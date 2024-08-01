Механизмов 'пряник - кнут' нет: о повышении налогов

Дискуссия о повышении налогов очень напоминает дискуссию о "рыночных тарифах" по ЖКХ.

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Правительство предлагает повысить налоги / фото: ukrhome.net

Я не буду писать поддерживаю или не поддерживаю я повышение налогов как таковых. Потому что я довольно давно не работаю с бюджетными данными. Поэтому я хз надо это или нет, насколько будет эффективным и тому подобное. Очень вероятно, что это необходимый шаг и его не избежать.

Хотя я согласен с логикой, что если и поднимать налоги, то уже существующие. А не создавать новые форматы и альтернативное видение. Потому что так проще для минфина, Кабмина и налоговой, но немного ЛАМАЕТ НАФИГ логику самой налоговой системы.

Это сообщение немного о другом. Он о логике.

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Так вот. Дискуссия о повышении налогов очень напоминает дискуссию о "рыночных тарифах" по ЖКХ. Логика тех, кто сейчас требует "поднять тарифы (на что-либо) до рыночного уровня" (кстати, а у нас уже существует рынок коммунальных услуг? Ммммммм! Очень интересно) заключается в том, что если поднять тарифы, то дыра в отрасли уменьшится и удастся собрать больше денег.

Но нет, этого не будет. Будет кризис неплатежей (собственно, неплатежи уже растут бешеными темпами), который потребует формировать другие механизмы компенсации убытков. И нет, массово "способствовать уменьшению потребления и энергоэффективности" это не будет. Большинство ОСМД в стране недееспособны и не могут оплатить или банально организовать модернизацию домов. Эффективных программ энергосбережения нет. А из всех украинских городов такие программы могут оплатить Киев, Днепр, Львов и может еще несколько областных центров. Но почти везде - проблемы с политической волей и управленческой компетентностью.

Поэтому в итоге повышение тарифов просто генерирует больше долгов и кризисов неплатежей. Потому что адекватных механизмов "пряник - кнут" нет. Потому что никто не будет отбирать жилье за долги (это социальный взрыв) или принудительно модернизировать дома (нет ресурса). Платить преимущественно продолжат те же люди, которые добросовестно платили раньше. А те кто платил худо-бедно или совсем прекратят, или еще больше худо-бедно будут платить.

Так вот, с повышением налогов оно примерно так же. В итоге за все заплатят те, кто и так добросовестно платят налоги. А тень не уменьшится. Потому что пока все внедренные механизмы уменьшения тени вызывают скорее кринж, чем являются чем-то эффективным.

Поэтому рекомендации как минимум вместе с поднятием налогов все же начать как-то немножко давить контрабанду и другие откровенные схемы выглядят как вполне адекватные. Не глупые же люди советуют. Хотя от того может быть больно очень многим "уважаемым людям". Но этого пути рано или поздно все одного не избежать.

Как-то так.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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