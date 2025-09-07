Разочарование Запада неспособностью Кремля держать слово сейчас конвертируется во вполне практические решения.

Бойкий дом созрел к практическим решениям / Коллаж: Главред, фото: Командование ВС ВСУ, Википедия

Переговоры на Аляске Путин использовал лишь для затягивания времени, а затем унизил Президента Трампа. Все шаги американской администрации к установлению мира были отвергнуты. Зато российская делегация в Пекине показательно преклонила колено перед стратегическим противником США. Маски сброшены, иллюзий не осталось даже в Белом доме.

Разочарование Запада неспособностью Кремля держать слово сейчас конвертируется во вполне практические решения. О части из них говорил Президент Зеленский в Париже.

Соединенные Штаты давят на ЕС, чтобы европейцы прекратили закупку российской нефти. Тем временем более двух десятков европейских стран официально рассматривают возможность отправки своих военных контингентов в Украину. Пока что в рамках условных миротворческих миссий, но границы возможного расширяются на наших глазах. С каждым российским ракетным ударом по городам Украины. С каждым новым безумным сообщением кого-то из окружения "субъекта" вроде Медведева/Захаровой...

О персоне: Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

