Предприниматель указывает, что Украина впервые использовала дроны для передачи видеосигнала ракетам и больше не зависит от Starlink для мощных ударов.

https://opinions.glavred.info/pamyatnik-putinizmu-obrushilsya-nevzlin-o-tehnologicheskom-proryve-ukrainy-10813154.html Ссылка скопирована

Большие суда не смогут проходить по Керченскому проливу / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео

Российско-израильский предприниматель Леонид Невзлин считает, что разрушение Крымского моста крылатыми ракетами свидетельствует о серьёзном технологическом прорыве Украины в сфере связи и наведения. Автор объясняет, почему Киев теперь меньше зависит от Starlink и давления Вашингтона и почему политические последствия удара серьёзнее экономических. Публикуем его размышления.

Успешное разрушение Крымского моста свидетельствует о серьёзном технологическом прорыве: украинцы смогли организовать систему связи и наведения, позволившую нанести удар, который привёл к обрушению сложной инженерной конструкции. Причём не баллистическими, а крылатыми ракетами.

Офицер, участвовавший в операции, рассказал The Times, что этот удар показал: Украина больше не нуждается в сетях Starlink и Starshield для нанесения мощных ударов по вражеским объектам. Киев способен создавать собственные системы связи для ретрансляции сигналов. Во вторник Силы обороны Украины впервые использовали беспилотники для передачи видеосигналов ракетам, что позволило поражать конкретные точки моста.

видео дня

Это большой шаг к избавлению от рычагов давления со стороны Вашингтона, где вчера выразили недовольство украинскими ударами - мол, такие действия "не приближают окончание войны и не сдерживают наступление РФ на фронте". Хочется спросить: а приближают ли окончание войны коммерческие сделки с Путиным? И каким образом? Но это вопрос риторический.

Впрочем, источники СМИ в Киеве говорят прежде всего о политическом измерении операции: удар был нанесён перед встречей в Шэньчжэне, чтобы продемонстрировать слабость Путина. И действительно, политические последствия разрушения моста значительно серьёзнее экономических. На строительство и обеспечение безопасности этого памятника путинизму были направлены огромные ресурсы.

Это репутационный удар, демонстрирующий уязвимость даже наиболее защищённых стратегических объектов РФ. А способность Украины самостоятельно поражать такие объекты оружием собственного производства меняет её переговорные позиции. Теперь главный вызов для Киева - масштабирование. Важным становится не только качество, но и количество.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред