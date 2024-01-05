Мобилизация: что бы я 'допилил' в законопроекте

Вижу несколько моментов, которые совсем не сложно исправить ко второму чтению, через депутатские правки.

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Дикий о законопроекте по мобилизации / коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Обсуждение того, нужен ли нам новый закон о мобилизации, и почему мы и так опоздали с ним более чем на год, частично уже мной писалось, а частично еще будет написано (общественная дискуссия вокруг законопроекта показала, что к сожалению это еще до сих пор следует объяснять, хотя мне уже казалось, что все очевидно). Но этот текст не о том. Здесь я попытаюсь дать исключительно свои предложения именно к тому конкретному законопроекту, который сейчас внесен кабмином в ВР, и рассматривается профильным комитетом ВР.

По моему мнению, правительственный законопроект в целом очень даже приемлем, особенно с учетом необходимости принять его как можно быстрее. Считаю целесообразным проголосовать его за основу на первом же пленарном заседании Рады в этом году.

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Однако вижу несколько моментов, которые совсем не сложно исправить ко второму чтению, через депутатские правки. Надеюсь, кто-то из парламентариев, кто меня читает (знаю, что такие есть), подхватит эти мысли и внесет соответствующие предложения. Также буду благодарен журналистам (которые тоже меня почитывают) за распространение этих мыслей.

1. Предельный срок службы 36 месяцев. Абсолютно правильная норма, без которой вообще мало шансов успешно осуществить большую мобилизацию. Срок службы 36 месяцев - к сожалению объективно не можем себе позволить меньший, иначе придется уже в текущем году дембельнуть больше людей, чем мы успеем подготовить им на замену.

Единственное что по моему мнению категорически требует изменения – это "уравниловка" службы "на нуле" и в тылу. 36 месяцев даже очень тяжелой и крайне необходимой для фронта работы в ремонтном батальоне, логистике или штабе – совсем не то же, что 36 месяцев в Авдеевке или Крынках.

Если предлагаемую норму дополнить тем, что каждый день непосредственного участия в боях засчитывается за 2 или даже 3 дня службы, тогда все станет на места. При том технически проблем с учетом дней нет - их все равно учитывают финчины каждой вч, поскольку за дни на нуле и не на нуле идет разная оплата.

Также это сделает "большой дембель" не одномоментным (что было бы крайне рискованным), а растянутым во времени, ведь на нуле люди провели очень неодинаковое время. Считаю это очень существенным дополнением, которое сделает норму о предельном сроке службы окончательно рабочей и правильной.

2. Наказание за избегание учета. По-моему, отнюдь не чрезмерные. Наоборот, я бы их усилил еще одной нормой: все перечисленные в законопроекте административные взыскания применял бы лишь один раз, а повторное нарушение квалифицировал бы как уголовное, с той же санкцией, которую новый законопроект предлагает за отказ от прохождения ВЛК.

3. Однако в нынешнем виде эти нормы не просто позволяют военкомам злоупотребления, а буквально приглашают злоупотреблять. Я понимаю, почему админсанкции за уклонение будут накладывать единолично военкомы. В нормальной жизни это должны делать суды. Однако в нашей реальной ситуации если мы завалим суды тысячами дел уклонистов, судебная система коллапсирует за неделю. Так что действительно другого выхода нет.

Но если уж мы даем военкомам в руки такое "термоядерное оружие", следует позаботиться о защите от злоупотреблений. Необходимо дополнить законопроект нормами о:

- Возможность и механизм быстрого обжалования наложенных админсанкций. Притом обжалование не у самого же военкома или его начальника, а в независимой инстанции (судебной или какой-то другой - отдельный вопрос, требующий проработки);

- Уголовное наказание за незаконное наложение санкций.

Не зря в "Отче наш" сказано "и не дай нам искушения сверх наших сил". Военкомы - тоже люди, и стоит избавить их от лишних соблазнов, так будет лучше для всех включительно с ними же самими.

