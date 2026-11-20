Впрочем, даже без тонкого троллинга китайцев Путин на встрече с Си и Трампом сам умудрился "сесть в лужу" и показать свою слабость.

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Двухдневный сеанс публичного унижения: китайцы без лишних слов указали России на ее место / Коллаж: Главред

"Историческая" и "судьбоносная" встреча Путина, Трампа и Си не смогла стать ни исторической, ни судьбоносной, несмотря на все попытки российской пропаганды представить ее такой. Никакой Ялты 2.0 не получилось.

Зато вышел двухдневный сеанс публичного унижения Путина с помощью тонких протокольных "фишек". Китайцы сумели, не сказав вслух ничего эдакого, очень доступно указать России, где ее место, и дать понять, что мечтам Кремля о разделении мира на троих не суждено сбыться.

Началось все с того, что у трапа Путина встречал китайский партийный функционер, тогда как Трампа приветствовал лично Си Цзиньпин. Затем на общем фото хозяину Кремля не позволили покрасоваться в центре – как части тройки сильных мира сего, задвинув его на периферию снимка. Позже на банкете Путина и вовсе усадили за другой стол, подальше от Трампа и Си. А в довершение ко всему на встрече не стали обсуждать тему Украины, которая, как ни крути, для России сейчас ключевая, и Москва точно предпочла бы ковать железо, пока горячо, то есть пока Трамп, ослабленный результатами выборов в Конгресс США, не так связан по рукам и ногам, как будет уже в январе.

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Вообще, трехсторонние переговоры Трампа, Путина и Си, включая их открытую и закрытую части, продлились менее двух часов, а после них опубликовали весьма "жиденькую" декларацию о мире из четырех пунктов. Как-то негусто для "исторической" встречи.

Пожалуй, наиболее ярким пунктом, в котором говорится о недопустимости ядерной войны. А Си в ходе встречи вообще "рубанул с плеча" и призвал уничтожить все ядерное оружие. Вот только в искренность и слов китайского лидера, и сказанного в декларации верится с трудом, учитывая, что Китай стремительно наращивает ядерный арсенал, а кремлевская тусовка не упускает возможности помахать "ядерной дубиной" по поводу и без.

Кстати, даже в Китае проявилась страсть Путина "помассировать" "ядерную кнопку". На встречу с Си и Трампом он притащил за собой "ядерный чемоданчик". И соль не в том, что этот "аксессуар" сопровождал хозяина Кремля в его зарубежной поездке (такие "чемоданчики" есть и у Трампа, и у Си), а в том, что российский пропагандист Попов сделал из этого целое шоу – мол, смотрите, с Путиным приехал тот самый (!) "ядерный чемоданчик", и в случае чего рука вождя не дрогнет. Вот только трюк не сработал. Он был призван подчеркнуть мощь Путина. А еще напомнить, что Россия, которую более 10 лет сдерживает меньшая в разы Украина, вынося ей нефтянку и даже "скрепный" Керченский мост, – все еще ядерная держава, как США и Китай. Но в результате этого представления с "ядерным чемоданчиком" Путин выглядел жалким и слабым. Ведь на фоне неудач российской армии в Украине, которая так виртуозно и с насмешкой лупит по больным местам бешеного "медведя", российскому вождю приходится столь корявыми способами напоминать миру о том, что у РФ есть ядерка и возможность превратить его в "ядерный пепел".

Так что и без тонкого троллинга китайцев Путин сам себя умудрился "усадить в лужу" и унизить.

Потому неудивительно, что после переговоров безобидный вопрос российского пропагандиста о том, удалась ли встреча, вывел министра иностранных дел РФ Лаврова из себя: он ушел от ответа, был нервозен и груб.

А Путин сразу после встречи собрал российскую прессу, рассказал о несуществующих успехах переговоров с лидерами Китая и США и разразился угрозами в адрес Украины, испортившей его "любимую игрушку" – Крымский мост. Видимо, надо было срочно спасать себя: ведь кто знает, как поведут себя российские элиты, увидев, что китайский господин ни в грош не ставит нынешнего хозяина Кремля… Пускай даже в этот раз Си и позволил Путину посидеть за одним столом переговоров с ним и Трампом.

Надежда Майная, обозреватель и гостевой редактор сайта Главред

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