Механизм на будущее: почему Украине рано ждать репараций от России

Генассамблея ООН приняла резолюцию по выплатам репараций Украине / Фото пресслужбы ОП

Генассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Российская Федерация должна выплатить Украине репарации за ущерб, который был нанесен во время полномасштабной войны.

На самом деле то, что такое решение было принято на уровне ООН - это очень мощно. ООН - это организация с кучей подводных камней и соответствующих влияний, которая часто опасается принимать радикальные решения. Но то, что удалось набрать большинство голосов за радикальное решение для тех стран, которые не пострадали от российской агрессии, очень неоднозначно.

Этим решением предусматриваются не столько экономически-юридические факторы (скажем, когда какая-то страна что-то задолжала, и у нее что-то забирается), а важен именно фактор военных репараций в 21 веке, когда об этом, казалось, уже должны были забыть, вышел на международный уровень. И что неотъемлемая часть имущества (а мир построен на неприкосновенности собственности и государства) может быть отобрана и передана для обеспечения потребностей того государства, которое пострадало от агрессии другого государства.

Это справедливо, логично, и имеет свое основание в международном праве, но этого очень не хотят во многих международных организациях и во многих странах мира. И даже для США очень неоднозначно, что российские резервы, которые хранятся в Штатах, могут быть конфискованными и переданы Украине. Из-за этого США уже трижды меняли позицию по этому поводу.

И то, что на уровне ООН именно этот принцип был зафиксирован - это очень серьезное достижение. Не знаю даже, то ли здесь стоит больше говорить о нашем достижении как положительном, то ли о российском как отрицательном. Ведь Россия показала себя настолько, что ООН решила пересечь один из принципиальных стопперов, которые она имела.

Еще один положительный момент - создание основы для национальных законодательств стран-членов ООН и их правительств. То есть эта резолюция для них как бы политическая направляющая. Потому что есть политическая позиция высшего политического органа - Организации Объединенных Наций. Она их ни к чему не обязывает и ни в чем не ограничивает, но эта позиция говорит им о том, что принятое решение - логичное и справедливое, что дает толчок для действий европейских стран и США.

Пока во всем мире отношение к российским активам на стадии арестования. Даже не конфискации, не говоря уже о передаче пострадавшей стране. Но здесь ООН дает определенный нормативный (хоть и рекомендательный) акт, который подталкивает их к этому, и тем самым снимает для многих концептуальные проблемы - следует ли это делать и можно ли это делать. В данном случае нет ни одного международного правового механизма, который бы вынуждал к таким действиям, поэтому это-решение каждой отдельной страны, где произошел арест российских активов на фоне грабительской войны РФ против Украины.

Но определенные объективные проблемы у этого решения существуют. Первый момент - это резолюция ООН, которая не носит обязывающего характера. ООН лишь создает рекомендации и высказывает позицию. Но это не значит, что должен создаться международный орган или механизм, который должен это реализовать. Хотя это дает рекомендации для создания универсального механизма, который, например, будет действовать так же, как конвенции - их можно проигнорировать, но нарушение конвенций влечет за собой явные санкции. К тому же, конвенции обязывают к тому, как именно делать определенные вещи.

Поэтому здесь фактически содержится рекомендация к подготовке документа, который в будущем может стать международной конвенцией о поведении с агрессором и его активами, а именно - как их использовать для выплат репараций пострадавшей от войны стране. Кстати этот механизм пока не отработан и используется только в двусторонних форматах нескольких стран. Это - шаг вперед, но такие вещи в лучшем случае могут быть подготовлены за год, а в худшем - за 100 лет. Поэтому ожидать для нас чего-то слишком позитивного не надо, но движение в этом направлении - это уже большой плюс.

Еще один момент - в документе указан толчок, который рекомендует России самостоятельно выплатить репарации и возмещать нанесенный ею ущерб. Но Россия не собирается этого делать ни при каких обстоятельствах. И если не будет способа международного ареста ее активов, то даже того, что арестовано за пределами РФ, она отдать не захочет. Но в какой-то момент в России может измениться ситуация - может произойти внутренний развал, и тогда это будет дополнительным толчком для тех, кто в России на фоне конфликтов внутри будет добиваться поддержки Запада. Чтобы им, как в 1991 году, снова завалили территорию страны куриными ножками, оказали финансовую и политическую поддержку против мятежнических групп. Но тогда россиян могут спросить, готовы ли они выполнить резолюцию Генассамблеи ООН, которая требует репараций.

То есть это - механизм на будущее. Ведь Россия в текущем виде не вечна, и ни одна из политических групп в РФ, которые могут дорваться до власти, не допускает даже мысли о выплате репараций Украине. Но резолюция ООН может это изменить, потому что это может дать Украине возможность требовать в будущем выплат репараций за счет внутренних ресурсов России.

Но негатив сводится к тому, что механизм, который призывает создать ООН, и дальнейшие прямые действия координируются Совбезом ООН. И основной вопрос - как сделать так, чтобы там не было России, которая блокирует все, что против нее - пока не решен. Потому что никто лишить ее насильно не может, потому что все решения принимаются ООН. Соответственно, возник замкнутый круг, и пока не будет констатирован факт того, что Россия не является членом ООН (потому что не подписывала Устава ООН, и за ее включение не голосовала ни одна из стран), а следовательно может быть и членом Совбеза ООН, только так можно будет добиться изменений.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда