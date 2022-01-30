Путин - заложник своей картины мира / Фото Reuters

Мир с Россией невозможен. Хотя многие на это надеются.

На это надеются в Европе, которая отчаянно стремится вернуться в 2013-й. В котором не нужно забивать голову санкциями, Крымом, Донбассом и спорами о Nord Stream. В котором не надо тратиться на армию и скидываться деньгами на НАТО.

На это надеются в Украине. Те, кто не хочет менять бизнес-цепочки. Те, кто ездит в Россию на гастроли. Те, кто оправдывает интересы кошелька риторикой "борьбы за мир".

На это надеются все, кому Россия платила официально или из-под полы. Те, кто убеждал себя, что ценности и ценники должны совпадать. Те, кто мечтает о возвращении в зону комфорта.

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Каждый политик рано или поздно становится заложником собственных взглядов. Каждый политик рано или поздно начинает мерить реальность по себе. Выборы - это способ ротации власти, в результате которой рычаги получают те, кто чувствует "zeitgeist". Тот же "дух времени" и повестка дня текущих суток. Сменяемость власти гарантирует вменяемость власти.

Любая страна, в которой происходит ротация элит, обречена на изменения. Потому что меняются настроения, надежды и запросы. Мы наглядно наблюдаем это в Украине. Но в том и дело, что в самой России ничего не изменилось. Потому что ротации власти в этой стране нет и в обозримом будущем не будет.

Владимир Путин находится в Кремле более двадцати лет. Он привык, что вокруг меняются правительства, режимы и архитектуры, а он – остается. Общественные настроения не определяют его взгляды - просто потому, что он живет в своей собственной реальности. Которая может не иметь ничего общего с реальностью русского обывателя.

Так, свой первый срок он начинал с разговоров о единой Европе от Лиссабона до Владивостока. Но в его анамнезе - Революция роз в Грузии и первый Майдан в Украине, мюнхенская речь и подавление Болотной площади. Он - заложник своей картины мира. В которой Запад последовательно воюет против России, отнимает у нее "зоны влияния" и отказывается усматривать в Москве столицу империи. В его сознании именно Запад начал эту войну: развалил СССР, отобрал страны Балтии, отколол Грузию и Украину. А сам Владимир Путин в своем воображении только "восстанавливает равновесие", "наносит ответный удар" и "дает сдачи".

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Российская политика обречена на неизменность, пока остается неизменным российский президент. Для которого вся новейшая история - это одна длительная шахматная партия. В которой он восстанавливает империю, обороняется от Запада и вписывает себя в учебники истории.

Во всех остальных странах экономика может определять политику, а настроения людей – политическую риторику. Но эта формула не работает в России. Потому что здесь все точно наоборот. И та же российская экономика – всего лишь копилка для реализации мечты одного человека.

Украинская политика может измениться – вместе с новым президентом и новым парламентом. Может измениться Европа - если ее избиратель решит, что угроза от Москвы преувеличена. Но мы не имеем никаких оснований считать, что изменится Россия.

Потому что у власти в РФ останутся те же люди. Которые верят в "план Даллеса" и цитируют фальшивки. Которые разводятся о ядерных ударах и срежиссированности любого протеста. Которые привыкли называть силу – слабостью, черное – белым, а неизбежно – поправимым.

Зачем им жаждать возвращения в 2013-й, если их родовая травма - это 1991-й?