'Мир в тени автократов: сможет ли Украина выстоять?'

Ошарашенный "прединаугурационными" заявлениями Дональда Трампа мир озадаченно пытается найти оправдание поведению новоизбранного американского президента.

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Путин и Трамп, архивное фото / kremlin.ru

Кто-то советует не обращать внимания на высокий градус угроз - мол, Трамп просто повышает ставки, чтобы получить больше от партнеров.

Кто-то напоминает о стратегических интересах Америки и опасности усиления влияния Китая или России в Арктике. А кто-то радостно констатирует, что Трамп окончательно разваливает старый мир и устанавливает новый порядок. И все, что нужно от таких стран, как Украина (или Дания, или Канада), - это слушаться. "Америка определяет стратегию, тактику и инструменты достижения целей, а все остальные слушаются", - отмечает на своей странице в социальной сети депутат от пока еще правящей в нашей стране партии Егор Чернев, известный своими постоянными контактами с американскими конгрессменами.

И я даже не удивлюсь, что парламентарий просто пересказывает весь тот поток победного сознания, который царит в среде близких к Дональду Трампу политиков.

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Но любой человек, который знает историю хотя бы на школьном уровне или внимательно следил за событиями в Украине в последние десятилетия, не может не заметить, что не только риторика, но и инструментарий Дональда Трампа поразительно напоминает не столько поведение демократических лидеров последних столетий, сколько инструменты, которыми пользовались Адольф Гитлер или Владимир Путин перед собственными территориальными захватами. Готовясь к аншлюсу Австрии или отторжению Судет, фюрер также демонстрировал приверженность местного населения к территориальным изменениям с помощью национал-социалистической агентуры - так, как это происходит, скажем, с Гренландией и организацией встречи в Нууке одного из самых одиозных представителей окружения нового американского президента, его сына Дональда-младшего.

То же самое всегда делал и Путин с помощью якобы маргинальных российских политиков, обещавших аннексию Крыма на фоне одобрительных отзывов местных жителей. От того, что Украина впоследствии объявляла этих людей персонами нон-грата, ситуация не менялась: россияне и мир видели на своих экранах крымчан, которые только и делают, что ждут "возвращения в родную гавань". Гитлер объяснял свою территориальную экспансию необходимостью расширить "жизненное пространство" для немцев и "восстановить справедливость" (последний тезис находил сочувствие даже в политических кругах той же Америки, ибо многие считали Версальский мир после Первой мировой войны унизительным для Берлина). Но значительно более весомым тезисом фюрера была его готовность защитить мир от опасности большевизма.

Варваров из Советского Союза образованная Европа боялась гораздо больше, чем нацистов Гитлера или фашистов Муссолини - и поэтому договоренности Гитлера и Сталина стали для этой Европы настоящим шоком. Но то, чем все это закончилось, мы также знаем: для своего спасения демократии вынуждены были пойти на союз со сталинским государством, потому что никакого другого шанса победить Германию у них, по правде говоря, просто не было. Только Сталин мог сопротивляться годами, да еще и забрасывать немецкие окопы миллионами трупов своих крепостных, даже не задумываясь о последствиях такого демографического опустошения.

Результат: демократии выиграли войну в руинах, но с наименьшими в тех условиях человеческими потерями, Германия, Италия и Япония даже получили шанс для не только экономического, но и демографического восстановления, а Россия и ее колонии, и без того обессиленные большевистской гражданской войной и сталинскими репрессиями и голодоморами, превратились в цивилизационную черную дыру - пустоту, из которой мы сейчас пытаемся выбраться через ужасы очередной бесконечной войны. И тут возникает довольно банальный вопрос: а что ждет мир в случае цивилизационной мутации Соединенных Штатов?

Ведь сила этого государства после мировых войн была не только в количестве денег или оружия, но и в уважении к ценностям, в готовности защищать суверенитет и свободу своих союзников. И мы привыкли как к аксиоме к тому, что Америка - это свобода. Что первое всплывает нам на ум, когда вообще произносим это слово - "Америка". Статуя свободы, правда же?

Ну, а если Америка - это не свобода, а Трамп, Маск и MAGA? Если Америка - это пренебрежение к правам других, это защита собственных интересов (или их интерпретации в представлении Трампа или его сторонников) за счет государств и народов, это отвращение к толерантности и правам человека? Почему, скажите мне, такая Америка, которая больше не является гарантом будущего, а тянет нас всех в далекое прошлое, должна быть союзником? И как защититься от ее безумия и потенциала? Да понятно же, как - с помощью других ядерных держав, стремящихся к маргинализации Соединенных Штатов.

Если демократии ХХ века не побоялись воспользоваться помощью Сталина, чтобы остановить Гитлера, почему демократиям ХХІ века не воспользоваться помощью Си и Путина, чтобы остановить Трампа? Конечно, за готовность диктаторов бросить в пропасть войны миллионы своих соотечественников также придется расплачиваться чьими-то интересами - но демократиям это делать совсем не впервые. Главное здесь - появление мира, в котором ценности окончательно заменены правом силы. Появление мира, в котором от России больше не требуют жить по правилам цивилизованного сообщества, а наоборот - сама Америка будет существовать по искаженным "правилам" России и принуждать к этому тех, кто на нее ориентируется.

Так ради чего ориентироваться на такую Америку? Самый важный для нас вопрос: а где для Украины место на этой вечеринке самовлюбленных и жестоких автократов? А его нет! "Слушаться" тоже не удастся, извините. И здесь также стоит вспомнить о чужом историческом опыте. Чехословакия в 1938 году также готова была во всем слушаться Великобританию и Францию - а они ей посоветовали прислушаться к Гитлеру, отдать Судеты; впоследствии же, когда фюрер превратил почти всю территорию Чехословакии в свой протекторат, а остальное отдал собственным союзникам - только руками развели: видимо, чехи так сами хотели, да и воли к сопротивлению у них нет. Кстати, вас точно не смущает, что именно в той стране, которая приняла участие в кромсании Чехословакии в 1938-1939 годах, лидер - сторонник и Путина, и Трампа одновременно?

И что мы будем делать, когда после желанной встречи с кремлевским хищником нам посоветуют прислушаться к его интересам? Станем московской провинцией? И будет ли нас утешать, что в новом мире, который быстро возникнет в результате этих договоренностей автократов, не будет не только Украины, но и Гренландии тоже? Ну, и не только Гренландии?

Большие страны с устоявшейся идентичностью жителей, демографическим запасом и ядерным оружием, конечно, могут переждать эту историческую зиму - конечно, если отношения между престарелыми "всадниками Апокалипсиса" не приведут к ядерной зиме. Однако Украина и, самое главное, украинцы могут надеяться на выживание только в мире ценностей и уважения к равноправию наций и культур. В любом другом мире мы обречены стать опустошенной провинцией изголодавшейся соседней империи.

Нас либо завоюют, либо нашей свободой и жизнью расплатятся за безопасность других, как это в истории уже случалось неоднократно. Именно поэтому наша цивилизационная задача - не подстраиваться под Дональда Трампа и его видение мира. Наша цивилизационная задача - сделать все возможное, чтобы мир, о котором мечтают Трамп, Маск и Путин, никогда не возник и ни в коем случае не стал их общим миром. Это на самом деле и будет наша настоящая победа над злом.

Кто такой Виталий Портников? Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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