4. Также, к сожалению, наболела проблема введения строгой ответственности за нарушение ведения учета не только со стороны военнообязанного, но так же и со стороны ТЦК. Сейчас распространена позорная практика "потери документов" в ТЦК, в частности документов о бронировании, при том часто трудно сказать, когда речь о "простом" бардаке и служебной халатности, а когда о сознательном злоупотреблении с целью выполнить план призыва с помощью таких "маленьких невинных махинаций". За потерю документов, от которых в прямом смысле может зависеть жизнь и свобода человека, пока никакой ответственности нет, и сделать что-либо военкому-нарушителю нереально.

Новый закон должен именно урегулировать отношения военнообязанного с государством, а урегулирование предусматривает увеличение ответственности с обеих сторон, а не только с одной. В итоге это как раз поможет выполнить план призыва, потому что изменит отношение общества к ТЦК и военкомам (как когда-то удалось существенно изменить отношение общества к патрульной полиции в ходе ее реформы).

5. Предлагаемая правительством отмена категории "ограниченно годный". Возможно я чего-то не знаю, вполне допускаю это. Однако пока я не могу понять смысл этой новации.

Наоборот - если сейчас есть люди, которым вообще нельзя служить, есть люди которым состояние здоровья позволяет служить в тыловых частях, но не воевать, и те кому можно любые нагрузки, то новая норма предлагает поделить всех на "годных" и "негодных", то есть если ты уже в общем годен, то значит можешь не просто служить, но и ползти по-пластунски под огнем, прыгать в бронике, пешком наматывать десятки км с полной нагрузкой и тому подобное. Сорри, но это выглядит, мягко говоря, нереально с медицинской точки зрения. Если считать "годными" только тех, кто может выдержать все, тогда у нас годных окажется значительно меньше чем минимальная потребность армии. Если же наоборот, все, кто сейчас является ограниченно годными, вдруг "станут" пригодными для боевых действий – будем иметь кучу небоевых потерь, ничем не оправданных и без всякой пользы для дела.

По моему мнению, эту новацию следует изъять, и оставить нынешнюю градацию из трех категорий пригодности.

6. Необходимость прохождения ВЛК лицами, заведомо не подлежащими призыву в настоящее время, просто "для более полного охвата учетом". Люди, имеющие отсрочку, бронь, или признанные ВЛК непригодными без возможности излечиться, не должны каждые полгода обременять собой и без того перегруженные ВЛК, это тупо и не дает никакой пользы, зато сильно усложняет и работу системы, которая и без того едва справляется со своими объемами работы.

Вот когда срок отсрочки или брони истекает - тогда и следует пройти ВЛК, за отказ от чего законопрект вполне правильно устанавливает уголовное наказание.

7. Вопрос спецучета пенсионеров МВД, СБУ, СВРУ и ряда других правоохранительных органов и спецслужб.

Я, к сожалению, не достаточно знаю правовую сторону вопроса, чтобы сказать, обязательно урегулировать этот вопрос именно в новом законе, можно ли это отрегулировать на уровне подзаконных нормативных актов. Но саму по себе проблему считаю очень острой, и решить ее надо как можно скорее.

Речь о десятках тысяч мужчин в возрасте от 40 до 60, в хорошей физической форме, с навыками физподготовки и владения оружием, которые не могут быть призванными в ВСУ, потому что после выхода в отставку из правоохранительных структур или спецслужб стоят на учете именно там, и могут быть призванными только туда. Эти структуры переполнены, не имеют проблем с комплектацией, и не призывают своих отставников – потому что не нуждаются. А в ВСУ их призвать не могут, потому что они "особенные" и не подлежат ни общему призыву, ни общему военному учету.

Эта практика неприемлема для нашей ситуации, когда мы ведем большую войну, где основную роль играет именно массовая армия из мобилизованных граждан, а спеслужбам отведена лишь небольшая специфическая роль согласно их специализации.

Как по мне, с перечисленными выше поправками новый закон станет именно тем, что нам сейчас нужно (а точнее, требовалось еще год назад, а сейчас уже просто "горит").

Особенно критичными считаю предложения 1, 3 и 5, без них новый закон как по мне может просто не заработать как следует, а кое в чем даже навредить.

Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий-украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году-командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

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