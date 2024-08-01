УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Механизмов "пряник - кнут" нет: о повышении налогов

Юрий Богданов
1 августа 2024, 06:54
59
Дискуссия о повышении налогов очень напоминает дискуссию о "рыночных тарифах" по ЖКХ.
Механизмов 'пряник - кнут' нет: о повышении налогов
Правительство предлагает повысить налоги / фото: ukrhome.net

Я не буду писать поддерживаю или не поддерживаю я повышение налогов как таковых. Потому что я довольно давно не работаю с бюджетными данными. Поэтому я хз надо это или нет, насколько будет эффективным и тому подобное. Очень вероятно, что это необходимый шаг и его не избежать.

Хотя я согласен с логикой, что если и поднимать налоги, то уже существующие. А не создавать новые форматы и альтернативное видение. Потому что так проще для минфина, Кабмина и налоговой, но немного ЛАМАЕТ НАФИГ логику самой налоговой системы.

Это сообщение немного о другом. Он о логике.

видео дня

Так вот. Дискуссия о повышении налогов очень напоминает дискуссию о "рыночных тарифах" по ЖКХ. Логика тех, кто сейчас требует "поднять тарифы (на что-либо) до рыночного уровня" (кстати, а у нас уже существует рынок коммунальных услуг? Ммммммм! Очень интересно) заключается в том, что если поднять тарифы, то дыра в отрасли уменьшится и удастся собрать больше денег.

Но нет, этого не будет. Будет кризис неплатежей (собственно, неплатежи уже растут бешеными темпами), который потребует формировать другие механизмы компенсации убытков. И нет, массово "способствовать уменьшению потребления и энергоэффективности" это не будет. Большинство ОСМД в стране недееспособны и не могут оплатить или банально организовать модернизацию домов. Эффективных программ энергосбережения нет. А из всех украинских городов такие программы могут оплатить Киев, Днепр, Львов и может еще несколько областных центров. Но почти везде - проблемы с политической волей и управленческой компетентностью.

Поэтому в итоге повышение тарифов просто генерирует больше долгов и кризисов неплатежей. Потому что адекватных механизмов "пряник - кнут" нет. Потому что никто не будет отбирать жилье за долги (это социальный взрыв) или принудительно модернизировать дома (нет ресурса). Платить преимущественно продолжат те же люди, которые добросовестно платили раньше. А те кто платил худо-бедно или совсем прекратят, или еще больше худо-бедно будут платить.

Так вот, с повышением налогов оно примерно так же. В итоге за все заплатят те, кто и так добросовестно платят налоги. А тень не уменьшится. Потому что пока все внедренные механизмы уменьшения тени вызывают скорее кринж, чем являются чем-то эффективным.

Поэтому рекомендации как минимум вместе с поднятием налогов все же начать как-то немножко давить контрабанду и другие откровенные схемы выглядят как вполне адекватные. Не глупые же люди советуют. Хотя от того может быть больно очень многим "уважаемым людям". Но этого пути рано или поздно все одного не избежать.

Как-то так.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

налоги
Реклама

Главное за день

Приблизились к Покровску: РФ оккупировала Тимофеевку на Донбассе - DeepState

Приблизились к Покровску: РФ оккупировала Тимофеевку на Донбассе - DeepState

07:43 Украина
Украина получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов - The Times

Украина получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов - The Times

06:43 Украина
Военнообязанных могут доставить в ТЦК даже после обновления данных: в чем причина

Военнообязанных могут доставить в ТЦК даже после обновления данных: в чем причина

03:08 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Почему в Польше нельзя говорить Таня 17862

Почему в Польше нельзя говорить Таня

РФ понесла огромные потери, Путин принял новое решение по войне 15347

РФ понесла огромные потери, Путин принял новое решение по войне

Что ждет украинцев, которые не обновились до 16 июля: в ТЦК сделали заявление 3630

Что ждет украинцев, которые не обновились до 16 июля: в ТЦК сделали заявление

Умер дядя Гарри и Уильяма: в королевской семье случилось горе 1980

Умер дядя Гарри и Уильяма: в королевской семье случилось горе

Последние новости

07:43

Приблизились к Покровску: РФ оккупировала Тимофеевку на Донбассе - DeepState

06:54

Механизмов "пряник - кнут" нет: о повышении налоговмнение

06:43

Украина получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов - The Times

05:35

Гороскоп на август 2024 для Дев: чего ждать в любви, работе, финансахВидео

05:30

Сможет ли Китай пересечь "красные линии" после выборов в США: эксперт раскрыл детали

