко.

Для примера, украинская заявка на вступление уже рассматривается с отступлением от придирчивых процедур и основного договора ЕС. Венгрия также поддержала вступление Украины. Существенно смягчили свою позицию Австрия и Франция. Франция недавно тестировала "симуляцию членства" для Украины. Германия более или менее склонна поддержать Украину (возможно в качестве компенсации своей медлительности в предоставлении оружия).

Сейчас есть два проекта заключения. Первый (назовем его "блицкриг") - Украина получает статус кандидата, а затем проводит изменения и реформы. Второй (называю его "хоровод") - сначала реализация изменений и реформ, и лишь впоследствии - статус кандидата.

Не спешил бы называть план "хоровод" крупным поражением, как это подают некоторые СМИ, поскольку его утверждение станет качественным стимулом для реализации быстрых изменений даже в условиях военного времени. Но мы же хотим все и сразу.

В сми называются три главные страны-противники евроинтеграционного блицкрига Украины - Нидерланды, Дания и Швеция. Сейчас в социальных сетях можно увидеть среди экспертов нередки критические выпады в сторону этих стран, но надо глубоко понимать общественную атмосферу, что царит в них перед тем, как огульно обвинять.

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Кстати, есть еще геополитический контекст проблемы скоростного продвижения Украины в ЕС, балканские страны, которые также претендуют на поступление и не могут рассчитывать на такую динамику внимания. Речь идет о Черногории, Северной Македонии, Албании, Боснии и Герцеговине, Косово, Сербии.

А еще есть Молдова и Грузия. Откровенно говоря, нам полезнее было бы євроінтеграційно двигаться самостоятельно, потому что выглядит, что наши партнеры из "Ассоциативного трио" очень удачно пользуются украинско-российской войной для реализации своих амбиций, причем не спешат проявить антироссийскую направленность в действиях, особенно Грузия.

Ну и несколько стратегических очертаний и рассуждений. На перспективу, как говорится.

Многие украинцы, кто сейчас опрометчиво выступает за вступление Украины в ЕС вообще не понимает, к чему это может привести, потому что рассуждает геополитическими клише и собственным восприятием Европы как сказочно-прогрессивного культурного и сверхразвитого пространства.

Однако, нужно отметить, что евроинтеграция в условиях нашей войны с РФ становится едва ли не самым положительным идейным проектом будущего, что компенсирует нам нынешний боль потерь. Если не будет четкого положительного сигнала относительно членства, это будет растолковано как "бросок", предложение выживать с лютым врагом самим, неверие в нашу победу.

Когда Украина станет членом Европейского Союза, она основательно ограничит свой национальный суверенитет. Хотя, в украинских реалиях появление брюссельской цивилизованной бюрократической надстройки над украинской политической верхушкой может на первых порах стать сдерживающим фактором для естественной нам топ-корррупции и теневой экономики.

Кстати, все евроскептические тенденции последних лет связаны с трендом неприятия засилья европейской бюрократии с ее полусоциалистическими моделями распределения благ, квот и проблем. Последние красноречивые примеры - Греция, Польша и Венгрия, которые пошли на тотальное противостояние с Брюсселем.

Олег Постернак, политтехнолог, руководитель Центра политической разведки