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Мир в обмен на территории: два сценария для Украины

Андрей Ганжа
15 августа 2024, 08:10
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Украина сумела по-настоящему удивить, операция в Курской области может полноценно перенести контрнаступление ВСУ на территорию России.
ВСУ, войска РФ
Украинская армия может прорваться еще в двух областях России / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Война в современную эпоху требует нестандартных решений на поле боя. Войска учатся друг у друга различным маневрам, и чем дольше идет война, тем сложнее удивить своего врага. В подобной ситуации спустя 2,5 года полномасштабных боевых действий оказались и Украина с Россией. В начале оба государства действительно удивили всех: многие не верили, что Россия в ХХI веке пойдет на жестокую и ничем не обоснованную войну против Украины, а украинский народ окажет такое героическое сопротивление, в результате которого агрессор провалит ключевые стратегические задачи.

Но время шло, и война превратилась в рутину и тяжелые позиционные бои. Украина пока не может освободить все свои территории, а Россия не способна захватывать большие города. И для перелома ситуации нужны оригинальные решения. Но как их достичь? Разведки работают, противники изучены, воевать становится все сложнее…

И вот Украина решилась провести военную операцию на территории России. Внезапный заход в Курскую областью шокировал как саму Москву, так и западную прессу. Украинская армия достигла настолько быстрого и значительного продвижения на Курщине, что операцию отметили даже в стане врага.

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Чем особенна операция в Курской области? Украина показала, что готова проводить решительные и опасные операции. Продемонстрировала свое право силы и создала прецедент. И никто на Западе не осуждает Киев, потому что украинцы не нарушают международных правовых норм. Россияне настолько ошеломлены, что стали жаловаться на Украину, как в эфирах своих пропагандистов, так и в разные международные инстанции.

Россия, судя по всему, пока изучает возможности ответных действий. Эффект Курской операции заключается в том, что неожиданный маневр в динамике показал неспособность противника к молниеносной реакции. А это значит, что россияне исчерпали немалую часть арсенала своих возможностей против Киева.

Кроме того, Украина ткнула носом Запад в его нерешительность. Армия даже спустя несколько лет тяжелой и изнурительной войны способна проводить сложные и опасные операции, достигать успеха, тогда как страны-партнеры до сих пор не могут определиться, как дальше работать с Украиной, и что делать с Россией. Операция в Курской области может стать весомым аргументом в дальнейших переговорах с западным миром относительно поставок нужных вооружений. Боевые действия должны укрепить позиции Киева в дискуссиях, направленных на снятие ограничений на применение иностранного дальнобойного оружия по территории России.

За годы войны россияне серьезно окопались на территориях Украины, и это значительно усложнило проведение наступательных операций. На юге они выстроили огромные линии оборонительных укреплений, а на Донбассе все это возводилось в течение десяти лет. При этом Донецкая и Луганская области граничат с Россией, там короткое плечо логистики, что позволяет противнику беспрепятственно снабжать свои войска. И как освобождать в такой ситуации Донбасс – большой вопрос.

Но здесь на руку Украине сыграл просчет противника.

В России, похоже, посчитали, что на своих территориях серьезных укреплений строить не нужно. Видимо, россияне руководствовались тем, что украинские войска туда не пойдут. Почему не пойдут? Потому что Запад будет опасаться эскалации конфликта, сработает риторика с угрозами применения ядерного оружия, и все будут бояться дальнейшего сближения РФ с Китаем, Ираном и КНДР, а также угрозы войны против стран Балтии.

Но ВСУ взяли и решились. Ведь если наступательные операции проводить на своей территории неудобно, нужно искать брешь в чужой и наступать там. Чтобы отодвинуть российские войска подальше от своих границ, проредить вражескую логистику, нанести удар по имиджу кремлевских властей и усилить свои позиции на возможных переговорах.

Рискну допустить, что основные контрнаступательные операции ВСУ будут проводиться на территории России.

Что будет дальше? Возможны два сценария развития событий.

Первый предполагает дальнейшее продвижение украинской армии в Курской области с последующим заходом на Белгородщину и Брянщину. Войска создадут плацдармы исходя из тактических задумок, и не обязательно это будет предполагать взятие под контроль всех населенных пунктов трех российских областей. Россия, в свою очередь, не успеет соорудить там серьезные укрепления и перебросить войска с горячих направлений на фронте.

Конечно, такие операции возможны только в том случае, если у Украины есть необходимые резервы. В случае реализации сценария Запад может снять ограничения на удары по тыловым военным объектам на территории России. И будет прецедент, когда Украина контролирует ряд районов уже в трех российских областях. Это больно ударит по позициям Путина, а россияне снизят темпы наступления на Донбассе. Мобилизации не будет во избежание социального взрыва.

И уже на переговорах, когда бы они ни были, Россия будет вынуждена пойти на очень серьезные уступки. Потому что ей будет грозить заморозка войны на новых линиях и с украинскими войсками на своих территориях. Последствия соглашения станут непредсказуемыми, и Москва действительно будет думать над тем, чтобы отдать Украине оккупированные территории и забрать свои.

Второй сценарий предполагает события, в рамках которых россиянам удастся совершить маневры, перебросить войска на Курское направление и вытеснить украинскую армию из региона. Путин тогда объявит мобилизацию, усилит свою группировку в Украине, которая пойдет в новые наступления.

Противник попытается взять не только Донецкую область, но и пойти дальше, а также существенно усилит давление на других направлениях. К примеру, бросит дополнительные силы на север Харьковской области или на южный фронт. Кремль попытается поставить Украине новый ультиматум: заморозка по линии, куда дойдет усиленная российская группировка, или продолжение наступления.

Переговорная ситуация станет похожа на ту, которая была до Курской операции. Но если недавний ультиматум Россия реализовать не способна, поскольку у нее нет нужного количества сил и средств, то после мобилизации ее позиции могут укрепиться.

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ВСУ войска России война России и Украины мирные переговоры с Россией Курская область
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