Новые права, выплаты и надбавки к пенсии: что меняется для украинцев с 1 августаНовые права, выплаты и надбавки к пенсии: что меняется для украинцев с 1 августа
04:27

Нужно ли уведомлять ТЦК о бракосочетании и рождении детей: разъяснение

03:30

Нужно ли проходить ВВК тем, кто обновил данные через "Резерв+": ответ ТЦК

03:08

Военнообязанных могут доставить в ТЦК даже после обновления данных: в чем причина

02:30

5-я статья не сработает: появился неожиданный сценарий войны РФ с НАТО

Реклама
01:30

"Блондинка в законе" Риз Уизерспун завела роман через год после развода - СМИ

00:29

Гороскоп на август 2024 для Весов: судьбоносная встреча и важное решениеВидео

00:15

Украина под атакой "Шахедов" и ракет: во многих городах прозвучали взрывы

31 июля, среда
23:55

Лайфхак для пылесоса: наполнит весь дом невероятным запахомВидео

23:48

"Мы ломаем голову. Это риск": Зеленский упрекнул Запад и высказался об ударах по РФ

23:42

"Само по себе ничего не работает": майор указал на важный нюанс с F-16

23:31

Гороскоп на август 2024 для Львов: что можно и нельзя делать в последний месяц летаВидео

22:57

Как быстро вывести 12 самых стойких пятен на одежде: результат впечатляющий

22:54

F-16 уже выполнили первые полеты над Украиной, в США ушли от ответа

22:14

"Мы их сможем остановить": Зеленский назвал три причины, почему РФ имеет успехи

22:12

Гороскоп на август 2024: Раки получат прибыль и хорошую новостьВидео

Реклама
21:55

Умер дядя Гарри и Уильяма: в королевской семье случилось горе

21:48

Призывника могут мобилизовать еще в очереди на "бронь": разъяснение ТЦК

21:46

Какие ошибки в макияже "состарят" ваше лицо: визажист удивил советами

21:34

"Решать должен украинский народ": Зеленский внезапно заговорил о референдуме

21:28

"Больше 60% тяжелых металлов": Злата Огневич напугала результатами обследования

21:06

Россияне "прогулялись" по самой зараженной зоне ЧАЭС: эколог шокировал последствиями

20:13

Китай урежет продажу гражданских коптеров после критики поддержки России

20:06

Гороскоп на август 2024 для Близнецов: роман, хорошие новости и застольеВидео

20:05

В Украине меняется погода: в каких регионах серьезно потеплеет

19:58

ВСУ остановили нашествие врага возле Торецка: в МВА сказали, кто контролирует город

19:31

Когда в нашей стране появится "самый громкий голос в комнате"мнение

19:23

Алла Пугачева впервые призналась, почему больше не выступает

19:10

Женщина использует необычный продукт для лечения перхоти: волосы блестящие и здоровые

19:07

План для Трампа с победой Украины и обломом Китая: что нужно для завершения войны

18:47

Что нельзя делать в день Медового Спаса: строгие приметы и запреты 1 августа

18:45

Нагрузка стремительно растет вечером: будут ли выключать свет украинцам 1 августа

18:42

"Как я нежно люблю": Камалия в свадебном платье сделала признание

18:27

Первые F-16 уже в Украине - Bloomberg

18:16

По каким российским городам скоро может прилететьВидеоблоги

18:14

Украина обрубила Словакии нефть из РФ: Шмыгаль назвал Фицо жесткие аргументы Киева

Реклама
17:48

Когда повестка считается врученной и сколько дней на "явку": в ТЦК шокировали заявлением

17:45

В Сети пишут о появлении на Киевщине ядовитых пауков: как защититьсяВидео

17:18

Пойдет ли документ из Резерв+ для брони от мобилизации: в Минобороны дали ответ

17:14

Сериалу "Великолепный век" 10 лет: как сейчас выглядят главные герои драмы

16:49

Жена погибла, сын ранен: спасатель приехал на руины своего дома после удара РФ

16:36

База россиян взлетела в воздух: бойцы ГУР влупили по аэродрому в Сирии

16:33

РФ атаковала Украину "экономверсией Шахеда": в ГУР назвали особенность "шахедной ночи"

16:30

Церковный праздник 1 августа: что запрещено делать на Медовый спас

16:16

ВСУ могли поразить Ми-8 РФ с "трехсотыми", над Донецком - огромный столб дыма

15:58

РФ понесла огромные потери, Путин принял новое решение по войне

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять