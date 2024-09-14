Мирные планы от Берлина: что стоит знать

Ни о какой хорошей сладкой жизни с Россией не может идти речь.

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Мирный план Шольца / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, пресс-служба Европарламента

Часто стали слышать мы разные предложения от Берлина, какие-то мирные планы, суть которых заключается в том, что давайте как-то останавливаться, потому что нам срочно нужно торговать с Россией, и мы хотим вернуться в старые добрые времена, когда за счет Украины (а сейчас на костях уже украинцев) будем хорошо жить, вкусно есть, используя дешевые энергоресурсы России.

Я думаю, что до наших западных партнеров нужно донести одну простую мысль: уважаемые, ни о какой хорошей сладкой жизни с Россией не может идти речь у вас, потому что ее не должно быть и ее не будет. Поскольку ваши активы известны, как и месторождения, из которых вы качаете сырье из России. И пока вы, уважаемые, не решите наши маленькие вопросы (военная помощь Украине, границы 91 года (е можно организовать из-за хаоса в России), членство Украины в НАТО и ЕС), какие-то "хулиганы" постоянно будут долбить ваши месторождения и активы на территории России и многое другое.

Но конечно же такие вопросы могут быть решены очень быстро если Украина станет членом НАТО и членом ЕС, причем, не за 10 лет, а за 5 и желательно в очень ускоренном темпе, потому что нам нужно много ресурсов.

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Все эти ваши сказки про "европейскую семью" нам конечно уже по барабану. Нет там никакой европейской семьи. Есть чистый бизнес. Но если вы цинично о чистом бизнесе то и у нас чистый бизнес. Ни о каком богатстве у вас речи не будет идти. Торговать с Россию вы только сможете в одном случае - когда Украина становится членом ЕС и НАТО. Только тогда у Украины появятся ресурсы, чтобы найти этих "хулиганов", которые выбивают ваш предприятия на территории России, создают диверсии и не дают вам спокойно жить. Только со стандартами НАТО и большими деньгами это возможно сделать.

В других случаях, дорогие мои, помогайте, потому что по-другому, я вижу, вы не понимаете. Только "добрым словом и пистолетом" выбивать и прочищать вам мозги в разных Берлинах, Парижах и других хороших местах, которые решили, что они могут вернуться в сладкую жизнь за счет украинцев.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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