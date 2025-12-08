Укр
Переговоры и неприятные итоги недели

Вадим Денисенко
8 декабря 2025, 06:10
Похоже, КНР начинает очень аккуратно и очень точечно включаться в переговоры.
Путин, мирный План, Переговоры
Переговоры / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Белый дом

Главное, что мы должны понять - с появлением Кушнера, похоже, произошло изменение переговорной стратегии. США разделили наши переговоры всего на две части. Условные 28 пунктов Виткфа и Дмитриева разделены на 27 и 1. Сначала американцы договариваются с россиянами обо всем, а потом, считают, что смогут дожать нас с территориями. Это кардинальное изменение подхода. И кардинальное уменьшение роли Украины в переговорах, при полном игнорировании ЕС.

Отдельно надо обратить внимание на то, что переговоры в Москве, похоже, свелись прежде всего к финансовому вопросу (вопрос выгоды для американцев). И, похоже, мы имеем еще одну проблему: россияне приближаются к тому, чтобы разделить переговоры об Украине и переговоры Россия-США. Это один из главных вызовов на которые нет ответа.

Также хочу обратить внимание на то, что главная цель переговоров для россиян не территории. Главная цель - возвращение России в игру. А главная цель США - мир любой ценой и деньги. Что касается Европы, то она хочет просто гарантий безопасности. И их им дадут.

На этом фоне стоит отметить одно событие, которое прошло мало замеченным у нас: В сенате состоялись слушания о похищении украинских детей россиянами в котором приняли участие целый ряд очень влиятельных политиков из обеих партий и наш посол Ольга Стефанишина. Практически все спикеры говорили одно: возвращение детей является безусловной предпосылкой к переговорному процессу. Напомню, что этот вопрос является одним из приоритетов Мелании Трамп и он будет в фокусе внимания самого Трампа.

Китай.

Похоже, КНР начинает очень аккуратно и очень точечно включаться в переговоры. Визит министра иностранных дел Китая в Москву за три часа до переговоров Виткофа, Кушнера и Путина явно был не случайным.

Игра Китая, как я ее понимаю следующая:

- КНР старается не допустить "сращивания" России и США в вопросах экономики (прежде всего редкозема и северный морской путь). Похоже, послание Ван И было именно об этом.

- КНР считает, что без Пекина невозможен устойчивый мир в Европе, а затем, даже после подписания договора о мире, и ЕС, и Украина будут вынуждены обращаться к Китаю. Поэтому, вполне реально, что на этом этапе мы можем и не увидеть Китай.

- Вопрос этого будущего мира Китай будет увязывать с Тайванем.

Украина на этом поле вообще не игрок. К сожалению.

Украина.

Мы стоим накануне глубокого финансового кризиса, умноженного на высокую вероятность появления серьезных уличных акций протеста.

- Вероятность того, что Украина получит репарационный кредит становится минимальной. Следовательно, бюджетная дыра в 30 млрд долларов становится очень реальной.

- Доходы бюджета-2026 должны вырасти примерно на 500 млрд. Это с тем, что сборы доходов за 10 месяцев этого года выполнены на 77% и на конец года, мы можем иметь невыполнение плана, как минимум, в 300 миллиардов. Иными словами, по состоянию на сейчас имеем реальную бюджетную дыру в 1 триллион.

- До марта Рада должна принять законы о введении НДС для ФЛП. Это грозит серьезной проблемой возникновения уличных акций протеста.

Что с этим всем делать - ответов просто не существует. И это все на фоне того, что политический кризис не преодолен. Увольнение Ермака без перезагрузки правительства и открытой дискуссии о новых правилах игры, просто откладывает этот самый кризис.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Вадим Денисенко война России и Украины
