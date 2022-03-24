Месяц войны в Украине: в России уже начали шить большой белый флаг

Российские власти суетятся, предпринимают какие-то шаги – только бы не признавать поражение на экономическом фронте. Но все эти меры уже ни к чему не приводят.
Московские власти отказываются признать поражение на экономическом и финансовом фронте, но уже начали шить большой белый флаг – такой, чтобы было видно из Брюсселя.
В информационное пространство одна за одной вбрасываются формальные меры, которые по факту ни к чему не приводят.
Первый такой пример – указ Путина, согласно которому расчеты по внешним долгам должны проводиться в российских рублях. В итоге сам Минфин РФ рассчитался долларами, а госкорпорации поочередно стали получать спецразрешения гасить облигации и проценты по ним в валютах выпуска.
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Почему так произошло? А потому, что если эти госкорпорации начнут рассчитываться рублями за долги в инвалюте, то получат дефолтный статус, далее последует комитет кредиторов и арест имущества этих корпораций за рубежом. А поскольку почти все экспортные компании в РФ обременены таким имуществом, то и президентский указ становится фикцией.
А раз так, то те немалые запасы валюты, которые не арестованы цивилизованным миром и находятся на счетах госкорпораций, начинают постепенно таять. Старые займы гасятся, новых же никто не дает.
Новый перл – это поручение Путина Газпрому и Ко перевести все расчеты за газ и нефть в рубли.
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Ну, во-первых, это двухсторонние контракты, т.е. "указа царя" тут недостаточно, нужно еще желание что-то поменять у второй стороны. Не поставлять же газ в ЕС россияне не могут, так как для них это источник валюты.
Во-вторых, предполагается, что покупатели газа должны будут искать рубли на внутреннем российском рынке. А зачем же вам, россияне, евро на внутреннем российском рынке, если вам на пресс-конференциях госчиновники рассказывают, что и евро, и доллар потеряли доверие? Ответ тут простой: и доллары и евро очень нужны РФ, просто есть риск, что пока они дойдут до Газпрома привычным безнальным маршрутом, их тоже кто-то может арестовать.
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В-третьих, РФ в нефтедобыче ОПЕК занимает 12-13% и не является основным потребителем нефти, поэтому претендовать на ценообразование в рублях РФ не сможет, разве что со временем дисконт между нефтью марки brent и российской urals достигнет 30-50%. Т.е. все контракты будут в долларах, цена будет устанавливаться в долларах, а потом покупателю нужно будет бежать куда-то на внутренний рынок РФ искать рубли (кстати, не факт, что средства покупателя там не арестуют) и только потом платить. Проще вообще отказаться от urals.
Виталий Шапран, член Украинского общества финансовых аналитиков