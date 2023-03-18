УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Миротворческий вояж китайского лидера: чем все может обернуться

Виталий Портников

Публицист, журналист

18 марта 2023, 06:23
Вряд ли стоит ожидать от Си Цзиньпина даже не чуда, а просто реалистичного разговора о происходящем.
Си Цзиньпин, Путин
Си Цзиньпин собрался лететь к Путину / kremlin.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин развил просто бешеную дипломатическую активность. Его визит в Москву ожидали в лучшем случае в апреле и вообще выражали сомнения, что председатель КНР откликнется на приглашение Владимира Путина. Но китайский лидер отправляется в Москву уже на следующей неделе.

Более того, после переговоров с российским президентом Си Цзиньпин собирается провести онлайн-встречу с украинским. С Владимиром Зеленским председатель КНР не разговаривал ни разу после начала войны, хотя в Киеве прилагали огромные усилия, чтобы такой контакт состоялся. К тому же Си Цзиньпин рассматривает возможность визитов в европейские страны и проведения виртуальных переговоров с Джозефом Байденом. Белый дом, кстати, приветствовал его диалог с Зеленским и выразил пожелание, чтобы председатель КНР узнал о ситуации в Украине от самих украинцев.

видео дня

Но что реально может Си Цзиньпин предложить Москве и Киеву? Китайский мирный план обнародован, но пока больше похож на платформу для дискуссий нежели на реальную инструкцию прекращения войны. Даже первый пункт этого плана вызывает разумный вопрос: что подразумевают в Пекине, когда говорят об уважении территориальной целостности и суверенитета всех участников конфликта? Ведь в Конституции России упомянуты аннексированные Крым, Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская область. И тут хотелось бы понять, воспринимает ли КНР целостность России в ее международно признанных или конституционных границах? И как Китай воспринимает территориальную целостность Украины: считает ли он, что стране должен быть возвращен контроль над оккупированными Россией регионами?

Все остальные вопросы выглядят неразрешимыми, пока не будет решен этот — самый главный — вопрос конфликта. И Владимир Путин ведь неслучайно устраивал аннексию, чтобы загнать всех в ловушку — Украину, Запад, международное сообщество и даже саму Россию. Теперь в этой ловушке оказался и Си Цзиньпин. Самый главный вопрос: понимает ли это сам председатель КНР или же рассчитывает, что его влияния будет достаточно, чтобы убедить Путина и Зеленского поступиться принципами. А если понимает, что оказался в ловушке, может быть, рассчитывает на процесс, а не на результат.

Но что руководство КНР хочет от процесса: урегулирования конфликта или демонстрации конструктивности своих союзников в Москве? Ведь если Путин одобрит предложения Си Цзиньпина, а Зеленский с ними не согласится, председатель КНР может "с чистой совестью" говорить, что увидел миролюбие России и неконструктивность Украины, разумеется, из-за тлетворного влияния Запада. И тогда помощь России — пусть не военная, но экономическая — станет вполне логичным продолжением визита председателя КНР в российскую столицу и его неожиданных переговоров с Зеленским.

Так что на данный момент миротворческий вояж китайского лидера выглядит в большей степени опасностью, чем поиском выхода из ситуации, в которой мир оказался из-за агрессивных амбиций Кремля. И пока в Пекине не признают самого факта этих агрессивных амбиций, а будут по-прежнему упрекать Запад в недооценке российских тревог по поводу собственной безопасности, вряд ли стоит ожидать от Си Цзиньпина даже не чуда, а просто реалистичного разговора о происходящем.

Источник

Виталий Портников Си Цзиньпин новости Китая
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:23

Миротворческий вояж китайского лидера: чем все может обернуться

05:40

Как лучше всего сажать огурцы: неожиданный секрет удивит невиданным урожаем

04:10

Что вы увидели первым: тест по картинке расскажет о ваших самых лучших чертахВидео

03:20

Торт за копейки, который в 100 раз вкуснее магазинного: рецепт без выпечки и лишней возни с тестомВидео

03:05

Астролог назвала дату "победного события" для УкраиныВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

02:08

"Лицемерию нет предела": Волочкова стала посмешищем на росТВВидео

01:38

Война в Украине не закончится в 2023 году, возможно временное прекращение огня - КусаВидео

01:35

Военный эксперт поведал, как Россия собирает силы для нового наступленияВидео

00:51

Почему 18 марта нельзя разбивать куриные яйца ножом: приметы и что нельзя делатьВидео

