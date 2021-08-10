Выстрел себе в голову: чем страшен новый ракетный комплекс Путина "Сармат"

Описывая прелести ракеты "Сармат", Россия преувеличивает ее возможности

Глава "Роскомоса" Дмитрий Рогозин заявил о завершении наземных испытаний ракетного комплекса "Сармат", который теперь будет передан военным для летных испытаний, после чего уже в 2022 году поступит на вооружение российской армии. При этом Рогозин отметил, что "Сармат" может "бить по агрессору и через Северный полюс, и через Южный", "его дальность не ограничена", а боевая мощь такова, что одна ракета способна снести одно из побережий.

Однако все то, что говорит глава "Роскосмоса" насчет "снесения побережья" – это фантастика и попытка выдать желаемое за действительное. Потому что сама ракета "Сармат" не настолько велика, чтобы нести ядерный заряд большой мощности.

К тому же, насколько я понимаю, Рогозин говорил о побережье Соединенных Штатов. Если снести побережье континента, то случится сейсмическая катастрофа на Земле. Ведь если снести часть материка, это может повредить или сдвинуть с места тектоническую плиту.

Что же касается дальности пуска, то тут, к сожалению, Рогозин не соврал. Потому что эта ракета выходит на околоземную орбиту на высоту порядка 100 км, и она способна облетать вокруг земного шара, поэтому и говорится, что у нее неограниченная дальность. Только когда эту ракету направляют на цель, она сходит с орбиты и поражает цель на поверхности земли.

В России заявляют, что у них завершены государственные испытания, но еще нужно посмотреть, когда они смогут поставить "Сармат" на вооружение войска. Потому что вопрос массовости производства – очень больной для РФ сегодня. С "Сарматом" может повториться та же история, что и с ракетами "Циркон" и "Кинжал", которые вроде бы и проходят испытания, но в серию их не запускают.

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Чтобы было понятно, в каком состоянии сегодня военно-промышленный комплекс Российской Федерации, приведу один пример. Основной танкостроительный завод РФ – Уралвагонзавод – перешел на четырехдневную рабочую неделю и шестичасовой рабочий день из-за того, что там сумасшедшие задолженности по выплате зарплаты рабочим.

Поэтому даже если испытания "Сармата" закончатся успешно, говорить о том, что завтра начнутся массовые поставки этого ракетного комплекса войскам, не приходится.

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Все эти яркие рассказы Рогозина о мощи "Сармата" рассчитаны на НАТО, в первую очередь, на Соединенные Штаты Америки. Отправной точкой стали учения Sea Breeze: после них Россия наконец прозрела, осознав, что она и НАТО несопоставимы по технологическому оснащению армий и их навыкам. Понимая, что в авиации Россия никак не догонит НАТО, что ей нечем удивить Альянс и в военно-морском флоте, РФ решила уделить особое внимание именно ракетному вооружению. Это единственное направление, где Россия может себя показать, как держава, равная не только США, но и НАТО в целом. Правда, при этом почему-то забывают о Китае – он остается за скобками, потому что не является членом НАТО, и с Поднебесной Путин пытается договариваться.

Таким образом, Россия признает, что ей не достать НАТО ни в воздухе, ни на море, но на суше может. Уже совсем скоро начнутся учения "Запад-2021", в ходе которых Россия совместно с Беларусью будет демонстрировать возможности своих сухопутных войск, доказывая, что они могут вести равные боевые действия с армиями стран-членов НАТО.

Кроме того, российская власть усиливает боевой потенциал российского войска заявлениями о том, что такая мощная ракета завтра появится на вооружении, и они всех победят.

Как будет противостоять НАТО? По идее, от такого оружия в мире защиты не существует. Потому что эти ракеты способны выходить на гиперзвук, когда скорость будет составлять 5-7 махов (скоростей звука), а современные системы противоракетной обороны такие ракеты увидят, но не возьмут. Это – еще одна причина, почему Россия настаивает на том, что у нее все есть, и что уже завтра она всех победит.

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Однако на месте господина Рогозина я бы не был таким оптимистом, потому что на сегодняшний день нет никаких данных разведки НАТО о "Сармате". Если, допустим, по "Циркону" американцы говорили, что им известно о 22 готовых изделиях в металле, и Россия по одному их начиняет и проводит боевые испытания. То о "Сармате", кроме заявления Рогозина, ничего нет.

Для чего Россия делает заявления о своих новых видах вооружения? Здесь сплошная политика. Россия очень хочет заставить Запада говорить с ней и договариваться. Вспомните, что подарил Путин Байдену на встрече в Женеве – ручку, расписанную под хохлому. Это свидетельствует о том, что Путин хочет подписывать договора с США.

К сожалению, Россия может выражать свои мысли и идеи только через злость, противостояние и силу. Она всегда занимает такую позицию: "Если вы не будете с нами разговаривать, то мы вам дадим в морду". России больше нечем убеждать Запад – ни экономики, ни финансов у нее нет. Есть только один рычаг – войска и угрозы сбросить бомбу. Как говорил Жириновский с трибуны Госдумы: "Нужно выбрать одно маленькое, желательно островное государство и жахнуть по нему атомной бомбой, чтобы 200-300 человек погибло, а весь мир содрогнулся. Вот тогда все будут с нами разговаривать". В этих словах вся суть российской внешней политики.

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Теоретически Россия может и по Украине нанести удар "Сарматом". Однако близость Украины и России служит некой гарантией того, что против нас вряд ли будет применено ядерное оружие. А пускать "Сармат" в обычном снаряжении, то есть с осколочно-фугасной головной частью – это все равно, что прикуривать от стодолларовой купюры каждый раз, т.е. это очень дорогое удовольствие.

К тому же, от Киева до Москвы 850 км, и, если подует ветер со скоростью 200 км/ч, через четыре часа радиоактивное облако будет в Кремле, и его никто не остановит. Потому если Россия нанесет по Украине ядерный удар, это с ее стороны будет не просто выстрелом себе в ногу, а выстрелом себе в голову. Тактическое оружие против нас применено может быть, однако в случае победы России над нами ей же и придется расхлебывать последствия радиоактивного заражения на нашей территории.

Поэтому вероятность применения Россией ядерного оружия против нас – минимальна, фактически равна нулю.

Подытоживая все вышесказанное, можно сказать, что Рогозин, представляя "Сармат", приукрасил его возможности, но в чем-то и сказал правду, в частности, когда говорил о неограниченной дальности. Однако правильнее было бы сказать, что эта ракета способна поражать цели в любой точке земного шара. Однако он сказал красиво "дальность не ограничена" – и все упали в обморок, испугались. Он использовал всю палитру радуги, описывая возможности "Сармата", чтобы мир содрогнулся.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, специально для Главреда