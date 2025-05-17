"Майское перемирие" привело к краху РФ

8-9-10 мая командование РОВ гнало мясо, залитое 100 граммами боевых, в штыковую.

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Российские оккупанты / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны РФ

Интересное наблюдение.

Как известно, в ходе "майского перемирия" РОВ ничуть не снизили штурмовую деятельность, а наоборот, даже её нарастили. В итоге, среднестатистический показатель потерь 8-9-10 мая составил 1300 тел в сутки и 115 единиц автотранспорта, преимущественно - мотоциклов.

При этом средний показатель штурмов составлял 190 в сутки.

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Но, после "майского победобесия" средний показатель штурмов составляет 165, а потерь сократился до 1 150 в сутки, при потерях в категории автотранспорта – 150. То есть, после "майских", на фоне сокращения общего показателя штурмов, возросло количество штурмов на транспортных средствах, что и влечёт рост потерь в этой категории.

И тут напрашивается недвусмысленный вывод…

Или на 8-9-10 мая командование РОВ гнало мясо, залитое 100 граммами боевых, в штыковую, опоясанных красными флагами, или при повышении количества штурмов, они не вытягивают обеспечение их всех даже такими простыми и массовыми средствами как гражданский транспорт. При сокращении же количества штурмов на участок фронта, проще концентрировать и обеспечивать штурмовиков соответствующими средствами… штатно.

Да, вы не ошиблись, те же мотоциклы теперь являются штатной единицей комплектации подразделения. И, грубо говоря, чем больше штурмов, тем меньше в формировании остаётся техники для штатной комплектации. Чем меньше, тем проще штатно укомплектовать.

Неужели Си мотоциклов не подвёз?

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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