Миротворческие амбиции США на фоне атак РФ: о чем говорили Зеленский и Трамп

Президенты Соединенных Штатов и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели очередной телефонный разговор на фоне ближневосточных миротворческих инициатив американского лидера и продолжения интенсивных российских атак по украинской инфраструктуре.

https://opinions.glavred.info/mirotvorcheskie-ambicii-ssha-na-fone-atak-rf-o-chem-govorili-zelenskiy-i-tramp-10705727.html Ссылка скопирована

Трамп и Зеленский поговорили по телефону / Коллаж: Главред, фото: ОП

Дональд Трамп ныне активно вовлечен в ближневосточный мирный процесс и считает последние договоренности между Израилем и террористической организацией Хамас своим личным достижением. Уже в ближайшие дни он планирует посетить Каир, чтобы стать свидетелем подписания первого этапа мирного соглашения, а затем выступить перед депутатами израильского кнессета. Президент США ожидает, что этот визит станет его "миротворческим триумфом" и позволит укрепить позиции Америки на международной арене.

В то же время в Вашингтоне понимают, что без решения российско-украинского конфликта любые дипломатические успехи Трампа будут выглядеть неполными. Сам Трамп подчеркнул, что надеется "решить вопрос и с Россией", хотя пока нет никакого реального прогресса в урегулировании войны.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, демонстрирует пренебрежение к американским предупреждениям. Во время пребывания в Душанбе он заявил, что Трамп "берет его на понт", когда говорит о возможности передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Путин также пообещал показать новые образцы российского оружия и усилить систему ПВО, фактически дав понять, что не собирается сворачивать агрессию.

видео дня

На этом фоне слова Владимира Зеленского о необходимости реальных мирных переговоров с Россией звучат вполне логично. Ведь предыдущие попытки, как российско-украинские, так и российско-американские, были скорее имитацией мирного процесса, выгодной Кремлю для затягивания времени. Путин последовательно использовал такие переговоры, чтобы избежать новых санкций и ограничить военную поддержку Украины.

Сегодня мы видим конкуренцию между эскалацией слов со стороны Трампа и эскалацией действий со стороны Путина. Москва не только продолжает ракетные атаки по украинской территории, но и разворачивает гибридную войну против европейских стран, демонстрируя неспособность США влиять на ситуацию.

Несмотря на разговоры о необходимости прямых переговоров между Киевом и Москвой, Россия не делает ничего, чтобы подготовить встречу Путина и Зеленского. Более того, спикер Кремля Дмитрий Песков признал, что американо-российский переговорный процесс фактически "на паузе".

В этих условиях телефонный разговор Трампа с Зеленским должен был продемонстрировать, что американский президент осознает ограниченность своих усилий. На фоне успехов в ближневосточном урегулировании отсутствие результатов в войне России против Украины выглядит особенно контрастно.

Неизвестно, насколько стабильным будет мир на Ближнем Востоке после реализации первого этапа соглашения между Израилем и Хамас. Однако именно этот период может создать "окно возможностей" для усиления давления на Кремль и побуждения Путина к реальным переговорам.

Отдельно Зеленский и Трамп обсудили необходимость усиления украинской системы противовоздушной обороны. Очевидно, что осенью и зимой Россия будет наращивать атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, стремясь лишить украинцев тепла и вынудить их к капитуляции. Кремль ожидает, что шантаж и замораживание страны приведут к общественному давлению на власть, чтобы та согласилась на российские условия - передачу оккупированных территорий и фактический демонтаж украинской государственности.

Эти действия имеют целью деморализовать общество и сделать украинскую территорию непригодной для жизни на годы вперед. Остановить этот план, по словам экспертов, можно только путем усиления технологического сопротивления - увеличения систем ПВО и предоставления Украине вооружения, способного нанести удар по военно-промышленной инфраструктуре России.

Путин поставил перед своими промышленниками задачу укрепить армию так, чтобы она могла воевать не только против Украины, но и против европейских соседей. Поэтому сдерживание России - это не только украинская, но и общеевропейская проблема.

Телефонный разговор Зеленского и Трампа показал, что в Вашингтоне осознают этот вызов. Без завершения российско-украинской войны США рискуют потерять статус мирового лидера - не только в противостоянии с Москвой, но и в соревновании с Пекином, с которым Трамп начал новый раунд торговой войны.

Источник

О персоне: Виталий Портников Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред