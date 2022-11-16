УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Механизм на будущее: почему Украине рано ждать репараций от России

Тарас Чорновил

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины

16 ноября 2022, 06:20

Россия в текущем виде не вечна, но ни одна из политических групп в РФ, которая может дорваться до власти, не допускает даже мысли о выплате репараций Украине.

Механизм на будущее: почему Украине рано ждать репараций от России
Генассамблея ООН приняла резолюцию по выплатам репараций Украине / Фото пресслужбы ОП

Генассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Российская Федерация должна выплатить Украине репарации за ущерб, который был нанесен во время полномасштабной войны.

На самом деле то, что такое решение было принято на уровне ООН - это очень мощно. ООН - это организация с кучей подводных камней и соответствующих влияний, которая часто опасается принимать радикальные решения. Но то, что удалось набрать большинство голосов за радикальное решение для тех стран, которые не пострадали от российской агрессии, очень неоднозначно.

Этим решением предусматриваются не столько экономически-юридические факторы (скажем, когда какая-то страна что-то задолжала, и у нее что-то забирается), а важен именно фактор военных репараций в 21 веке, когда об этом, казалось, уже должны были забыть, вышел на международный уровень. И что неотъемлемая часть имущества (а мир построен на неприкосновенности собственности и государства) может быть отобрана и передана для обеспечения потребностей того государства, которое пострадало от агрессии другого государства.

Это справедливо, логично, и имеет свое основание в международном праве, но этого очень не хотят во многих международных организациях и во многих странах мира. И даже для США очень неоднозначно, что российские резервы, которые хранятся в Штатах, могут быть конфискованными и переданы Украине. Из-за этого США уже трижды меняли позицию по этому поводу.

И то, что на уровне ООН именно этот принцип был зафиксирован - это очень серьезное достижение. Не знаю даже, то ли здесь стоит больше говорить о нашем достижении как положительном, то ли о российском как отрицательном. Ведь Россия показала себя настолько, что ООН решила пересечь один из принципиальных стопперов, которые она имела.

Еще один положительный момент - создание основы для национальных законодательств стран-членов ООН и их правительств. То есть эта резолюция для них как бы политическая направляющая. Потому что есть политическая позиция высшего политического органа - Организации Объединенных Наций. Она их ни к чему не обязывает и ни в чем не ограничивает, но эта позиция говорит им о том, что принятое решение - логичное и справедливое, что дает толчок для действий европейских стран и США.

Пока во всем мире отношение к российским активам на стадии арестования. Даже не конфискации, не говоря уже о передаче пострадавшей стране. Но здесь ООН дает определенный нормативный (хоть и рекомендательный) акт, который подталкивает их к этому, и тем самым снимает для многих концептуальные проблемы - следует ли это делать и можно ли это делать. В данном случае нет ни одного международного правового механизма, который бы вынуждал к таким действиям, поэтому это-решение каждой отдельной страны, где произошел арест российских активов на фоне грабительской войны РФ против Украины.

Но определенные объективные проблемы у этого решения существуют. Первый момент - это резолюция ООН, которая не носит обязывающего характера. ООН лишь создает рекомендации и высказывает позицию. Но это не значит, что должен создаться международный орган или механизм, который должен это реализовать. Хотя это дает рекомендации для создания универсального механизма, который, например, будет действовать так же, как конвенции - их можно проигнорировать, но нарушение конвенций влечет за собой явные санкции. К тому же, конвенции обязывают к тому, как именно делать определенные вещи.

Поэтому здесь фактически содержится рекомендация к подготовке документа, который в будущем может стать международной конвенцией о поведении с агрессором и его активами, а именно - как их использовать для выплат репараций пострадавшей от войны стране. Кстати этот механизм пока не отработан и используется только в двусторонних форматах нескольких стран. Это - шаг вперед, но такие вещи в лучшем случае могут быть подготовлены за год, а в худшем - за 100 лет. Поэтому ожидать для нас чего-то слишком позитивного не надо, но движение в этом направлении - это уже большой плюс.

Еще один момент - в документе указан толчок, который рекомендует России самостоятельно выплатить репарации и возмещать нанесенный ею ущерб. Но Россия не собирается этого делать ни при каких обстоятельствах. И если не будет способа международного ареста ее активов, то даже того, что арестовано за пределами РФ, она отдать не захочет. Но в какой-то момент в России может измениться ситуация - может произойти внутренний развал, и тогда это будет дополнительным толчком для тех, кто в России на фоне конфликтов внутри будет добиваться поддержки Запада. Чтобы им, как в 1991 году, снова завалили территорию страны куриными ножками, оказали финансовую и политическую поддержку против мятежнических групп. Но тогда россиян могут спросить, готовы ли они выполнить резолюцию Генассамблеи ООН, которая требует репараций.

То есть это - механизм на будущее. Ведь Россия в текущем виде не вечна, и ни одна из политических групп в РФ, которые могут дорваться до власти, не допускает даже мысли о выплате репараций Украине. Но резолюция ООН может это изменить, потому что это может дать Украине возможность требовать в будущем выплат репараций за счет внутренних ресурсов России.

