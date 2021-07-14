Меркель напоследок пустилась во все тяжкие

На встрече с Меркель Германия выставила ультиматум Украине / t.me/OP_UA

Говоря о прошедшей встрече Зеленского и Меркель, отсутствие результата – тоже результат. То есть не было подписано никаких документов, которые можно было бы интерпретировать как то, что Зеленский все сдал.

Но брифинг с Зеленским говорит о том, что Германия фактически выдвинула ультиматум Украине – например, заявление Меркель об имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

Кроме того, прозвучало довольно пространное заявление о том, что Меркель и Байден будут решать, какие компенсации платить Украине за Северный поток-2, что указывает на то, что Германия не собирается вести о нем переговоров с Украиной и этот вопрос "подвисает" в непонятном статусе.

Такое поведение Германии объясняется тем, что Меркель почувствовала отсутствие давления со стороны США. Раньше Трамп блокировал Северный поток-2, но сейчас, при Байдене, они в открытую играют стратегический для них вопрос и уже не прячут своих симпатий к России.

Меркель как уходящий канцлер на встрече с Зеленским выполняла следующую задачу – получить от него некие обещания (может быть, даже публичные), после чего приехать к Байдену и заявить, что с Украиной все решено, мол, они не против окончания строительства СП-2 и согласны на компенсации, а потому не стоит США мешать достраивать газопровод.

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Этой встречей она хотела зафиксировать 15-летие своей каденции, с чем и связана такая активность вокруг СП-2. Не исключаю, что есть и желание РФ сделать все возможное, чтобы СП-2 был необратимым. Потому что идут перевыборы, скорее всего будет коалиционное правительство, и "зеленые", которые будут в нем присутствовать, более скептично настроены в отношении его строительства и не исключено, что это может затормозить реализацию их планов. Потому Меркель уже ничего и не скрывает – не удивлюсь, если после отставки она будет работать в Газпроме.

Читайте такжеМощные гарантии для Украины по газу на 10-15 лет: Зеленский поставил условие Западу по запуску СП-2С учетом того, что никаких соглашений не было подписано, это означает, что ни к чему не пришли и ни о чем не договорились, что, кстати, тоже не самый плохой исход. Но я не уверен, что даже с приходом новой власти в Германии для Украины что-то изменится. Потому что западная политика более долгосрочная и таких резких движений она не делает – если что-то решили, то процесс продолжается.

Если после выборов в Германии будет коалиция, не факт, что "зеленым" удастся сформировать большинство. И так как там будет присутствовать партия Меркель, одним из условий коалиционного соглашения может стать пункт об окончании строительства СП-2 и его реализации.

В данном случае Россия тоже будет и дальше продавливать вопрос строительства и потому даже если "зеленые" будет скептически настроены, вряд ли им удастся быстро остановить этот проект. Кроме того, РФ уже коррумпировала немецких политиков и на стольких из них имеет компромат, что наличие такой связки может творить чудеса – появление этого компромата в отношении наиболее ретивых политиков, которые не захотят содействовать РФ, приведет к тому, что таких политиков заставят уйти из политики навсегда.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда