Политолог объясняет, что на самом деле содержит Декларация о мире, кто, похоже, инициировал пункт о МУС и почему уверенно на саммите выглядел только Си.

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Фесенко подвел итоги встречи Трампа, Си и Путина в Шэньчжэне / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Политолог Владимир Фесенко считает, что встреча лидеров Китая, США и России в Шэньчжэне не привела ни к разделению мира, ни к формированию нового мирового порядка. Автор анализирует четыре пункта Декларации о мире, объясняет, почему в ней нет ни слова об Украине и почему влияние саммита на переговоры о прекращении войны будет минимальным. Публикуем его размышления.

Заметки о встрече трёх лидеров в Шэньчжэне Вот и состоялась встреча трех лидеров в Шэньчжэне. Ажиотаж вокруг нее был огромным. Видимо, именно поэтому китайцы и согласились на эту встречу. Благодаря этому резко возросло внимание и вообще к саммиту АТЭС в Китае. Ожидания от встречи лидеров Китая, США и России были огромными и неоднозначными, скорее тревожными. видео дня

Однако результаты этой встречи, а тем более её последствия, оказались весьма ограниченными. Никакого передела мира и формирования нового мирового порядка не произошло. Я, кстати, писал об этом ещё в октябре, когда этот ажиотаж только начинался.

Главным критерием весьма ограниченных результатов этой встречи является её итоговый документ, который пафосно назвали "Декларацией о мире". Но как-то странно слышать о мире от страны, которая ведёт полномасштабную войну против Украины уже почти 5 лет. Да и США в этом году отличились двумя войнами.

В Декларации всего четыре кратких пункта. Наиболее конкретный пункт - о совместном негативном отношении трёх лидеров к Международному уголовному суду (МУС). Видимо, по их мнению, это сейчас главная международная проблема. Но, несмотря на эту критику, МУС не исчезнет, хотя работать ему будет сложнее. Кстати, опровергну очень распространенное у нас мнение, что этот пункт продвигался Россией. Похоже, что это была инициатива Трампа, который в своем вступительном слове акцентировал внимание на этой теме.

В первом пункте содержится призыв к реформе ООН. Но почему-то я ни разу не слышал, чтобы эти страны, являющиеся постоянными членами Совета Безопасности, проявляли готовность отказаться от своего постоянного статуса в Совбезе ООН или от своего права вето на любые решения Совбеза ООН. И в упомянутой Декларации об этом тоже не говорится. А без этого вряд ли можно говорить о реальной реформе ООН.

Во втором пункте содержится призыв увеличить производство и поставки нефтепродуктов на благо всех стран мира. В этом, конечно, заинтересованы Китай и США, страдающие от высоких цен на нефть, а Россия заинтересована в поставках большего количества нефти на мировые рынки, надеясь, в частности, и на отмену санкций против своей нефти.

Последний пункт является весьма позитивным. В нём подчеркивается, что ядерную войну "невозможно выиграть и её нельзя вести". Насколько мне известно, на этом пункте настаивала китайская делегация. Три страны согласились вести диалог по вопросам снижения ядерных рисков и предотвращения распространения ядерного оружия. Такая формулировка является компромиссом, поскольку США хотели большего - присоединения Китая к переговорам об ограничении стратегических наступательных вооружений (речь идет о ядерном оружии и его носителях), на что Китай, как и ожидалось, не согласился. Нет упоминания и о недопустимости ядерной программы Ирана. Вместо этого - лишь расплывчатая формулировка о предотвращении ядерного распространения.

Вот и всё. Об Украине ни слова. А это означает, что между тремя странами нет общей позиции по поводу российско-украинской войны и условий её завершения. Возможно, это и к лучшему. Во всяком случае, России не удалось продвинуть свою позицию в этом вопросе. И влияние "встречи тройки в Шэньчжэне" на переговорный процесс по российско-украинской войне будет минимальным и опосредованным. Больше повлияла, и, похоже, не очень положительно, двусторонняя встреча между Трампом и Путиным.

Нет общей позиции трех лидеров и по большинству других важных международных тем. Поэтому простой вывод - мир не разделили, новый мировой порядок не определили. И не могли этого сделать. Сейчас не 1945 год. И это не была встреча победителей. Из трёх её участников только Си выглядел уверенно. Трампа уже воспринимают как "хромую утку" после поражения республиканцев на выборах в Конгресс США. А Путин выглядит как "присоединившийся" к двум более влиятельным лидерам, хотя именно Россия продвигала эту встречу.

Символом этой встречи для меня является стол переговоров, за которым сидели три лидера. Стол огромный. И участники переговоров выглядели за ним как-то мелочно. А большое физическое расстояние между участниками переговоров символически демонстрировало существенные расхождения в политических позициях их участников.

О персоне: Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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