Но негатив сводится к тому, что механизм, который призывает создать ООН, и дальнейшие прямые действия координируются Совбезом ООН. И основной вопрос - как сделать так, чтобы там не было России, которая блокирует все, что против нее - пока не решен. Потому что никто лишить ее насильно не может, потому что все решения принимаются ООН. Соответственно, возник замкнутый круг, и пока не будет констатирован факт того, что Россия не является членом ООН (потому что не подписывала Устава ООН, и за ее включение не голосовала ни одна из стран), а следовательно может быть и членом Совбеза ООН, только так можно будет добиться изменений.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда

война в Украине Тарас Чорновил репарации Генассамблея ООН
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:20

Механизм на будущее: почему Украине рано ждать репараций от России

06:00

Международный день студента: история, традиции и поздравления

05:37

Убийцы чувств и отношений: астролог рассказал, из-за чего могут разлюбить разные знаки зодиакаВидео

05:10

День работников радио: теплые поздравления для тех, кто стоит по эту и ту сторону камеры

03:08

"Перебор даже для нее": Мадонна в одном корсете прикрыла срам крошечной сумочкой

Реклама
02:50

Военный эксперт объяснил секрет успехов ВСУ при освобождении ХерсонаВидео

02:20

Почему нельзя смотреть в разбитое зеркало: на что указывает этот знак и как избежать беды

02:07

Россия повышает ставки, или Как Путин может развалить НАТОмнение

01:36

Боремся за "женское счастье": у спатифиллума пожелтели листья - что делатьВидео

00:50

"Никакой реакции не будет": Арестович заявил, что НАТО простит России инцидент с обстрелом Польши

00:11

"Мы готовы защищать НАТО": Кулеба призвал предоставить Украине современные самолеты и ПВО

00:02

РФ намеренно ударила ракетами по Польше, атака была спланированной - ПодолякВидео

15 ноября, вторник
23:50

Россия доигралась: зачем Путин провоцирует НАТОмнение

23:19

Ракетный удар по Польше: в России пытаются отвертеться от ответственности и рассказывают "сказки"Видео

22:52

Нанесен серьезный удар: Украина приостановила прокачку нефти в направлении ВенгрииВидео

22:40

"Надо поставить на место террориста": Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по ПольшеВидео

22:30

Гороскоп на завтра 16 ноября 2022: Весы будут лениться, а Козероги – учиться

21:42

Трюдо опозорил Лаврова на саммите G20 и назвал его заявления по Украине "полным мусором"Видео

21:38

РФ ударила ракетами по Польше: два человека погибло

21:21

"Приезжай хоть на денек": Алла Пугачева в цветах заманивает Максима Галкина домой - комик ответил

Реклама
20:44

Атаман TikTok-боевиков Кадыров побредил по поводу переговоров РФ и УкраиныВидео

20:37

700 гривен за одну поездку: после ракетной атаки цены на такси в Киеве взвинтилиВидео

20:07

Россия выпустила более 90 ракет по Украине: без света находятся более 7 млн абонентов - ТимошенкоВидео

19:56

Быть Викторией Бекхэм: "шикарная перчинка" раскрыла секрет своей идеальной фигуры

19:32

Выгнали с позором: Лавров спешно убежал с саммита G20 во время ракетного террора по УкраинеВидео

19:20

Украина одержала очень важную победу в ООН, которая уже напрягла россиянмнение

19:04

Обломки сбитых ракет рухнули в двух районах Киева: новые подробности атакиВидео

18:58

"Дым пёр, пламя пошло": супруги рассказали подробности ракетного удара по их дому в КиевеВидео

18:50

Королева абсурда Волочкова рассказала про роман с "запрещенным" Джимом Керри 20 лет назад

18:18

Самая массовая ракетная атака России на Украину: Зеленский резко отреагировалВидео

18:05

Роскошные тарталетки на Новый год 2023: рецепт сумасшедшей закуски, которую сметают со столаВидео

17:59

Ситуация стала критической: в Офисе президента сообщили о последствиях массированного удараВидео

17:53

Летела над Киевской областью: в Сети показали, как силы ПВО сбивали российскую ракетуВидео

17:29

Массовый пуск ракет по Украине - реакция недоимперии на выступление Зеленскогомнение

17:27

Какие джинсы носить после 50 лет: 5 простых правил, которые помогут выбрать идеальную модель

17:26

Массовый ракетный удар по Украине: во всех городах страны срочно отключают светВидео

17:15

Дайте достаточно оружия и мы закроем проблему самимнение

16:52

Графики больше не действуют: в Киеве вводят экстренные отключения света

16:51

Виталий Козловский назвал Игоря Кондратюка "конченым": "Брошу в морду!"Видео

16:47

Россия атаковала ракетами всю Украину: все, что известно о массированном обстрелеВидео

Реклама
16:26

Как использовать банановую кожуру в качестве удобрения

16:17

Играл с братиком, когда россияне открыли огонь: оккупанты безжалостно убили 9-летнего мальчика

16:08

В Херсонской области идут жестокие бои, но говорить об освобождении городов рано — депутат облсовета

16:01

"От голода ел свои игрушки": осиротевший 6-летний Илья из Мариуполя нашел новую семью

15:56

Россия атаковала Киев ракетами: попали в три жилых домаВидео

15:48

Чем можно заменить свечи, если нет света: украинцам дали советыФотоВидео

15:43

Чем отстирать краску для волос с одежды: 7 эффективных способов

15:19

"РФ должна положить конец варварской войне": премьер Британии призвал Путина вывести войска из УкраиныВидео

15:17

Поднимается столб черного дыма: Россия запустила по Киеву ракеты, звучат взрывыВидео

15:16

Приехал убивать украинцев в октябре: ВСУ ликвидировали российского депутата из ВоткинскаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Мода и красота
Модный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрь
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять