РФ изменила тактику ударов: Коваленко раскрыл замысел Путина

В начале марта российские войска продолжили активно применять дроны-камикадзе и ракетное вооружение для атак по Украине. В то же время, интенсивность ракетных ударов несколько снизилась по сравнению с предыдущим месяцем, когда было зафиксировано рекордное использование баллистики. Военный обозреватель Александр Коваленко анализирует статистику воздушных атак, эффективность украинской ПВО и объясняет, почему нынешнее затишье может быть только временным. Детальнее — в материале.

За первую неделю марта 2026 года РОВ применили по Украине 915 дронов-камикадзе Shahed-136/БМ-35 "Италмас" и приманок "Гербера"/"Пародия", из которых сбито было более 810 целей или 89% от общего количества применённых противником дронов.

В целом, за первую неделю марта РОВ осуществили довольно среднестатистическую интенсивность налётов, с применением дронов в пределах 900 – 1 000 +/-10%.

В течение первой недели марта 2026 РОВ провели один комбинированный ракетный удар – в ночь на 7 марта:

3М22 "Циркон" – 2/0;

9М723/KN-23/5В55 – 13/8;

3М14 "Калибр" - 14/11;

Дроны – 480/453.

В целом интенсивность применения ракетного вооружения, в частности баллистических ракет в течение первой недели марта у противника снизилась в сравнении с предыдущими месяцами. Это не говорит, что такая умеренная тенденция продержится до конца месяца, но не отметить этот факт нельзя.

Так же, в очередной раз на себя обращает внимание отсутствие в ходе комбинированного удара на этой неделе ракет Х-101. Это может указывать на то, что командование РОВ пытается балансировать применением дозвуковых крылатых ракет.

Баллистические ракеты сохранили своё присутствие в списке как главный инструмент террора. В течение недели противник применил более 20 баллистических ракет, но официально пока не все типы озвучивались, поэтому с определением номенклатуры не будем спешить. И всё же, это менее интенсивное применение баллистики нежели, например, в феврале, когда был установлен абсолютный рекорд в течение месяца – более 121 баллистического средства поражения.

Тем не менее, с учётом выше озвученных цифр, оптимизма по умеренности налётов и ударов на март не испытываю. Скорее мы сейчас можем наблюдать период восполнения БК после февральского рекордного применения ракетных средств, а так же эффект от успешных поражений СОУ объектов складирования и хранения российских дронов камикадзе.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

