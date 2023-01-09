Мы - на границе с убийцами, черт побери

Так случилось исторически, что кто-то должен жить на востоке Украины. Здесь нас несколько миллионов.

Российская ракета попала в рынок на Харьковщине / Telegram Олег Синегубов, Кирилл Тимошенко

Сегодня утром в нашей области произошел теракт.

В одном из харьковских поселков работал рынок, люди открывали магазины и принимали мясо на продажу, от поставщика. Российская ракета попала прямо по рынку, сделав огромную воронку. В этой воронке ранены по официальным данным 7 человек, женщина-владелица магазина погибла. Ранена ее 10-летняя внучка. Еще одна девочка 13 лет получила ранение в шею, возле сонной артерии. Ее скорая отвезла на операцию в Харьков.

Так случилось исторически, что кто-то должен жить на востоке Украины. Здесь нас несколько миллионов. Так случилось, что у кого-то здесь дома, похоронены родители, дети в школах (которые, конечно, сейчас закрыты или разрушены). Так случилось, что именно здесь огромная граница с Россией. И, наконец, так случилось, что именно Россия, а не Польша, Беларусь (до полномасштабного наступления), Румыния, Молдова, - вмешивалась много-много лет в наше здесь существование.

Так случилось, что сюда русским ближе вмешиваться. Сюда их ракетам ближе лететь. Позавчера над моим домом пролетело несколько ракет. Позавчера врачи не смогли спасти раненого человека, который умер. А сегодня - вот этот теракт. Не говорю уже о том, что количество воздушных тревог в моей Харьковской области зашкаливает. А на Донбассе они не прекращаются весь последний год. А Херсонщина в оккупации. Запорожская область в оккупации. Потому что России сюда удобнее и ближе.

Еще раз: ближе и удобнее.

Это для Фарион, у которой времени сбежать заграницу при случае гораздо больше, чем у меня. До Тернополя я в феврале ехала 5 (!) дней из Харькова. И я из-за этой темы очень злая и обиженная. Сюда бы эту Фарион, на границу с Россией. До которой мне лично всего 40 км. А ракеты С-300 полностью покрывают всю мою область. И жизнь наша здесь была искажена еще со времен СССР, потому что мы - на границе с убийцами, черт побери. Мы, а не Фарион. Я, мои родители, мои дети. Здесь захоронены мои дедушки и бабушки. Здесь нам приходилось выбирать детсады и школы, дальнейшее обучение и работу - выбирать из того, что есть. Из того, что создалось вследствие вмешательства России в наш строй. Вследствие выморения голодомором именно наших восточных территорий. Здесь ближе - поэтому здесь вымерло больше. Хлеба у нас не было, Европы рядом не было, школы на русском, телевидение монополизировано российской пропагандой. Интернет появился сами помните, когда. Товары у нас скорее китайские, а не польские - с них все начиналось. Семьи смешаны с русскими, а не поляками. Полномасштабное вторжение 24-го встретили мы, умирали мы тысячами - я о гражданских в частности. Потому отдаю дань уважения всем бойцам, которые приехали из разных уголков Украины на этом востоке воевать. Если бы напала Польша, то восточники воевали бы там, и защищали бы Львов. Сегодня в армии есть представители всех областей. Всех.

Но бить в детсадах надо именно наших детей, как считают больные на голову тетки.

Я живу и боюсь стать такой, как Фарион. Я боюсь начать мыслить, как Фарион. Боюсь съедать себя изнутри, как Фарион. Хотя я тоже знаю, что такое ненависть - она у меня к нашим восточным соседям. К ним, а не к собственному населению. Каким бы оно ни было - мы все должны понимать последствия оккупации советчиной. Кого-то эта оккупация ударила гораздо сильнее. Эти ударенные, убитые, обезображенные - мы, восточники. Вынуждены не только жить, но и попросту выживать на этой границе. Сохраняя хотя бы тот высмеянный фарионшами суржик - а Харьковщина вся разговаривает ласковым украинским суржиком. Это как доказательство того, как мы здесь цеплялись за Украину все годы нашей истории, как было трудно сохранить свое, когда к тебе едут и едут русские.

Вероятность того, что я погибну быстрее, чем Фарион - огромна. Потому что С-300 долетают, повторяю.

Почему я не юрист в правовом государстве? Потому что осудила бы.

P.s. Для предотвращения искажения смысла моего сообщения - мое огромное уважение людям, которые живут на нашем западе. Огромная благодарность каждому, кого встретила лично. Это люди огромной доброты и понимания.

Просто в каждом регионе не без уродов.

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