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Миротворческая миссия Папы Римского: что нужно об этом знать

Вадим Денисенко
1 мая 2023, 19:20
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С большой долей вероятности мы можем говорить, что в ближайшее время мы увидим какие-то проявления этой самой секретной переговорной миссии.
Папа Римский Франциск
Денисенко расповел, что стоит за миротворческой миссией Папы Римского / фото ua.depositphotos.com

1. Заявление о секретной миротворческой миссии появилось после Будапештской встречи папы с премьером Венгрии Орбаном и епископом РПЦ Илларионом Алфеевым, бывшим главным дипломатом Русской церкви.

Важно обратить внимание, что перевод этого иерарха в Будапешт многими воспринимался как опала. И даже кое-кто начал его вписывать в круг "хороших русских".

Но, мы должны четко понимать - он высокопоставленный работник одной из российских разведок и его нынешняя миссия как раз и заключается в том, чтобы с позиций "хорошего россиянина" иметь возможность участвовать в таких переговорах.

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2. Папа Римский не воспринимается Путиным всерьез. Но, будучи леваком и даже сторонником СССР Франциск нужен Москве для продвижения именно русских нарративов в католических странах, которые не входят в "пояс коллективного Запада".

3. С большой долей вероятности мы можем говорить, что в ближайшее время мы увидим какие-то проявления этой самой секретной переговорной миссии. Наверное, это будет связано с обменом пленных (здесь Папа выступит, как белый голубь мира).

4. Но мы должны все понимать: все, что делает русская светская и церковная дипломатия на этом фронте - это не о мире. Это исключительно о создании антизападной коалиции и раскола коллективного Запада, где одну из ключевых ролей должен сыграть Папа Римский.

5. Что касается Украины, то нам просто надо с трезвой головой смотреть на все эти процессы. Ничего экстраординарного не происходит.

Источник

война в Украине Папа Римский Вадим Денисенко
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