Месть Путина, или Как задержали Медведчука

Путин мстит Медведчуку как одному из тех, из-за кого он допустил фатальную ошибку

По моей информации, Медведчук в свое время сбежал из-под домашнего ареста в Беларусь, а оттуда, естественно, перебрался в свое поместье в Крым.

И как же его оттуда вытащили? Из логова врага?

Есть у меня версия.

Читайте такжеЯвляется ли арест Суркова признаком скорого "дворцового переворота" в России

Не секрет, что Путин просто разъярен тем, что его дезинформировали насчет пророссийской "пятой колонны" в Украине, о том, что российские войска украинцы будут встречать цветами, и захват Украины завершится через четыре дня (именно на столько РФ закрывала небо в своих южных областях).

А на самом деле выделяемые на агентуру и пророссийское влияние деньги тупо все пилили – начиная с Москвы и заканчивая Киевом. Медведчук в этой схеме распила играл ключевую роль.

В результате Путин вляпался в безнадежную войну, фактически похоронив и свою недоимперию, и свое место в истории.

Сейчас в РФ идет расследование этой ситуации. Арестован один из начальников ФСБ, который курировал эту деятельность. Вроде бы арестован Сурков – небескорыстный идеолог процесса.

Читайте такжеПочему Путин умный, но тупой

А Медведчука в России арестовывать не стали. Путин настолько в нем разочаровался, что дал команду отдать его Украине. Такая месть КГБ-биста КГБ-бисту.

Как вам такая версия?

Между прочим, то, что ФСБ не охраняла Медведчука, не означает, что вытащить его со вражеской территории было совсем просто. Но получилось вроде качественнее, чем с судьей Чаусом.

Александр Кочетков, политический аналитик