Реклама
17 марта, пятница
23:55

Украину накроет жара: синоптики назвали самые теплые дни в мартеВидео

23:40

Как выглядеть стильно в 40 лет: 6 умных модных трюков, чтобы стать интересной и выразить себя

23:32

В Украине гремят взрывы: оккупанты устроили ночную атакуВидео

23:23

Медведев сравнил с туалетной бумагой международный ордер на арест ПутинаВидео

22:46

"У меня солидная сумма": Лолита разозлила россиян и назвала сумму, сколько ей платят пенсии в РФВидео

22:42

В суде Гааги объяснили, почему ордер на арест Путина выдан за похищение детейВидео

22:30

"Ордер на арест – сигнал элитам РФ сливать своего лидера": Путина могут "сдать" – политологВидео

22:18

"Аж подпрыгнули": в Бердянске произошла мощная "бавовна"Видео

22:00

Си Цзиньпин попал на растяжку: ордер для Путина стал ударом по мировым амбициям Китаямнение

21:45

"Россиян рвет на куски": Жданов назвал сроки наступления ВСУВидео

21:21

После ордера Путин стал "лакомым кусочком" для собственного окружения - КочетковВидео

Реклама
20:55

Зеленский ошеломляюще отреагировал на выдачу ордера на арест ПутинаВидео

20:28

"Хранитель ценностей": Путина начали готовить к президентским выборам в РФВидео

20:24

"Ищу адвоката для защиты в Гааге": в сети высмеяли Путина из-за ордера на его арестВидео

20:13

50-летняя первая леди Южной Кореи выглядит как девочка: удивительные фото

20:05

Ежедневно до 1500 оккупантов: стали известны новые цифры потерь РФ в УкраинеВидео

19:59

У Путина остался единственный способ избежать Гааги – умеретьмнение

19:40

Разговаривала и буду разговаривать на русском: участница популярного реалити угодила в скандал

19:27

Началась истерика: в Кремле отреагировали на выдачу ордера на арест ПутинаВидео

18:46

Знаменитый экс-футболист украинской сборной сбежал на Кипр и заявил, как ужасно жить в УкраинеВидео

18:23

На Киевщине 7-летний мальчик ходил с салфеткой в теле, которую там забыла врач во время операции

18:07

"Юридически ничтожный": в РФ в панике отреагировали на ордер на арест ПутинаВидео

17:44

Как очистить электрочайник от накипи за считанные минуты: опытные хозяйки поделились секретомВидео

17:42

"Оккупанты в боевой готовности": РФ начала активно готовиться к обороне в Крыму – ГУРВидео

17:28

Международный уголовный суд выдал разрешение на арест Путина: реакция Украины и все подробностиВидео

17:25

Данилов рассказал, как будут выдворять представителей Московского патриархата из ЛаврыВидео

17:05

Война в Украине и ее последствия для России: чат с журналистом Александром Сотником

17:00

Зачем класть чайные пакетики в унитаз: уберет сразу 3 самые распространенные проблемы

16:54

Латвия запретила въезд двум певцам-путинистам и телеведущей КудрявцевойВидео

16:33

"С Путиным нужно заканчивать скорее": Данилов обвинил диктатора в планах устроить глобальный голодВидео

16:13

"Полноценной победы не будет": депутат Госдумы заявил на росТБ о неспособности РФ победить УкраинуВидео

Реклама
16:10

Прямо перед свадьбой: зачем невестам в Индонезии спиливают зубыВидео

16:01

За 2 недели исцелился от раны в груди: в РФ выдали фейк о якобы подстреленном на Брянщине мальчикеВидео

15:58

Обсуждали контрнаступление ВСУ: Зеленский срочно собрал Ставку из-за сложностей на фронтеВидео

15:39

"Путин может не дожить до трибунала": Вятрович о том, как закончит ПутинВидео

15:30

Китайский гороскоп на апрель 2023: Тиграм – долгожданное примерение, Дракону – абсолютное счастьеВидео

15:15

Для чего пьют сырые яйца: удивительные свойства популярного продуктаВидео

15:00

"Считают Украину второстепенным вопросом": есть риск потери поддержки украинцев со стороны США – КусаВидео

14:37

Один неверный шаг – и вещь станет тряпкой: как правильно стирать термобелье в машинке

14:31

Киев продлевает работу транспорта и магазинов: что известно о сокращении комендантского часа

14:31

Как пожарить идеальную картошку с хрустящей корочкой: безумные фокусы, которые вызовут аплодисментыВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять