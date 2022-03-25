Месяц войны в Украине: когда и чем закончится безумие, начатое Путиным

Третья мировая война уже началась, и Западу не удастся отсидеться в сторонке / Фото Reuters

После начала полномасштабной войны России против Украины отношение мира к нашей стране существенно изменилось. Так, например, на второй день войны высокопоставленный чиновник одной влиятельной европейской страны сказал украинскому дипломату: "Зачем вы просите об оружии – вы же через два дня перестанете существовать". И такое отношение было характерно для очень многих наших западных партнеров... Но каждый день, когда наши герои давали отпор российской орде, менял отношение мира к Украине. За месяц полномасштабной войны на Западе поняли, что они очень ошибались, когда давали нам два дня на существование, и увидели, что для украинцев означают понятия свободы, независимости и существования как отдельной нации.

Зеленский очень правильно сказал, что будет требовать от западных стран не говорить больше украинцам, что украинская армия не соответствует стандартам НАТО, потому что это НАТО не соответствует стандартам поведения в таких ситуациях, как сложилась сейчас. Нынешняя трусливая позиция не украшает ни НАТО, ни отдельные страны. Их позиция эгоистична и аморальна: они говорят, что себя будут защищать, а Украина может делать, что захочет.

Также за этот месяц в мире произошло переосмысление того, что такое Россия. Теперь большинством стран ЕС Россия воспринимается как реальная глобальная угроза, а Путин – как уголовный преступник.

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Путин и вся его хунта – это кандидаты на Нюрнберг №2. Убежден, что этот судебный процесс состоится, уже есть признаки этого.

Самое главное – на Западе наконец поняли, что с Россией им не по пути, хотя последние 30 лет они себя убаюкивали тем, что РФ можно интегрировать в западный мир. Это была колоссальная ошибка, за которую Запад сейчас расплачивается, к сожалению, не только деньгами, но и жизнями украинцев. Хотя до сих пор остаются страны, занимающие неадекватную позицию, например, Венгрия фактически выступает "пятой колонной" Кремля в НАТО и ЕС.

Путин месяц назад решил пойти ва-банк. Ушел – и проиграл, причем по всем параметрам:

политически это полный провал, ведь Путина теперь называют военным преступником, а его режим совершает преступления, которые фактически являются геноцидом;

экономически он загнал Россию в тупик, и теперь русские женщины бьются за килограмм сахара;

Россия превратилась в страну-изгоя, с которой никто не хочет иметь дел, кроме грубых автократических режимов;

РФ отрезана от общения с миром, а гражданам запрещено летать в цивилизованные страны-открытым остается только "третий мир", да и то в отдельных случаях;

российских культурных деятелей выгнали со всех возможных и невозможных форумов;

российских спортсменов "попросили" со всех спортивных площадок.

Таким образом, происходит процесс делегитимации России по всем направлениям. Это – результат путинской политики. Путин рассчитывал, что через два дня после вторжения он будет говорить с Байденом о судьбе Украины, но вышло так, что в случае сохранения давления на Россию через несколько месяцев встанет вопрос о том, сохранится ли она сама в ее нынешних границах или развалится. Если ограничительные меры будут сохранены и усилены, этот вопрос решится за полгода.

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В любом случае, эта война не сможет длиться годами. Это – война на истощение, которая выматывает и Россию, и нас. Мы не можем себе позволить годами воевать. Поэтому нас ждет более позитивный сценарий при двух услвиях:

Украина должна получить всю необходимую военную помощь. Зеленский правильно сказал, обращаясь к НАТО, что Украина просит всего 1% от их самолетов и танков, все остальное мы сделаем сами. Россия – это не та страна, которая сможет противостоять коллективному Западу, Россия лишь шантажирует мир, и Запад на этот шантаж ведется; Способность ВСУ нанести российскому оккупанту невосполнимые потери, от которых он не сможет оправиться. А то, что это возможно, украинская армия доказала уже не раз, имея значительно меньшие возможности и количество вооружения. Лишь благодаря умению, мотивации и патриотизму ВСУ демонстрируют, что "непобедимая" российская армия является армией-выдумкой. Она неспособна ни на что, кроме уничтожения мирных жителей, разрушения городов и изнасилования женщин, а также совершения других преступлений, граничащих с геноцидом.

Эти два фактора дадут возможность выгнать оккупантов с украинской земли, в том числе из Донецка, Луганска и Крыма, и говорить о реальном завершении войны в Украине.

Если будет консолидированная позиция Запада, и Россия будет нести огромные потери от продолжения войны, все может кончиться уже в этом году. Но пока такой позиции мы, к сожалению, от НАТО не дождались. Очевидно, среди планов Запада есть как можно большее изматывание России войной. Такой цинизм мы наблюдаем уже долго. В частности, Украина просила о санкциях, которые остановили бы возможное нападение России, но ей отвечали, что их введут лишь после того, как это произойдет. Это "после" стоит Украине разбомбленного Харькова, Волновахи, Мариуполя, Чернигова, Бородянки и всех других городов, которые подверглись ужасным разрушениям. Это стоит нам тысяч загубленных жизней.

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Поэтому для некоторых стран Украина – это удобный инструмент для ослабления России. Они будут пытаться поддерживать ситуацию такой, чтобы не произошло слишком быстрой победы Украины, потому что это приведет к непоправимым последствиям для самой России, и она может распасться. Такие страны стараются держать ситуацию на коротком поводке для того, чтобы и Украина не сильно и не быстро побеждала, и Россия не быстро развалилась.

Если Украина не убедит Запад в пагубности такого подхода, это может продолжаться долго. Впрочем, в мире достаточно стран, которые прекрасно понимают и позицию Украины, и угрозу России для других государств, в частности, они осознают, что сами в любой момент могут стать объектом нападения РФ. Общим фронтом Украины, Польши, балтийских стран, Словакии, Чехии, Румынии, Великобритании мы сможем переломить ситуацию и не допустить, чтобы война длилась месяцами.

По сути, третья мировая война уже началась – это война демократии цивилизованного мира против авторитаризма. Сейчас она реализовалась в виде российско-украинской войны.

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Западу не удастся отсидеться, думая, что все закончится само по себе, без них. Украина должна объяснить, что долго сидеть в окопах – это позорить себя, демонстрировать двойные стандарты и проводить политику цинизма. Рано или поздно это дойдет до западных лидеров. Уже сейчас меняются некоторые их позиции, поэтому элементы совести еще остались.

Китай в этой ситуации будет исходить исключительно из своих экономических интересов, а они точно не предусматривают, что Пекин займет позицию РФ. Потому что это будет иметь своим следствием потерю Китаем рынков Европы и Америки, а это, в свою очередь, приведет к коллапсу китайской экономики.

Подытоживая все выше сказанное, отмечу, что пока нет никаких сомнений в том, что Украина в этой войне одержит победу. Украина уже победила – она доказала всему миру, что нет такой силы, которая может остановить наше стремление жить в свободной демократической цивилизованной страной. Это самая главная победа сегодня, а все остальные победы придут за этой.

Владимир Огрызко, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины