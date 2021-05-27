Много шума, но мало конкретики: почему ЕС не решится на усиление санкций против РФ и Беларуси

Макрон заявил о пересмотре санкций против России и Беларуси / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о пересмотре санкционного подхода ЕС к России и Беларуси, поскольку нынешняя политика санкций больше не дает результата.

На самом деле, реальные действенные санкции в отношении РФ уже давно известны. Главные из них - это отключение от SWIFT, заморозка счетов представителей путинского режима (в том числе, их родственников) и отказ от закупки энергоносителей. Все эти меры оговорены в резолюции ЕС, которая принималась Европарламенте во время недавнего обострения с РФ у границ Украины.

Другое дело, что ни Франция, которая имеет свои интересы в атомной энергетике, ни Германия, которая строит Северный поток-2 не ставят иных приоритетов для себя, кроме как сотрудничество. И так как политика Кремля не изменилась, обе эти страны ожидают перезагрузки отношений с Россией.

Напомню, что в ближайшие недели президент США Джо Байден прилетит в Брюссель на саммит с ЕС, G-7 и НАТО, вскоре после чего можно будет оценивать новую политику коллективного Запада в отношениях с РФ.

Но уже сейчас можно с большой долей вероятности сказать, что новых жёстких санкций в отношении с РФ ни от ЕС, ни от США не будет. Более того, ЕС в ближайшем времени может вовсе начать процесс снятия секторальных санкций, от которых страдают экономики ведущих стран ЕС. Ведь на тех же Меркель и Макрона оказывают давление крупный бизнес и налогоплательщики, которым нужны нужны поступления в бюджет.

Читайте такжеМакрон "забыл" о России в заявлении по конфликту на ДонбассеС Беларусью все несколько проще. Единственное, что бы действительно ударило по ее экономике - это запрет импорта белорусских нефтепродуктов в страны Балтии и транзит их экспорта через свою территорию. Потому что после того, как в Беларуси не удалась революция, Лукашенко в часть оплаты помощи от Путина уже перенаправил часть потоков экспорта нефтепродуктов через российские морские порты. В остальном же экспорт идет именно через порты Прибалтики, потому запрет экспорта сказался бы серьезно.

Кроме того, ЕС могла бы полностью запретить посадку белорусских самолетов в своих аэропортах. В этом случае удар по экономике РБ был бы меньше, однако это ударило бы по самому Лукашенко. В частности, по самолюбию белорусского диктатора, для которого созданная с "нуля" авиакомпания "Белавиа" является личным имиджевым проектом страны. В перезапуск компании были вложены колоссальные средства - авиакомпании удалось перехватить значительную часть трафика в ЕС из Украины и РФ. А В Россию белорусскими авиалиниями через Минск предпочитают летать даже мигранты из Средней Азии, потому что это дешевле, чем напрямую.

Что же касается усиления санкций против Беларуси, то вокруг этого будет много шума, но не будет конкретных действий.

Если после того, как летом-осенью прошлого года во время разгона протестов в Беларуси не последовало никаких конкретных санкций ни против самого Лукашенко, ни против белорусской экономики, то и сейчас, после задержания одного журналиста, не стоит ждать каких-либо экономических санкций - как максимум, все ограничится решением о запрете полётов европейских авиакомпаний в ее воздушном пространстве.

Максим Яли, эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета, специально для Главреда