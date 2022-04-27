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Молдова рискует пренебречь шансом расправиться с Приднестровьем

Анатолий Октисюк

политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse

27 апреля 2022, 09:19

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от действий Молдовы - захочет ли она решать этот вопрос с помощью силы. Но пока этого боятся.

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Россия провокациями в Приднестровье пытается запугать власти Молдовы

Провокации в Приднестровье очень напоминают те, которые россияне раньше делали в ОРДЛО - все это выдает почерк российских спецслужб.

Цель этих провокаций - напугать Молдову и осуществить военное давление, чтобы Молдова отказалась от транзита в Украину определенной продукции (топлива, смазочных материалов). России выгодно держать руководство Молдовы в страхе и мы видим, что эта схема работает - как следствие, Молдова не захотела передавать Украине свои самолеты.

Кроме того, такими действиями Россия зондирует возможную реакцию Кишинева и Киева на предмет усиления военной группировки на этом анклаве. Ведь Россия может попытаться нарастить контингент в Приднестровье и попытаться угрожать Украине растянуть фронт. Следовательно, не стоит исключать возможной агрессии России по Одессе, хотя это не имеет для России стратегической цели.

В то же время Россия турбулентностью в Приднестровье пытается создать точку напряжения, за счет чего одновременно происходит напоминание западным партнерам о существовании еще одного замороженного конфликта. То есть это определенного рода реакция на действия Молдовы относительно евроинтеграции и членства в НАТО и тому подобного. Потому что угрозы России выйти в Приднестровье, прежде всего, создают угрозу для государственности Молдовы, ведь в таком случае РФ может выйти на Одессу и через несколько дней захватить Молдову.

В любом случае, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от действий самой Молдовы - захочет ли она решать этот вопрос с помощью силы. Сейчас видно, что Молдова этого боится, именно поэтому они продолжают придерживаться позиции страуса, прячущего голову в песок.

Для Украины единственная угроза заключается в насыщении группировки в Приднестровье. Как только украинская разведка увидит, что в Приднестровье летят транспортные самолеты, которые перевозят живую силу, технику и вооружение, Украина будет вынуждена действовать превентивно. Потому что мы не можем ждать, пока Россия будет наращивать свою группу войск и обстреливать Одессу и область.

Читайте такжеВторой фронт и прорыв на Киев: для чего Россия "качает" ПриднестровьеТо есть здесь сама Санду должна определиться - будет ли она координировать усилия с Украиной и пытаться решить этот замороженный конфликт в свою пользу. Потому что Приднестровье - это черная контрабандистская дыра, которая несет угрозу и Украине, и Молдове.

Без одобрения Молдовы и организации ею полицейской миссии мы ничего тоже поделать не сможем, хотя у Украины уже есть ресурсы и возможности, чтобы смести Приднестровье и восстановить конституционное устройство на этих территориях. При этом, если руководство Молдовы не изменит своей политики, западные лидеры тоже никак не смогут на это повлиять.

Пока что выглядит так, что Санду - это не тот лидер, который осознает важность исторического шанса решить этот вопрос раз и навсегда. Но с другой стороны, вполне возможно, что вопрос Приднестровья заглохнет так же быстро, как сейчас появился.

Анатолий Октисюк, политический эксперт Аналитического центра DemocracyHouse, специально для Главреда

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Приднестровье война в Сирии Майя Санду
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