Массовый пуск ракет по Украине - реакция недоимперии на выступление Зеленского , считает Кочетков / Telegram, УНИАН

НИКАКИХ "МИНСКОВ 3". И ЭТО ПРАВИЛЬНО!

Один из редких случаев, когда с интересом ожидал выступления Владимира Зеленского на G20. И там важны были именно нюансы.

Потому что давление на президента Украины со стороны наших союзников насчет "реалистических условий для мирных переговоров" с недоимперией стало уже публичным фактом. И выступление главкома Залужного о том, что армия не примет никаких капитулянтских договоренностей вроде "минска 3" — это не фронда военных. Это наоборот — подыгрывание Зеленскому, чтобы он мог отвечать зарубежным "миротворцам за чужой счет": мол, я-то как политик готов смягчать требования, но вот военные — ни в какую! Только победа и все!

При этом лишить военной поддержки нас не могут. Потому что по этому поводу есть множество официальных решений, которые в демократических странах нельзя тупо отбросить и не выполнять. Но вот придержать, замедлить этот процесс союзники вполне способны.

Тем не менее, в тональности выступления Владимира Зеленского ничего не поменялось. Тот же перечень жестких справедливых требований, которые означают фактическую капитуляцию недоимперии в развязанной ей войне — уход с оккупированных территорий, репарации, возврат пленных и насильно перемещенных, гарантии безопасности Украины. К ним для приличия и ровного счета добавлены нейтральные позиции вроде ядерной, продовольственной, экологической безопасности.

На самом деле, единственное, что в требованиях Украины можно смягчить — это откладывание нашего вступления в НАТО (вот честно не понимаю, зачем нам вообще сегодня столь вялая контора как НАТО?!). А также растянуть возвращение Крыма на определенный срок, чтобы оккупанты могли оттуда организованно убраться.

Выступление президента — это ожидаемый отказ от подыгрывания Кремлю и его симпатикам. Реакция недоимперии была предсказуемой — массовый пуск ракет по Украине.

Война будет продолжаться. Инициативой владеет Украина. Максимум, чего могут добиться посредники в обозримом будущем — это символического перемирия и обмена пленными. Реальные переговоры о мире вряд ли начнутся ранее весны будущего года. Если не случится чего-то из ряда вон — в такое судьбоносное время живем.

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