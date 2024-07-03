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Мирный план Трампа для громкой победы Украины

Андрей Ганжа
3 июля 2024, 09:00
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Заморозка войны не устроит ни Украину, ни Россию – Трампа нужно будет убедить, что победа Киева отвечает стратегическим интересам США.
Трамп, Украина
Почему Трампу выгодно обеспечить военную победу Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Геополитические джунгли вынуждают всех игроков действовать не только исходя из своих интересов и возможностей, но и с оглядкой на вызовы и позиции других глобальных процессов. И Украина – не исключение. Обстановка складывается таким образом, что Киеву для реализации своих задач придется сделать ставку, в том числе, и на дипломатию. Риски очень высоки, переговорный процесс потребует четкой координации с союзниками и понимания собственных возможностей.

Политический истеблишмент Соединенных Штатов – главного союзника Украины – неоднородный, и там присутствуют разные идеи. Сейчас мы наблюдаем картину, когда одни фигуры хотят завершить войну как таковую, а другие никак не определятся со своим видением победы Украины. Первые стоят за Трампом, вторые – за Байденом. А, главное, США не могут окончательно принять решение, кто для них Россия: враг, с которым нужно бороться до конца, или противник, который портит настроение, но, в отличие от Китая, не делает серьезной погоды.

Неопределенность Штатов существенно тормозит украинский курс на освобождение территорий. Киев, чтобы ему не навязали чужую повестку, пытается задать ее сам – на основе территориальной целостности и суверенитета. Это попытка не допустить заморозку войны, которая категорически не устраивает Украину. Кто станет новым президентом США, не знает никто. Однако очевидно, что нужно готовиться к любому развитию событий.

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Действия Украины – ответ на возможные стратегии по завершению войны, которые рассматривает команда Трампа. И здесь Киев уже сделал шаг вперед. Если администрация Трампа действительно запустит формулу "военная поддержка в обмен на переговоры", но без условия территориальных уступок, Украина согласится, но будет играть в свою игру. Начнется переговорный процесс и, возможно, состоится даже саммит на самом высоком политическом уровне. Россия озвучит свои максимальные требования, после чего станет понятно, что договориться невозможно. Американцы могут надавить и предложить следующую формулу: Украина уступает Крым и Донбасс в обмен на выход российских войск из Херсонской и Запорожской областей. Украина вступает в ЕС, а ее безопасность гарантируется США и Россией. Вопрос вступления в НАТО – отложить на 10-15 лет, попросту "заболтать интеграцию".

И эта формула не устроит никого. Украина Крым и Донбасс не отдаст, а как "работают" международные гарантии, уже хорошо известно. Россия не захочет возвращать оккупированные районы Херсонской и Запорожской областей, иначе Кремлю будет сложно объяснить, зачем была развязана полномасштабная война против Украины. Чтобы захватить то, что уже и так захвачено? Кроме того, Россия не заинтересована во вступлении Украины в Евросоюз, поскольку это будет предполагать социальное и культурное развитие Украины и еще один шаг к окончательной потере влияния на нее. Украину же не устроит отказ от стратегического курса на НАТО.

Представители Киева тогда скажут Вашингтону примерно следующее: мы приняли ряд ваших инициатив, как вы и хотели, попытались поговорить и сделали все возможное, но Путин демонстрирует неадекватную позицию. Путин уже, сам того не понимая, этому подыгрывает, когда выдвигает условия, которые его войска не могут обеспечить на поле боя.

Украина потребует оружия и продвижения своего плана, основанного на формуле Зеленского, которая предполагает полное восстановление территориальной целостности и привлечение России к ответственности. Но нужно будет убедить команду Трампа в том, что такой ход будет выгоден США.

Тогда США и Трамп окажутся перед стратегической дилеммой: что делать с Россией, которая способна в течение нескольких лет восстановить свою армию и пойти на новые войны, и как остановить растущее влияние Китая, помогающего России. Ведь Китаю выгодны действия России: она ослабляет Европу, ухудшая позиции США на международной арене.

Задача Украины – убедить Трампа в том, что попытка завершить войну на невыгодных для Киева условиях ухудшит положение США. Россия строит альянсы со всеми противниками Штатов, переходит красные линии и может воплощать угрозы по всей планете. Москва будет намереваться влиять на положение дел в Восточной Европе, пытаясь привести к власти всех, кто против западного единства. А Китай, в свою очередь, развернет более бурную деятельность в Западной Европе, развивая сотрудничество с Германией и Францией, а также усиливаться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где КНР очень нужна аннексия Тайваня. Любой вариант, при котором Россия остается в игре – это усиление Китая. Ситуация для Штатов станет угрожающей в регионах, где у них стратегические интересы.

Почему Трампу выгоднее обеспечить военную победу Украины?

Во-первых, усиление Украины сдержит Россию. Станет понятно, что Россия в геополитическом смысле остается в Азии, где она ни с кем не может конкурировать, а полная интеграция Киева в западный мир будет политическим, символическим и культурным поражением Москвы.

Во-вторых, США в виде Украины получат мощный оплот в Европе, а НАТО – самую боеспособную армию.

В-третьих, интеграция Украины в западный мир предоставит возможность демократизировать Россию в будущем. Демократическая Россия нужна США для противостояния Китаю.

Таким образом, США решат сразу несколько геополитических вопросов: нейтрализуют Россию как угрозу Европе, получат мощного союзника на европейском континенте и заставят Китай поумерить свои аппетиты. Возможно, Западная Европа будет сопротивляться появлению Украины как конкурента, но если объективная реальность будет задавать именно такой тон, никто уже ничего не изменит.

Более того, с такой Украиной будет пытаться выстраивать отношения и Китай. И такие связи станут еще одной гарантией безопасности для Киева.

США нужно возвращаться к стратегическому взгляду на мир. Ставка в 90-х годах на Россию, как единственного глобального игрока на постсоветском пространстве, провалилась.

Вновь наступать на те же грабли нельзя. А сценарий поддержки Украины до победы позволит отсрочить или вовсе избежать войны с Китаем.

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Дональд Трамп война России и Украины мирные переговоры с Россией
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