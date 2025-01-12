Отброшены последние стеснения, забыты все иллюзии. Россия перестала скрывать то, что является страной-питекантропом.

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Госдума РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, rodina.ru

ГД РФ пообещала за сутки разгромить и оккупировать Литву. Разумеется, устроить геноцид, а также все разнести и загадить.

"Прибалтика должна принадлежать России". В Госдуме пообещали за сутки разгромить Литву после заявлений президента о принадлежности Калининграда. "Вся Прибалтика, скорее, должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильна — нынешний Вильнюс — который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи".

Депутат также отметил, что России мог бы быть полезен так называемый Сувалкский коридор, который обеспечил бы удобное снабжение Калининградской области. Он призвал литовские власти "держать язык за зубами", добавив, что литовская армия не выдержит противостояния с Россией даже в течение суток. Хорошо, что все это официально прозвучало.

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Отброшены последние стеснения, забыты все иллюзии. Россия перестала скрывать то, что является страной-питекантропом, безнадежно отставшей в развитии. У нее нет ничего, кроме поношенной и треснувшей дубины ее ВС. Ее ненавидят все ее соседи. Человечьи языки ей незнакомы. Ей знаком лишь один способ контакта: бомбежки, примитивные мясные штурмы и завалка своими дешевыми трупами.

Ее аргументы - оккупация и геноцид. Но и воевать она тоже не умеет. Вся ее военная стратегия - это перемолка своего испитого быдла. А ставка лишь на то, что противник устанет убивать это быдло и попятится. Ничего вообще, кроме убийств, как одиночных, так и массовых она не не может. Окончательно развеялись все чары "загадочной русской души", облезла тонюсенькая позолота из всяких пушкиных. Под позолотой - пещерная шерсть. И ничего больше. Ей никто не рад. Она ничем не соблазнительна и никому в мире не нужна. Ее единственная роль - гнилая и наглая язва на теле человечества.

Кто такой Александр Невзоров? Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.



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