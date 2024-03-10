Многие мечтали бы о такой 'ссылке', как у Залужного

Для самого Валерия Федоровича это будет полезным новым опытом. У него явно был интерес к сфере международных отношений.

https://opinions.glavred.info/mnogie-mechtali-by-o-takoy-ssylke-kak-u-zaluzhnogo-10548725.html Ссылка скопирована

Залужный станет послом / фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Новость о Валерии Залужном в качестве посла в Великобритании вызвала ажиотаж и в СМИ, и в социальных сетях, и у различных блогеров.

Начну с уточнения. Пока что это не назначение. А то некоторые телеграм-каналы (и даже в Википедии) уже начали писать о "назначении". Как сказано в комментарии МИД Украины, его кандидатура согласована с Президентом Украины. Надеюсь, она согласована и с самим Валерием Федоровичем. А дальше страна назначения - Великобритания - должна дать согласие на это назначение. Это традиционная дипломатическая процедура. Не думаю, что в Лондоне будут какие-то возражения. Наоборот, это очень статусное назначение и для них, и для нас.

видео дня

Сама новость не является сенсацией. О возможности такого назначения утечки были еще в январе, до отставки Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ.

В условиях, когда Валерий Федорович оказался вне рядов ВСУ, это назначение на данный момент является относительно оптимальным сценарием почти для всех.

В интересах государства лучше использовать авторитет, опыт и знания Залужного в безопасности и дипломатическом сотрудничестве с одним из главных наших международных партнеров, чем оставлять его в неопределенности, или на каких-то символических должностях.

Для самого Валерия Федоровича это будет полезным новым опытом. У него явно был интерес к сфере международных отношений. Напомню, что в 2020 году он закончил магистериум Острожской академии по специальности "Международные отношения". Вот сейчас у него будет возможность добавить к академическим знаниям и практический опыт. Если потом он решит начать политическую деятельность, то этот опыт тоже пригодится.

Для нынешней власти хорошо, что Валерий Федорович будет занят конкретной и интересной работой, а не размышлениями о возможной политической карьере, и окажется подальше от различных оппозиционеров и фанатов, которые будут тянуть его в политику.

Вот для тех, кто хотел уже сейчас использовать Залужного в своих политических целях, это назначение точно будет поводом для разочарования и недовольства.

Говорят, что это будет ссылка. Если бы его назначили послом в Эфиопию, или в Эквадор, может я и согласился бы с такой оценкой. А планируют назначить в Лондон. Для тех, кто забыл, или не знает, напомню, что это одна из мировых столиц, в том числе и в области международной политики. Думаю, что многие из украинских политиков мечтали бы о такой "ссылке".

Поэтому искренне желаю Валерию Федоровичу успеха и на дипломатическом поприще!

Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.