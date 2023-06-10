Понимаете? Они живут в другом мире. В этом мире у них есть право убить миллионы людей. Причем они совершенно уверены в том, что им за это не придется отвечать.

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Медведев не понимает, почему российская армия никак не может разбить ВСУ, говорит Альфред Кох / коллаж: Главред, фото: скриншот, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Прошел один год и сто четыре дня войны. Западные СМИ и российские военкоры пишут о начале наступления ВСУ на, по меньшей мере, трех направлениях: в районе города Орехов (Запорожская область), в районе села Новодонецкое (Донецкая область) и в районе Бахмута. Живописуют детали, из которых следует, что наступление идет плохо и ВСУ потеряли много живой силы и техники.

Карты ISW тоже не радуют и ни по одному направлению не показывают какого-то продвижения ВСУ по сравнению со вчерашним днем. Агентство Reuter обратилось за комментариями о наступлении напрямую в Генштаб ВСУ. Генштаб им ответил, что ему ничего неизвестно о каком-то наступлении украинской армии. И что когда оно начнется, об этом немедленно узнают, потому, что это будет заметно всем.

Но россияне не унимаются и целый день рассказывают страсти-мордасти про разбитые Леопарды, уничтоженные IRISы и тысячи убитых украинских солдат. Как с утра сам Шойгу сменил Конашенкова в амплуа трубадура российских побед, бодро рассказал о незадавшемся украинском наступлении и 30 подбитых танках, так потом вся банда российских военкоров и изгалялась весь день на эту тему.

видео дня

Можно, конечно, делать вид, что никаких выводов на основании рассказов Шойгу и Ко сделать невозможно. Но западные журналисты, тем не менее, как-то это делают и говорят, что да, ВСУ действительно предпринимают попытки наступать. В результате они потеряли много людей и техники, но это нормально для первых дней такой операции. И что мы сейчас наблюдаем только начало крупномасштабного наступления, и главные силы украинского резерва пока еще не задействованы.

Что ж, будем надеятся, что ВСУ все-таки нащупают слабину в российских позициях, туда ударят и прорвут, таки, фронт с тем, чтобы выйти на берег Азовского моря, прервать для россиян сухопутный коридор в Крым и блокировать на юге Украины большую группировку российских войск.

Пока же ситуация тревожная и оптимизма не добавляющая. Но мы уже столько раз становились жертвами российского бахвальства, что все их бравурные репортажи из окопов уже не вызывают той реакции, на которую они рассчитаны. Впрочем, россияне, скорее всего, им верят и ложатся спать довольными: мы расколошматили бандеровцев, так им и надо! Знай наших!

Зеленский лично посетил пострадавшие от наводнения районы Херсонской области и, кроме этого, провел совещание с руководством сухопутных войск Украины генералами Сырским, Тарнавским и Комаренко. Как написал сам Зеленский: "Важная встреча". Надеюсь, что скоро мы узнаем, о чем они там совещались. И результаты этой встречи выльются в успешное наступление ВСУ.

Очередное дно пробили российские пропагандисты. В программе у Попова и Скабеевой некий профессор ВШЭ Евгений Бужинский заявил буквально следующее:

- Ну раз уж дело дошло до разрушения гидроэлектростанций, может стоит присмотреться к началу этого каскада: к Киевской ГЭС, а? Там прекрасное водохранилище, чуть-чуть повыше Киева, там четыре, по-моему, кубических километра воды… Я бы подумал над этим…

Ошалевший Попов его спросил:

- А мы чего этим добьемся?

И тут профессор сказал то, что я от него с нетерпением ждал:

- А просто показать!

Немая сцена…

Как сказал бы профессор Преображенский: "Я так и знал!" И я так и знал! Все дело в том, что этот Евгений Бужинский такой же профессор, как я - балерина. Он генерал-лейтенант в отставке и кандидат военных наук. Всю жизнь проработал в Генштабе МО РФ.

Кто знает, как тяжело получить место профессора в ВШЭ, и сколько настоящих докторов настоящих наук не имеют там профессорской ставки, тот легко догадается, каким образом кандидат военных наук стал там профессором. И кто его туда пропихнул. И зачем.

Этот профессор кислых щей - это новый Шариков. Он не способен анализировать на шаг вперед. Это ж надо додуматься: а давайте взорвем Киевскую ГЭС и обрушим на три с лишним миллиона киевлян четыре квадратных километра воды! Чтобы просто показать!

Что - показать? Свою дурость показать? Показать, что ты - тупое животное? Это показать? Уровень аргументации - достоин даже не шимпанзе, а крокодила, у которого мозг меньше спичечной головки. А че они обстреливают Шебекино? А давайте убьем миллион людей! Или два… Чтобы просто показать…

И вот это насекомое много лет сидело в Генштабе и дослужилось до генерал-лейтенанта. Что оно там делало? Какие интеллектуальные задачи решает этот "Мозг армии", если его возглавляет алкоголик Герасимов с лицом орангутанга и вот этот генерал-профессор Бужинский, которому не дают покоя лавры Гиммлера? У меня просто нет слов. Особенно после вчерашних откровений Патрушева про мужской, женский и средний род в английском языке и путинского черчения…

Кто такой Альфред Кох Альфред Рейнгольдович Кох (28 февраля 1961 г., Алтай, Восточноказахстанская область) — бывший российский государственный деятель. В 1990-х годах был председателем Госкомимущества России и заместителем председателя правительства Российской Федерации, с 2014 года проживает в Германии. Поддержал Украину и раскритиковал действия Владимира Путина за российское вторжение в Украину, пишет Википедия.

И да, это я еще не анализирую высеры Димона Медведева. Он уже угрожал Европе ударами гиперзвуковых ракет… А вчера призывал российскую армию перейти в наступление и разбить, наконец, ВСУ: сколько уже можно с ними нянчиться!

Понимаете? Они живут в другом мире. В этом мире у них есть право убить миллионы людей. Причем они совершенно уверены в том, что им за это не придется отвечать. Они уверены, что могут безнаказанно стрелять по Европе гиперзвуковыми ракетами и никакого ответа не последует.

Они уверены, что их армия в состоянии вдруг раз - и перейти в наступление, разбить к чертям собачьим ВСУ и выйти на польскую границу. И они даже не задумываются: а почему она уже почти полтора года все никак не может это сделать? Это интеллектуальное усилие уже за гранью их возможностей.

Они уверены в том, что они говорят умные и дельные вещи. Как уверена некая сумасшедшая бабушка в том, что шапочка из фольги защищает ее мозг от проникновения туда инопланетян. Вот как ей объяснить, что она не права? Никак… То же самое и с этими бужинскими, медведевыми и патрушевыми.

После всего перечисленного какие могут быть сомнения в том, что наше дело правое? Поэтому враг будет разбит, а победа будет за нами.

Слава Украине!

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