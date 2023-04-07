Меньше всего хочется, чтобы Украина сама себя победила

Мы можем одержать победу только в том случае, если наши внутренние противоречия будут меньше, чем наши отличия от врага.

Прежде чем открывать огонь, нужно быть уверенным в том, куда ты целишься / коллаж УНИАН, kongsberg.com

Я помню, как в первые недели войны был риск попасть под friendly fire.

Соцсети были загромождены историями о том, как враг ограбил где-то автосалон (или волонтеров, или спасателей) и теперь передвигается трофейными машинами конкретной марки и цвета. Какие-то сорвиголовы могли воспринять это как толчок к действию - и в результате было бедствие.

Год спустя кое-что похожее происходит уже в тылу.

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Наша страна обожжена войной. Война накапливает в людях стресс. Стресс ищет выход. Причем чем дальше от фронта, тем сильнее порой фрустрация. Большое количество людей в тылу уже второй год живет внутри ощущения, что делают недостаточно. В ситуации, когда до реального врага не получается дотянуться, возникает соблазн бороться с теми, до кого можно. Из этого чернозема способны прорастать самые разнообразные метастазы.

Украина всегда отличалась умением упорно спорить по разным поводам. Просто теперь чужую позицию можно объявить враждебной ИПСО, а ее носителя – агентом влияния. Возникает соблазн назначить себя дежурным по стране - чтобы в соцсетях бороться с дрянью и ересью.Роль жупела может быть переходной. Но если кто-то решит примерить на себя мантию инквизитора, то под свои знамена он гарантированно соберет людей с факелами.

Можно обвинить украинцев из восточных регионов в том, что война началась из-за них. Можно объявить крестовый поход против бизнеса и потребовать, чтобы он отдавал свои товары армии бесплатно. Можно играть в социализм и ставить знак равенства между коррупционерами и богачами.

На роль внутреннего водораздела можно назначить что угодно. Адрес регистрации. Язык повседневного общения. Использование заглавных букв в названии страны-агрессора. Любому высказыванию можно забросить ничтожество. Любой эмоции - легкомыслие. "Все, что вы скажете, будет использовано против вас".

Порой смахивает на то, что немало людей начали воспринимать идентичность как право обижаться от имени большинства. И в этот момент общество становится очень уязвимым. Потому что в атмосфере охоты на ведьм общественные интересы могут легко подменяться личными. Вы можете считать, что участвуете в войне за общее дело, а на самом деле воюете за чей-то интерес.

Солидарность - огромная сила, но, как и каждая сила, ее результат зависит от вектора применения.Заряженная эмоциями страна может собрать деньги на лечение бойца и на дроны для передка. А может разогнать фейковый скрин, разрушить жизнь или остановить реформу.

Правило футбольного стадиона доказывает, как легко превратить людей в толпу. Как только вместо дискуссии начинаются дебаты, каждый, кто выходит на них, борется не за истину, а за то, чтобы не проиграть. Более того: когда общество превращается в стихию – спорить с которой себе дороже – многие решают промолчать. В конце концов побеждает не тот, кто говорит правду, а тот, кто говорит громче.

"O sancta simplicitas" - святая простота. Считается, что приговоренный к сожжению Ян Гус произнес эти слова, когда увидел, как религиозная бабуленция бросила в его костер охапку хвороста, что она его принесла с собой. Спорить с соцсетями – все равно что сечь море розгами. Общество это стихия и призвать его к сдержанности – дело бесполезное. Но тем более требований к тем, кому выпала роль гейткипера в новых информационных реалиях. Речь о средствах массовой информации и лидерах общественного мнения.

Всегда возникает соблазн решить,что лайки не пахнут. Что кликбейт важнее сдержанности. Что Vox Populi это и есть тот самый Vox Dei, а потому резонанс оправдывает средства. Но качаться на общественном мнении - все равно, что ездить верхом на тигре. В какой-то момент он тебя стряхнет и придется познакомиться с его зубами.

По идее ломы и стейкхолдеры должны это учитывать, когда выступают публично. Но кто-то охотится на известность; кого-то омрачает убежденность в собственной правоте; кому-то кажется, что промежуточная личная победа важнее, чем совместная финальная. Вот только популярность точки зрения вовсе не гарантирует ее правильности.

Порой страна впадает в кому – и тогда эмоции нужны ей как удар дефибриллятора. Но в нашем случае все наоборот. Четыре года назад ажиотаж президентской гонки менялся на ажиотаж парламентских. Затем пришла пандемия. За пандемией произошло вторжение. Мы живем в урагане страстей потрясающе долго – и нам бы не повредили сдержанность и рациональность. Те, кто сегодня и дальше торгуют эмоциями, прикрывая это" общественным интересом", похожи на мародеров.

Мы можем одержать победу только в том случае, если наши внутренние противоречия будут меньше, чем наши отличия от врага. Мы сможем не проиграть только при условии, что наши внутренние заборы не станут выше, чем крепостная стена по периметру страны. Мы можем не совпадать друг с другом в тысяче нюансов – и одинаково быть по одну сторону баррикад. Прежде чем открывать огонь, нужно быть уверенным в том, куда ты целишься.

Меньше всего хочется, чтобы Украина победила себя сама.

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