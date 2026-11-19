Политолог объясняет, почему Пекин за российский счет перестраивает промышленность РФ на китайские комплектующие и не спешит с Арктикой.

https://opinions.glavred.info/mir-dlya-kitaya-ne-o-donbasse-denisenko-o-vstreche-putina-i-si-10813331.html Ссылка скопирована

Китай не спешит помогать Путину: какую игру ведет Пекин вокруг России / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Политолог Вадим Денисенко считает, что настоящим показателем прорыва в отношениях Москвы и Пекина после четвертой за год встречи Путина с Си Цзиньпином могут быть лишь договоренности по Северному морскому пути. Автор объясняет, почему Китай не спешит, как КНР за счет России заменяет западные технологии в промышленности РФ и какая дилемма встала перед Путиным. Публикуем его размышления.

Встреча Путина и Си и экономико-психологическая дилемма Путина Состоялась четвертая за год двусторонняя встреча Путина с лидером Китая. Официально это преподносится как большой прорыв в отношениях. Но лакмусовой бумажкой прорыва могут быть только договоренности по Северному морскому пути. видео дня

1. У России есть один весомый козырь - Северный морской путь, сокращающий путь из Азии в Европу. Ну а рядом с ним находятся огромные запасы энергоресурсов и редкоземельных металлов. У России нет ни финансов, ни технологий, чтобы обустроить этот самый морской путь, и нет возможностей добывать ресурсы из своих недр на тех территориях.

Логика Путина здесь сводится к тому, чтобы продать всё это одновременно КНР и США, став своего рода посредником между ними. Но такая сделка не нужна ни Пекину, ни Вашингтону. Поэтому эти "танцы" продолжаются уже пару лет без каких-либо видимых результатов.

2. Китай принял решение подождать, обоснованно полагая, что с США Россия при Путине вряд ли договорится. А у самой России из-за войны в Украине не будет никаких возможностей самостоятельно войти в этот проект.

К 2035 году Китай планирует создать собственный мощный арктический флот, включая подводные лодки и атомные ледоколы. Между прочим, к тому времени, похоже, Китай планирует избавиться от необходимости сотрудничества с последней высокотехнологичной российской компанией - "Росатомом". Поэтому горизонт планирования для КНР в этом проекте - следующее десятилетие.

3. В течение последних двух лет, когда стало ясно, что Путин не собирается прекращать войну, а старое оборудование начало массово выходить из строя, похоже, КНР приступила к масштабному эксперименту по замене всего западного в одной большой стране. За исключением авиационных двигателей и определенных биотехнологий, Китай пытается за счет России заменить российскую промышленную базу на китайские комплектующие. И, похоже, этот эксперимент удался и будет распространяться на другие страны мира.

4. С этой точки зрения Путин играет в очень рискованную игру. Для России снятие технологических санкций может оказаться стратегически важнее, чем возобновление обычной торговли с Европой. Технологическая зависимость от Китая постепенно превращается из торгового вопроса в вопрос внешнеполитической автономии Москвы на ближайшие 10–15 лет.

5. Исходя из этой логики, у Путина стоит колоссальная дилемма: продолжать войну и терять технологический суверенитет или остановить войну, не достигнув своих личных целей, которые вредят самой России. И у Путина пока нет ответа на этот вопрос. Именно поэтому его переговоры сводятся к тому, чтобы получить всё: и остановить войну на его условиях, которые расширяются с каждым днём, и снять санкции. Это почти нереально, но Путин-2026 - это не о конструктивности. Это об амбициях.

6. Именно поэтому Китай пока не спешит с переговорами: ведь на кону стоит полная привязка России, которая с каждым днём всё больше привязывается к экономике Китая. И логика КНР здесь следующая: добиться того, чтобы в какой-то момент война прекратилась благодаря более широкому миру, в котором Европа учтёт торговые требования КНР. Я всегда говорил, что переговоры о мире для Китая - это не о Донбассе. Это о том, как будет организована торговля в многоугольнике ЕС - США - КНР - РФ - Турция - Ближний Восток.

7. Что же касается переговоров втроём, то завтрашняя беседа Трамп–Путин–Си - это ни о чём. Хотя россияне уже начинают писать, что символическое значение значительно превосходит практическое.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, руководитель аналитического центра "Деловая Столица", народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 году окончил Киевский университет имени Т. Шевченко по специальности "Украинский язык и литература", в 1998 году - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича), соучредитель "Эспрессо ТВ", соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут", - пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020–2023). С сентября 2023 года по настоящее время - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред