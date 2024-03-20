Мнимые победы Путина в РФ и на войне

Поражение путинской Россией в войне с Украиной можно смело выдать за победу Путина и спасения России от Западной цивилизации.

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Путин и выборы в России / Коллаж: Главред, фото: скриншот, SOTA

Вместо победы в российско-украинской войне Путин рисует себе абсолютную победу на фальшивых президентских выборах в России.

Ибо, покорность и терпение запуганного народа важнее победы над врагом — это знает любой диктатор.

После этого, поражение путинской Россией в войне с Украиной можно смело выдать за победу Путина и спасения России от Западной цивилизации. Но, ненадолго.

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Вероятно, по воле Кремля, большинство россиян досрочно уже проголосовало за вечного и одинокого президента Путина. Но они об этом не знают. Осталось только расписать это грандиозный успех по регионам России.

Каждый губернатор хочет быть чемпионом избирателей по количеством голосов отданным за Путина, доказать свою повышенную преданность, но победит всех Кадыров-Кавказ умеет, одновременно льстить и ненавидеть.

Тем более, что банки ОАЭ начинает грубить не только россиянам, но и уважаемым кавказцам.

Кто такой Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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