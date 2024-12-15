Между мотивацией и унынием: что не так с подготовкой в ВСУ

Я немножко не разделяю эйфорию от заявлений о будущем улучшении подготовки.

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Колаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 4 отдельная танковая бригада

Я немного не разделяю эйфории от заявлений о будущем улучшении подготовки. Не знаю, есть ли человек, который хочет, чтобы это произошло, больше меня. Потому что, извините, мой ресурс не бесконечен. Я очень этого хочу. И буду помогать везде, где смогу. Но в работе. В действиях. Слова и лозунги уже утомили.

В каждом (даже в самом плохом) старом учебном центре есть небольшой процент мотивированных людей, которые профессионально выполняют свою работу. Которые учатся, которые хотят учиться и обучать качественно. Но их очень мало. И создаются условия, когда их просто поглощает система или окружение.

Они приходят, потом уходят. Пока они есть, на них все держится. Они покидают эту среду, и на их место приходят новые. Такие же наивные и мотивированные. А потом и они уходят. Но за счет этого постоянно есть маленький процент людей, на которых держится подготовка. Которые работают за инертное большинство и пытаются что-то изменить. А потом устают, или деградируют, или разочаровываются и отчаиваются. Их не ценят. Не дают развиваться. Не позволяют повышать свой уровень. Они работают, а все остальные этим пользуются. И это в 98% учебных подразделений.

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Но они есть. Поэтому этот текст не о них. Это про большинство, которое пристроило свои места в тылу и делает вид, что работает.

Мы отбираем инструкторов только из войск. Из пехоты. Редко из других учебных центров (но только тех, кто пришел из пехоты), как исключение. Мы берем пехотинца, учим его на пехотинца по нашей программе с нашей идеологией и философией. Затем на младшего командира пехотного подразделения. И уже потом учим на инструктора базового уровня. Нашего базового уровня. И только потом методические и учебные процессы. Но сначала - профессия. Без лишних слов. Только то, что потребуется на поле боя. Каждый из этих этапов - это отбор. Сложный отбор. Мучительный. Потому что инструктор - это не просто "хороший парень". Это, прежде всего, профессия, умение работать системно, добросовестно относиться к работе и уважение к тем, кого учишь. Безграничное уважение к собратьям. И дисциплина.

Поэтому очень обидно, когда хорошие ребята, патриоты и просто хорошие люди не становятся у нас инструкторами. И возвращаются в подразделения. Обиженные на центр, на инструкторов, на преподавателей. Но мы не можем снижать уровень. Уровень - это профессия. Это жизнь пехотинца в будущем.

На начальный этап отбора и обучения у нас уходит три месяца. Потом стажировка в поле. Иногда долго. И только потом человек может стать инструктором, который будет самостоятельно проводить занятия. Это занимает от 3 до 6 месяцев. Только 10-15% кандидатов доходят до конца обучения и остаются. Это мало, но это профессия и жизнь людей. Это схема, которая работает уже более двух лет. С момента создания нами тренинга младших командиров в Одессе.

Иначе невозможно изменить подготовку и уровень обучения. Не на бумаге, а в жизни. Либо обучать новых людей, либо переаттестовывать и дообучать тех, кто уже в учебных центрах. С жестким отбором. Потому что инструктор - это большая честь и еще большая ответственность.

Раз в 6-10 месяцев с высоких трибун (как военных, так и политических) рассказывают об улучшении, усилении и усилении подготовки в учебных центрах. Особенно БОВП. И так уже три года. При этом ни разу не признали, что подготовка была плохая или ее не было вовсе. Получается, те же самые люди, которые ничего не делали в учебных подразделениях и ничего не учили, будут еще упорнее ничего не делать.

34 суток ничего не делали, а теперь будет 45. Внимание, вопрос: кто-то понес ответственность за то, что не учили или учили плохо людей, которых уже убили из-за низкой подготовки? Сначала мы потеряли мотивированных людей, не обеспечив их надлежащим обучением, а сейчас начинаем теми же псевдоинструкторами и преподавателями "качественно" обучать немотивированных? Как такое вообще возможно?

Тысячи "лидеров" без специальности, которых за 13 (да, уже 13 лет на должности главного сержанта ВСУ) вырастил в своей вертикали главный сержант ВСУ Косинский. Они имеют стопки сертификатов и доплат, но не желают развиваться и не умеют ничего, кроме как доказывать "лидерство" криком на подчиненных. Лидерство прапорщиков-каптеров - это такое: ноль специальности, максимум дипломов и сертификатов.

Сотни и тысячи офицеров-преподавателей, которые фальсифицировали показатели, чтобы их не отправили на войну. Они принимают людей с ТЦК, имея одного инструктора на 30-50 человек, и просто "нагоняют показатели" на бумаге. Знают, что обманывают, но все равно это делают, чтобы удержаться на своих должностях и чтобы их руководство имело "хорошую статистику".

Тысячи "инструкторов" без реального боевого опыта, которые после БЗВП остались в учебных центрах. Часть из них участвовала в АТО, другие просто "договорились" о статусе участника боевых действий. Они виноваты в том, что десятки тысяч мотивированных патриотов не получили должной подготовки и погибли. И вина за это лежит на тех, кто их не обучал, но до сих пор находится на своих должностях.

Эти люди, как были на своих местах, так и остаются. Некоторые пошли на повышение. Как они не умели учить, так и не умеют. Потому что Косинский и Десна создали тысячи "профессионалов" с сертификатами, но без реальной профессии и способностей.

Сейчас в Десне планируют сделать единый центр подготовки инструкторов. То есть уничтожить те ростки профессионализма, которые появились за три года большой войны в отдельных учебных подразделениях и боевых частях, и отдать все тем же людям. Тем, кто год за годом проваливал подготовку пехоты, сержантов и инструкторов.

Достало уже это "улучшение" и "усиление", которое не приносит реальных изменений.

Когда Тарнавский стал командующим подготовки, он собрал начальников учебных центров на ровенском полигоне. Показывали "эталонные упражнения БЗВП". Именно на том полигоне, где одна из худших подготовок. Теперь новый командующий делает это на другом полигоне, не менее "легендарном". Два худших полигона, где плохо готовили людей, будут проводить показательные занятия для других центров. По новой программе БЗВП 4. Те же самые люди, которые не умели обучать, теперь "покажут" новые стандарты.

Без переаттестации. Без наказания. Без дообучения. Без отбора. Те же самые люди. На тех же полигонах.

Кто-то был наказан за то, что погибли тысячи людей из-за неподготовленности? Кто-то признал, что подготовки не было как явления? Нет. Все остались на своих местах или пошли на повышение.

Вся подготовка ВСУ сводится к тому, чтобы тратить средства на материально-техническую базу. Чем больше денег "закопано" в учебный центр, тем лучше. Но эта база часто не используется.

Материально-техническая база важна, но она должна работать. Курсанты одного из военных вузов только дважды за срок обучения пользовались лазертагами, потому что их прячут, чтобы не сломали. Это просто расточительство.

Основное в подготовке - это люди. Мотивированные, обученные, отобранные. Которые сами постоянно учатся и совершенствуют свой уровень. Это возможно только при честном и жестком контроле с ответственностью и наказаниями за невыполнение стандартов.

Без изменения инструкторского состава изменений в подготовке не будет.

Извините, если разрушил очередные иллюзии.

Кто такой Роман Доник? Роман Доник (род. 2 сентября 1968, Харьков) - активист Революции достоинства и волонтер, который осуществляет обеспечение украинских военных в ходе войны на востоке Украины. Основатель и руководитель волонтерской группы Романа Доника.

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