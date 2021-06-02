Что не так с планом Зеленского построить университет для "людей будущего"

Владимир Зеленский озвучил идею создания президентского университета, где будут готовить "людей будущего"/ УНИАН

Когда с "новым" в стране все начинает понемногу рассыпаться и чего-то большого уже не будет, начинаются идеи об учреждении университета. Понятно, что это не Зеленский сам придумал, но наверняка кто-то ему эту идею преподнес так, мол, вот будет твой университет, который потом будут вспоминать или же, возможно, когда-то и переименуют твоим именем.

Есть люди, которые говорят об этом и их тянет на смех, но я сталкивался со многими людьми "Из грязи - в князи", когда вместо подъема социальными лифтами они делают прыжок катапультой "на верх" и начинают представлять себе то, какой они оставят след в истории. Именно под этот след и начинают выдумывать определенные вещи, не наполненные никаким реальным содержанием.

Что такое новый университет? Это означает то, что он должен заполнить определенный пробел в системе высшего образования Украины. К счастью, их у нас немного и те, которые есть, в основном касаются технических дисциплин, где у нас действительно есть отсталость по методике, а также научной и технической базе. Но Зеленский, говоря о новом президентском университете, говорит о чем-то, что должно стать университетом государственного управления и тех сфер, которые нравятся Зеленскому.

И сделать он это хочет за государственный счет, потому что ему хочется, чтобы во власти были люди, которые учились в его университете – он считает, что это его миссия. Но ему также хочется "задвинуть" туда какие-то креативные отрасли. А Шкарлет, которому главное – удержаться на посту, против этого не возражает.

Но на самом деле это - "потемкинская деревня", на которую, к сожалению, на определенном этапе уйдет определенное количество денег. Только на "коробки", то есть на сами здания, уже по предварительным подсчетам, нужно 7 с лишним миллиардов гривен. Украина, конечно же, богатая страна и для нас 7 миллиардов – это так, плюнуть и растереть.

Но это предварительные расчеты, которые всегда делают для того, чтобы не отпугнуть от идеи. А дальше, зная практику строительства и рассказы о нужных на это 130 гектарах, там только земля будет стоить больше 7 миллиардов. А потом начнется само строительство. В результате, кампус и строительство вместе потянут на 15-20 миллиардов.

Но университет - это не только здания, но и научная база, и преподаватели, техническое обеспечение и все такое. Например, в университетах США разрыв в стоимости капитальных сооружений и университета минимум в 20 раз. То есть имея полностью подготовленные здания - с мебелью и всем необходимым, чтобы наполнить их содержанием надо потратить еще в 20 раз больше.

Читайте также"Зеленский пошел в астрал": эксперт объяснил, почему Украина не может рвануть впередВ Украине же это смело надо умножать на 10. Зеленский, вероятно, себе представляет, что создание университета - это примерно то же, как было в его Кривом Роге. Когда было ПТУ, которое еще в советское время превратилось в техникум, после чего его обозвали металлургическим институтом, где работал его отец. Конечно, еще можно переименовать какое-то ПТУ в университет, но и их у нас осталось не так много.

Будет ли построен университет – неизвестно, а вот деньги на него потратят. Зеленский вряд ли даст этому спуску. Единственное, что остановится этот процесс где-то на полпути - как минимум, еще на этапе проектирования (хотя и на нем еще спишут прилично) или на этапе отвода земли (потому что речь идет о гигантских размерах).

И при этом всем они еще надеются, что туда придут множество идеальных и прекрасных профессоров. Да где их достать - перекупить из других вузов?! Да и кого – профессора Милованова, который не может отличить рыночные и нерыночные методы стимулирования экономики? То есть подход абсолютно профанский, но и он нам будет стоить полмиллиарда, после чего все окончательно заглохнет.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда