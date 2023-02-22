Чего только не ожидали от речи Путина – и новой волны мобилизации и объявления войны, ну хотя бы аннексии Абхазии и южной Осетии. Но опять - пшик.

Вялый Путин – жалкое зрелище, говорит Фесенко / скриншот

О Байдене, Путине и Украине.

В начале недели, два дня подряд, мы увидели своеобразную информационно-политическую и психологическую дуэль Байдена и Путина, США и России.

Первый ход был за американцами – резонансный и сенсационный визит Байдена в Киев. И Кремль даже предупредили об этом визите, точнее, поставили перед фактом. И что? Кремль утерся и проглотил. Ничем не мог помешать этому визиту, который испортил весь запланированный информационно-политический эффект от выступления Путина перед Федеральным собранием. В понедельник 20 февраля даже в России вынуждены были обсуждать именно визит Байдена в Киев. В этом раунде психологическая и информационно-политическая победа за Байденом и США. 1 – 0 в пользу американцев, и в нашу пользу тоже.

видео дня

Вторник, 21 февраля. Долгожданная и разрекламированная речь Путина. Выступление, которое откладывалось больше года. И что? Почти два часа повторения примитивных пропагандистских стереотипов, и собственных антиукраинских и антизападных фобий российского президента, которые мы уже неоднократно слышали. И в России, и даже в Украине, многие ожидали: чем Путин ответит Байдену? Ничем не ответил.

Даже заявление, что Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях, то есть об ограничении ядерных вооружений РФ и США, это якобы угроза Западу, очередной путинский шантаж, а на самом деле это предложение поторговаться вокруг этого договора. Россия же не выходит из этого договора, а лишь приостанавливает свое участие в нем. И это явно была заготовка еще до визита Байдена в Киев.

Чего только не ожидали от речи Путина – и новой волны мобилизации и объявления войны (если не Запада, то хотя бы Украине), ну хотя бы аннексии Абхазии и южной Осетии. Но опять - сплошной пшик. Речь в стиле Брежнева. Как говорили в советские времена: "речи длинные, пустые". Вялый, постоянно кашляющий Путин - жалкое зрелище. Значительно старший по возрасту Байден и в Киеве и в Варшаве выглядел более бодро и оптимистично, чем бывший "мачо" Путин. Вновь проигрыш России, уже 0-2.

Точку в этой символической дуэли поставил Байден вечером 21 февраля своей речью в Варшаве. Он начинал это символическое соревнование, он его и завершил. 3-0. И что символично: и в Киеве, и в Варшаве Байден говорил об Украине, о поддержке нашей страны, рассыпался в комплиментах украинцам и президенту Зеленскому. Так что это и наша победа. Пока тактическая и символическая. И очень важно закрепить ее военными успехами благодаря американскому оружию. Поэтому ждем от США и других наших партнеров не только комплиментов, а того оружия, о котором Байден говорил в Киеве. Вот тогда будет и "баранка" для России.

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